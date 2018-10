IRW-News: ICC International Cannabis Corp: International Cannabis berichtet über aktuelle Neuigkeiten aus dem Unternehmen

IRW-PRESS: ICC International Cannabis Corp: International Cannabis berichtet über aktuelle Neuigkeiten aus dem Unternehmen

VANCOUVER, British Columbia, 30. Oktober 2018 - ICC International Cannabis Corp.



(CSE: WRLD)(FWB: 8K51)(OTC: KNHBF) (ICC, International Cannabis oder das Unternehmen) freut sich, über weitere aktuelle Entwicklungen im Hinblick auf sein medizinisches Cannabis- und CBD-Portfolio zu berichten.

In den vergangenen zwei Quartalen hat das Unternehmen eine ambitionierte Akquisitionsstrategie eingeleitet mit dem Ziel, die bestehenden Vertriebskapazitäten für medizinisches Cannabis und CBD weiter auszubauen. Das Unternehmen wird seinen Arbeitsschwerpunkt weiterhin auf den Aufbau eines starken internationalen Vermögensportfolios legen und sich auf die Aufzucht, Extraktion und den Vertrieb von medizinischen Cannabis- und CBD-Produkten spezialisieren.

International Cannabis plant, seine Buy-and-Build-Strategie in den nächsten zwölf Monaten fortzusetzen und bekräftigt damit sein Ziel, das erste börsennotierte, vertikal integrierte reine Cannabisunternehmen mit globalem Fokus zu werden. International Cannabis hat bis dato ein Portfolio aus einmaligen Anbaulizenzen in vier Ländern und auf drei Kontinenten zusammengestellt. Das Unternehmen setzt weitere Ressourcen ein, um seine Vermögenswerte weiterzuentwickeln und die regionalen Beziehungen zu den Regierungen und lokalen Beratern zu fördern.

Eugene Beukman, Chief Executive Officer und Director von ICC, meinte: International Cannabis hat in den letzten acht Monaten einen transformativen Wandel durchlaufen, wie an der Erweiterung des Portfolios des Unternehmens deutlich wird. ICC ist der Ansicht, dass es ein herausragender Akteur in der sich entwickelnden internationalen Cannabisbranche ist und freut sich darauf, in den kommenden Wochen über weitere spannende Entwicklungen zu berichten.

International Cannabis setzt die Bewertung potenzieller auf Cannabis und CBD ausgerichteten Vermögenswerte in einer Vielzahl von Ländern mit hohem Wachstumspotenzial fort, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Uruguay, Portugal, Malta, Costa Rica, die Seychellen und die Schweiz.

International Cannabis freut sich, über die folgenden Anbaulizenzen, Vertriebsvermögenswerte und Marken zu berichten.

Polannabis Holdings

Am 23. Oktober 2018 erwarb das Unternehmen Polannabis Holdings. Polannabis ist über seine Tochtergesellschaft Inhaber einer polnischen Hanfverarbeitungs- und Extraktionslizenz. Die Lizenz erlaubt die Extraktion und Herstellung von Cannabinoid-(CBD) -Derivaten aus Hanf. Polannabis hat Zugang zu über 850 Hektar Anbauflächen für hochwertigen Hanf, die schätzungsweise bis zu 6.800 Tonnen Material für die CBD-Extraktion liefern werden.

Polannabis hat ein sehr erfahrenes Team aus technischen, wissenschaftlichen und logistischen Mitarbeitern sowie Marketing- und Verkaufspersonal und verfügt über bestehende Vertriebsabkommen mit verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (die EU). Polannabis hat einen monatlichen Abnahmevertrag über 100 Kilo von 99,9 %-CBD-Isolat abgeschlossen. Der Abnahmevertrag beginnt unmittelbar nach Abschluss der geplanten Kapazitäts- und Verarbeitungsexpansion. Die CBD-Extraktionskapazität wird mit der unmittelbaren Investition von ICC in Polannabis auf eine anfängliche Rate von über 2,4 Millionen Gramm pro Jahr steigen, bevor die Expansion im Rahmen von Phase II im Jahr 2019 beginnt.

Polannabis verfügt über eine bestehende Extraktions- und Herstellungsanlage, die mit eigens entwickelter Kohlenwasserstoff-Extraktionstechnik ausgestattet ist. Im Betrieb von Polannabis werden derzeit Isolate, Destillate, Massenöle, Pasten und Tinkturen aus CBD hergestellt. Durch seine Kooperationsvereinbarung mit der Maria Curie-Sklodowska Universität (die MCSU), einer der größten Universitäten in Polen, hat Polannabis hochwertige Trennungsprotokolle und Testverfahren für die Nachproduktionsphase entwickelt. Das strategische auf die Forschung und den Betrieb ausgerichtete Joint Venture mit der MCSU, die ihren Sitz in Lublin, Polen hat, bietet Produkttests, analytische Dienstleistungen sowie Unterstützung bei der Prozess- und Produktentwicklung.

