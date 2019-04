IRW-News: ICC International Cannabis Corp: International Cannabis begrüßt die Auswahl von Wayland als eine von drei Gruppen, die nach einer Prüfung eine deutsche Cannabis-Herstellungslizenz erhalten

IRW-PRESS: ICC International Cannabis Corp: International Cannabis begrüßt die Auswahl von Wayland als eine von drei Gruppen, die nach einer Prüfung eine deutsche Cannabis-Herstellungslizenz erhalten

VANCOUVER, British Columbia, 5. April 2019 - ICC International Cannabis Corp.



(CSE: WRLD.U)(FWB: 8K51)(OTC: WLDCF) (ICC oder International Cannabis oder das Unternehmen) begrüßt die jüngste Bekanntmachung von Wayland Group Corp. (CSE: WAYL) (FWB: 75M) (OTCQB: MRRCF) (Wayland), dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Wayland über sein deutsches Joint Venture Demecan GmbH ausgewählt hat, mit der inländischen Produktion von medizinischem Cannabis für die rapide wachsende deutsche Patientenpopulation zu beginnen.

Wayland ist eine von drei Gruppen, die ausgewählt wurden und muss eine Prüfung bestehen, nach welcher frühestens am 17. April 2019 eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Eugene Beukman, Chief Executive Officer und Director von International Cannabis, sagte dazu: Waylands Vorreitervorteil in Verbindung mit seiner genauen Umsetzung und seinen erstklassigen Betriebstätigkeiten auf dem deutschen Cannabismarkt wird durch diese aktuelle Meldung weiter bestätigt. Wayland hat Deutschland in weiser Voraussicht aufgrund seiner progressiven Bestimmungen, wachsenden Patientenpopulation und Versicherungsdeckung für über 60 Prozent der Verschreibungen bereits frühzeitig als einen der weltweit spannendsten medizinischen Cannabismärkte identifiziert. ICC begrüßt die Entscheidung des BfArM mit Begeisterung, dass Wayland über sein deutsches Joint Venture Demecan GmbH die inländische Produktion von medizinischem Cannabis aufnehmen darf.

Gemäß der Absichtserklärung des Unternehmens mit Wayland wird ICC 49,9 Prozent der internationalen Vermögenswerte und des Lizenzportfolios von Wayland Group Corp. erwerben. Nach Abschluss der Transaktion werden die internationalen Vermögenswerte und Lizenzen von Wayland auf eine Tochtergesellschaft übertragen, an der Wayland und International Cannabis jeweils 50,1 Prozent bzw. 49,9 Prozent der Anteile halten. Wayland wird wichtige Führungskräfte, pharmazeutische Experten und das entsprechende Betriebspersonal in die internationale Tochtergesellschaft einbringen.

ÜBER INTERNATIONAL CANNABIS

ICC International Cannabis verfügt durch seine Tochtergesellschaften über operative Aktiva und entwickelt eine erstklassige Plattform für den Anbau, die Gewinnung, die Formulierung und den weltweiten Vertrieb im Vereinigten Königreich, Dänemark, Polen, der Schweiz, Deutschland, Mazedonien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Griechenland, Italien, Portugal, Malta, Kolumbien, Argentinien, Australien, Südafrika und Lesotho.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP.

Eugene Beukman

CEO, Director

+1 (604) 687-2038

info@intlcannabiscorp.com

810 - 789 West Pender Street

Vancouver BC V6C 1H2

Tel: 604.687.2308

DIE BÖRSENAUFSICHT DER CSE HAT DIESE MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potenziell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Informationen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um Prognosen. Die Feststellungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten sind, basieren auf verschiedenen Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: politische Veränderungen in Kanada und international, zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis in Kanada und international, die Fähigkeit des Unternehmens, Vertriebskanäle in internationalen Gerichtsbarkeiten zu sichern, Wettbewerb und andere Risiken, die das Unternehmen im Besonderen und die Cannabisindustrie im Allgemeinen betreffen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch die vorstehenden Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt und beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

