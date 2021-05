IRW-News: Hyperion Metals Limited: Hyperion beauftragt führendes Planungsbüro mit der Einleitung einer Scoping-Studie

IRW-PRESS: Hyperion Metals Limited: Hyperion beauftragt führendes Planungsbüro mit der Einleitung einer Scoping-Studie

- Hyperion Metals hat das führende Ingenieurbüro Hatch mit der Einleitung wichtiger technischer Planungsstudien im Rahmen einer Scoping-Studie (Rahmenstudie) für das Projekt Titan im Westen von Tennessee beauftragt.





- Hatch ist ein erstklassiges multidisziplinäres Ingenieurbüro mit mehreren Standorten in Nordamerika und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit kritischen Rohstoffprojekten in den Vereinigten Staaten. Die Firma wird die Planung und das Projektmanagement der Scoping-Studie leiten.

- Die Scoping-Studie ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Projekts Titan, das sich in einer jener Provinzen der Vereinigten Staaten befindet, die über die bedeutendsten Vorkommen von kritischen Rohstoffen verfügen.

17. Mai 2021 - Hyperion Metals Limited (ASX: HYM) (Hyperion oder das Unternehmen) freut sich, die Einleitung einer Rahmenstudie (Scoping-Studie) für das Projekt Titan bekannt zu geben, das eine Konzessionsfläche von rund 4.000 Acres mit Vorkommen von Titan, Seltenerdmetallen und zirkonreichen Sänden im US-Bundesstaat Tennessee umfasst.

Das Unternehmen hat das international tätige Ingenieurbüro Hatch mit der Leitung der Planung und des Projektmanagements für eine Scoping-Studie beauftragt, die sich auf die Erschließung von Bergbauanlagen zur Förderung und Verarbeitung von nachhaltigen kritischen Rohstoffen für fortschrittliche US-Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Elektrofahrzeugindustrie, das Verteidigungswesen sowie die erneuerbaren Energien konzentriert.

Hatch ist ein führendes Planungsbüro mit umfangreichem Know-how in der Erschließung von Schwermineralsandprojekten, das für große Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt tätig ist. Hatch wird den Erfolg des Projekts Titan mit seinen Fachkenntnissen maßgeblich mitbestimmen. Die Scoping-Studie erfolgt unter der Leitung von John Elder, der bei Hatch als USA Mining and Metals Director verantwortlich zeichnet und 30 Jahre Erfahrung in der Erschließung und im Betrieb von Schwermineralsandprojekten vorweisen kann.

Hatch hat zuletzt eine Reihe erfolgreicher Machbarkeitsstudien und Projekterschließungen im Südosten der Vereinigten Staaten betreut und war unter anderem eng in die Erschließungsarbeiten von Piedmont Lithium Ltd. (NASDAQ: PLL, ASX: PLL) in North Carolina eingebunden. Piedmont Lithium Ltd. hat mit großem Erfolg eine Reihe bedeutender Studien absolviert und ist nun ein aufstrebendes Lithiumerschließungsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde AUD.

Die Einleitung der Scoping-Studie ist ein wesentlicher Schritt in der Erschließung des Projekts Titan, das sich in einer jener Provinzen in den Vereinigten Staaten befindet, die über die bedeutendsten Vorkommen von kritischen Rohstoffen verfügen. Die Scoping-Studie wird alle wesentlichen physikalischen und wirtschaftlichen Parameter skizzieren sowie die zeitlichen Abläufe der wichtigsten Erschließungsetappen vorgeben. Das Unternehmen rechnet damit, die Scoping-Studie im 3. Quartal 2021 abschließen zu können.