Danavian Cannabis Ltd.

Am 28. August 2018 schloss International Cannabis mit Danavian Cannabis Ltd. eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher ausgegebener und ausstehender Aktien von Danavian ab.

International Cannabis ist im Besitz einer von zwölf Lizenzen für die Aufzucht und Herstellung von Cannabis im Königreich Dänemark (siehe ICC-Pressemeldung vom 28. August 2018). Der Eintritt von ICC in den dänischen Markt folgt dem Vorbild von ähnlichen Unternehmen, darunter Canopy Growth Corp., Green Organic Dutchman Holdings, Aurora Cannabis Inc. und CannTrust Holdings. ICC hat Sababa Sciences Inc., ein israelisches Unternehmen für den Bio-Anbau und das Management von Cannabis, unter Vertrag genommen. Sababa Sciences wird umfassende Managementleistungen einschließlich der Umsetzung fortschrittlicher landwirtschaftlicher Technologien für hochwertige medizinische Cannabisbehandlungen aus Israel bereitstellen.

ICC und Sababa Sciences haben eine 473.000 Quadratfuß große, voll automatische Gewächshausanlage entworfen, die den IMC-GAP-, ISO:9001- und den europäischen GMP-Standards entspricht. ICC und Sababa Sciences entwickeln zudem eine den europäischen GMP-(Good Manufacturing Practice) -Standards entsprechende Anlage am Standort, die auf fortschrittliche Analytik zugreift, um die Extraktion und die Fertigungsprozesse zu maximieren. Darüber hinaus planen ICC und Sababa Sciences gemeinsame Forschungsinitiativen in Israel und Dänemark und werden mithilfe eigens entwickelter Formulierungs- und Lieferverfahren für den dänischen Markt und den Export Produkte herstellen

Møeldrup liegt etwa 20 Kilometer von der Stadt Viborg im Westen Dänemarks entfernt. Westdänemark ist als Region für ihre gut ausgebildeten und qualifizierten Arbeitskräfte sowie ihre solide landwirtschaftliche Gemeinschaft bekannt. Das erste Grundstück, das ICC sich für die Entwicklung gesichert hat, erstreckt sich über mehr als 2,4 Millionen Quadratfuß, von denen 1,4 Millionen Quadratfuß für Gewächshausanlagen und über 1 Million Quadratfuß für die Verarbeitungs-, Extraktions-, Forschungs- und Herstellungseinrichtungen vorgesehen sind. Das Grundstück ist mit den notwendigen Versorgungseinrichtungen wie Wasser, Gas, Telekommunikation und Strom ausgestattet.

Marathon Global Inc.

Am 22. Mai 2018 schloss das Unternehmen mit Marathon Global Inc. eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von 50 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Marathon ab.

Marathon verfügt über eine exklusive Vereinbarung mit Cosmos Holdings. einem pharmazeutischen Vertriebsunternehmen aus Europa, die die Beschaffung und den Erwerb medizinischer Cannabisprodukte und aller Cannabisderivate für Kunden von Cosmos in zugelassenen Ländern innerhalb seines Vertriebsnetzes von 110 Kunden, die etwa 35.000 Apotheken in 16 Ländern vertreten, vorsieht. Cosmos Holdings ist ein pharmazeutischer Großhändler mit Niederlassungen und Lagereinrichtungen in Thessaloniki (Griechenland) und Harlow (Großbritannien). Das Unternehmen verfügt über ein europaweites Netzwerk von über 160 Kunden und Verkäufern, das sich auf 16 Länder erstreckt, darunter auch: Deutschland, Großbritannien, Irland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Dänemark, Italien, Frankreich, Singapur, Spanien, der Libanon, Skopje (Mazedonien), Jordanien, Schweden, Polen, die Niederlande und Griechenland.

Im Rahmen dieser Vertriebsstrategie wird das bestehende Vertriebsgeschäft des Unternehmens über sein einzigartiges BioCanna ADM-Einzelhandelssystem fortgeführt.

CanAfrica Holdings

Am 6. Juni 2018 schloss das Unternehmen mit CanAfrica Holdings ein Aktienkaufabkommen über den Erwerb sämtlicher ausgegebener und ausstehender Aktien von CanAfrica ab.

CanAfrica ist Inhaber einer Lizenz für den Anbau, die Herstellung, die Lieferung, die Lagerung, den Import und Export sowie den Transport von Cannabis und Derivaten. Lesotho wird erwartungsgemäß als Etappenziel für den Zugang zu größeren afrikanischen Märkten dienen, darunter das Nachbarland Südafrika mit einer Bevölkerung von mehr als 55 Millionen Menschen. Lesotho eignet sich dank seiner fruchtbaren Böden, des idealen Klimas, der qualifizierten landwirtschaftlichen Arbeitskräfte, der niedrigen Arbeitskosten und des Zugangs zu entscheidender Infrastruktur sehr gut für den Cannabisanbau.

2017 erteilte Lesotho als erstes afrikanisches Land Lizenzen für medizinische Cannabisbetriebstätigkeiten. Lesotho eignet sich dank seiner fruchtbaren Böden, des idealen Klimas, der qualifizierten landwirtschaftlichen Arbeitskräfte, der niedrigen Arbeitskosten und des Zugangs zu entscheidender Infrastruktur sehr gut für den Cannabisanbau. Lesotho hat auch zahlreiche internationale Handelsabkommen unterzeichnet, die den ungehinderten Export von Cannabisprodukten in verschiedene Länder weltweit ermöglichen. Lesotho wird erwartungsgemäß als Etappenziel für den Zugang zu größeren afrikanischen Märkten dienen, die ein größeres Nachfragepotenzial bieten können.

Am 9. September 2018 gab International Cannabis bekannt, dass die Firma Volare - ein auf Infrastruktur- und Grundstückserschließungen spezialisierter Marktführer im Beratungssektor mit Sitz in Lesotho - unter Vertrag genommen wurde. Volare wird das Unternehmen vor Ort in Fragen der Grundstückserschließung sowie beim Ankauf von Konzessionsflächen für die Aufzucht, Lagerung und Herstellung von Cannabis unterstützen. Volare hat eine Reihe bedeutender Konzessionsgebiete ermittelt, die sich für die Widmung als landwirtschaftliche Anbau- und Produktionsflächen eignen. Die lokalisierten Konzessionsflächen verfügen über die erforderlichen Versorgungseinrichtungen und befinden sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Logistikzentren.

International Cannabis gab ebenfalls bekannt, dass Vertreter des Unternehmens in das Königreich Lesotho gereist sind, um die Entwicklungsbemühungen einzuleiten und die regionalen Beziehungen zu fördern. Das Unternehmen setzt den Ausbau seiner Aufzucht- und Vertriebspräsenz in Afrika fort.

Canna Colombia Holdings Inc.

Am 22. Juni 2018 unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs sämtlicher Anteile an Canna Colombia Holdings Inc. (vormals Cannabis Medical Group SAS), einem kolumbianischen Unternehmen, das Lizenzen für den Anbau, die Produktion, die Lagerung, den Verkauf und den Export von Cannabis und seinen Nebenprodukten hält.

Canna Colombia erwarb zuvor 13 Hektar ideale landwirtschaftliche Nutzflächen in Funza im Herzen der Bogota-Savanne, die auch eine der sichersten Gegenden von Kolumbien ist. Die Flächen sind verkehrsgünstig in 20 Kilometern Entfernung vom internationalen Flughafen von Bogota gelegen. Die Pacht für diese Flächen wurde für einen Zeitraum von 10 Jahren im Voraus bezahlt.

Am 4. Oktober 2018 gab International Cannabis den Beginn des Baus seines Kompetenzzentrums für Cannabis (Cannabis Centre of Excellence, das Kompetenzzentrum oder COE) in Kolumbien bekannt. Das COE wird als Hauptsitz für das Vorzeigegrundstück des Unternehmens (der Cannabis-Park), das im Herzen der Bogota-Savanne in Funza (Kolumbien) liegt, dienen.

Die Aufgabe des COE besteht darin, die handwerklichen Fähigkeiten von ICC beim Cannabisanbau zu erweitern. Nach seiner Fertigstellung wird das COE als Kooperationseinrichtung fungieren, in der renommierte Züchter, Genetiker und Dienstleister dieser Branche revolutionäre Projekte und Initiativen rund um Cannabis entwickeln und verfolgen können. ICC ist der Überzeugung, dass das COE dazu beitragen wird, Kolumbien zu einer ersten Adresse für den Cannabisanbau zu machen.

Die erste Phase des Baus des Cannabis-Parks ist derzeit im Gange und umfasst insbesondere ein Gewächshaus aus Polycarbonat mit einem Hektar Nutzfläche. Nach Abschluss von Phase 1 wird ICC mit den Testversuchen seiner zehn primären Cannabissorten beginnen. Diese Testversuche werden dazu beitragen, die endgültigen Anbau- und Produktionsquoten von ICC in Kolumbien zu ermitteln. Nach Abschluss der Testversuche wird ICC den kolumbianischen Behörden seine Ergebnisse vorlegen, die dem Unternehmen dann seine endgültigen Quoten zuerkennen werden.