In Bezug auf den Beginn der Scoping-Studie erklärt Anastasios Arima, Geschäftsführer von Hyperion, Folgendes:

Wir freuen uns sehr, den Beginn einer Scoping-Studie bekannt zu geben, die unter der Leitung der Firma Hatch, einem international anerkannten technischen Planungs- und Beratungsbüro, stattfinden wird. Es ist uns eine große Freude, eine so namhafte und erfahrene Gruppe beauftragen zu können, die unser Team bei der weiteren Erschließung des erstklassigen Projekts Titan unterstützen wird. Unser Projekt ist für den Bedarf der Vereinigten Staaten an nachhaltigen kritischen Rohstoffen inländischen Ursprungs, wie sie für die fortschrittlichen US-Branchen der Luft- und Raumfahrt, der Elektrofahrzeugindustrie, des Verteidigungswesens sowie der erneuerbaren Energien benötigt werden, von essentieller Bedeutung.

Über Hyperion Metals

Die Mission von Hyperion besteht darin, der führende Entwickler von CO2-freien, nachhaltigen, kritischen Materiallieferketten für moderne amerikanische Industrien zu sein, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck.

Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Titan, das ungefähr 4.000 Acres an Konzessionsgebieten mit Titan, Seltenerdmetallen, hochgradigem Quarzsand und zirkonreichen Mineralsanden im US-Bundesstaat Tennessee umfasst. Das Projekt Titan befindet sich in einer strategisch günstigen Lage im Südosten der USA, mit einer kostengünstigen Straßen-, Eisenbahn- und Wasserlogistik, die es mit erstklassigen Fertigungsindustrien verbindet.

Hyperion hat sich eine Option auf die exklusive Lizenz zur Herstellung von CO2-armem Titanmetall mittels der bahnbrechenden HAMR-Technologie gesichert. HAMR wurde von Dr. Z. Zak Fang und dessen Team an der University of Utah mit staatlicher Finanzierung durch ARPA-E erfunden. Die HAMR-Technologie hat das Potenzial nachgewiesen, Titanpulver mit geringer bis keiner CO2-Intensität, einem deutlich geringeren Energieverbrauch, deutlich niedrigeren Kosten und mit Produktqualitäten zu produzieren, die die aktuellen Industriestandards übertreffen.

Hyperion hat eine Absichtserklärung hinsichtlich einer Partnerschaft mit Energy Fuels unterzeichnet, die den Aufbau einer ganzheitlichen, gesamtamerikanischen Lieferkette für Seltenerdmetalle anpeilt. Im Rahmen der Absichtserklärung wird die potenzielle Lieferung von Seltenerdmetallen vom Projekt Titan von Hyperion an Energy Fuels zur wertsteigernden Verarbeitung in der Mühle White Mesa von Energy Fuels bewertet werden. Seltenerdmetalle werden als kritische Materialien für die Herstellung von Magneten, die für Windturbinen, Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und militärische Anwendungen unverzichtbar sind, überaus geschätzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58418/210517ScopingStudyAnnouncementFINAL_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Produzenten von Titanbarren und große Fertigungsanlagen für die Luft- und Raumfahrt der USA

Diese Pressemitteilung wurde vom Managing Director zur Veröffentlichung genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anastasios (Taso) Arima, Managing Director

+1 347 899 1522

info@hyperionmetals.us

hyperionmetals.us

Dominic Allen, Corporate Development

+61 468 544 888

info@hyperionmetals.us

hyperionmetals.us

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Explorationen und Projektentwicklungen, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, sowie abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder relevanten Börsennotierungsregeln übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Adam Karst, P.G., zusammengestellt und/oder überprüft wurden. Herr Karst ist ein unabhängiger Berater von Hyperion Metals Pty Ltd. Herr Karst ist ein eingetragenes Mitglied der Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME), die eine anerkannte Berufsorganisation (ROPO) ist, sowie ein professioneller Geologe im Staat Tennessee. Herr Karst verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil und die Art der Mineralisierung im Gebiet des Projekts Titan und für die von ihm durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code 2012) zu qualifizieren. Herr Karst stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Sachverhalte in diesen Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58418

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58418&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000145831

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.