Der Cannabis-Park von ICC soll Prognosen zufolge pro Jahr zwischen 25.000 und 40.000 Kilogramm getrocknete Cannabisblüten produzieren. Nach vollständiger Optimierung werden die kolumbianischen Aktiva von ICC voraussichtlich bis zu 500.000 Kilogramm getrocknete Cannabisblüten pro Jahr erzeugen.

Aricannabis BioTech Corp.

Am 16. August 2018 gab International Cannabis eine endgültige Vereinbarung mit Aricannabis BioTech Corp. über den Erwerb sämtlicher ausgegebener und ausstehender Aktien von Aricannabis bekannt.

Aricannabis arbeitet exklusiv mit NuCare Health zusammen, um über 2.800 unabhängige Apotheken und Ketten in ganz Südafrika mit Cannabisprodukten zu beliefern. NuCare bietet seinen medizinischen Partnern außerdem Folgendes

- Zugang zu innovativen Konsumgütern;

- Strategische Partnerschaften mit wichtigen Lieferanten;

- Management des Drucks in der Lieferkette; und

- Bildungs- und Ausbildungsressourcen.

Das südafrikanische Vertriebsnetz von ICC wird durch die Lizenzen des Unternehmens für Aufzucht, Produktion, Vertrieb, Transport, Forschung sowie den Import und Export von Cannabis im Königreich Lesotho ergänzt.

Am 20. September 2018 feierte International Cannabis die jüngste Entscheidung Südafrikas hinsichtlich der Legalisierung des Cannabiskonsums. Am 18. September beschloss das südafrikanische Verfassungsgericht einstimmig, den Konsum von Cannabis durch Erwachsene und den Anbau von Cannabis für den Privatkonsum zu legalisieren. Es wird erwartet, dass das südafrikanische Parlament die Gesetze, welche Cannabis kriminalisieren, im Anschluss an die Entscheidung des Verfassungsgerichts in den kommenden Monaten ändern wird.

EU Cannabis Corp.

Am 29. Juni 2018 schloss das Unternehmen mit EU Cannabis Corp. eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher ausgegebener und ausstehender Aktien von EU Cannabis ab.

EU Cannabis verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 90 %-Beteiligung an den industriellen Hanflizenzen von Cannatec Greece A.E. Cannatech besitzt derzeit drei Lizenzen für insgesamt 16 Acres im griechischen Regionalbezirk Imathia. Diese Lizenzen wurden Cannatec vom griechischen Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung und Lebensmittel erteilt und erlauben es EU Cannabis, industriellen Hanf und viele seiner aus CBD gewonnenen Extrakte anzubauen, herzustellen, zu vertreiben und zu exportieren. Griechenland bietet mehr als 300 Tage mit Sonnenschein pro Jahr, was attraktive Klimaverhältnisse für den Anbau von industriellem Hanf im Freien bedeutet.

Die Zusammenführung der bestehenden Vertriebskanäle und des revolutionären ADM-Einzelhandelssystems des Unternehmens mit den soliden Extraktionskapazitäten von EU Cannabis werden dazu beitragen, den wachsenden Appetit auf funktionale CBD-Produkte in der Europäischen Union zu stillen.

Im Anschluss an die Pressemeldung des Unternehmens vom 10. Oktober 2018 möchte ICC klarstellen, dass es gemeinsam mit der griechischen Regierung auf die Erteilung einer ersten Anbaulizenz für medizinischen Cannabis hinarbeitet. Am 4. Oktober 2018 erhielt das Unternehmen ein Unterstützungsschreiben im Vorfeld der Genehmigung einer medizinischen Cannabisanbaulizenz von der griechischen Republik. Dieses Schreiben erteilt dem Unternehmen die Genehmigung, mit dem Bau der geplanten medizinischen Cannabisaufzuchtanlage in Imathia (Griechenland) zu beginnen. Das vorgenannte Schreiben ist mit der Approval to Build-Lizenz vergleichbar, die Health Canada in den späten Phasen des Zulassungsprozesses an lizenzierte Produzenten und Antragsteller gemäß der ACMPR erteilt.

International Cannabis arbeitet weiterhin unermüdlich daran, die nächsten Schritte des Lizenzierungsverfahrens in Erwartung der Erteilung einer vollständigen medizinischen Cannabisanbaulizenz abzuschließen. Die griechische Cannabisbranche steckt noch in den Kinderschuhen und die Richtlinien und Gesetze sowie die Antrags- und Lizenzierungsverfahren entwickeln sich dementsprechend weiter. Das Unternehmen freut sich darauf, den offenen Dialog mit Griechenland hinsichtlich der Erteilung einer medizinischen Cannabisanbaulizenz fortzusetzen.

