IRW-News: Hunter Technology Corp. : Hunter Technology Corp.: OilEx Live-Pilot beginnt mit internen Markttests

Vancouver (British Columbia), 29. März 2021. Hunter Technology Corp. (TSX-V: HOC, OTCQB: HOILF, FWB: RWPM - WKN: A2QEYH, ISIN: CA4457371090) (Hunter oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine OilEx Platform nun für Markttests online ist.





Vor der Durchführung von Live-Pilot-Transaktionen für ausgewählte Kohlenwasserstoffproduzenten und -käufer, die für Ende des zweiten Quartals 2021 angepeilt werden, nutzt das Unternehmen seine soliden Fortschritte bei der Lösungsentwicklung für Live-Markttests mit führenden Beratern und potenziellen Anwendern. Um ein intensives Testen der Platform durch alle Teilnehmer der Kohlenwasserstoff-Wertschöpfungskette zu gewährleisten, werden die Tests für Ölhandelsveteranen, Branchenexperten, unabhängige Produzenten, Einkäufer und Makler offen sein.

Die eingeschränkte Version der OilEx Platform beinhaltet fünf Kernfunktionen der Plattform:

- Käufer- und Produzentenprofile, die effektive Transaktionen auf Basis von Transparenz und Vertrauen unterstützen

- Effizienter Auflistungsprozess von Transaktionsangeboten von Käufern oder unabhängigen Produzenten, einschließlich umfassender Angebotsdaten

- Interaktive Karte, die eine visuelle Darstellung von Marktdaten ermöglicht, um die Entdeckung attraktiver Transaktionsmöglichkeiten zu unterstützen

- Sicherer, Ende-zu-Ende-verschlüsselter Kommunikationskanal zwischen potenziellen Käufern und Verkäufern zur Unterstützung von Transaktionsverhandlungen

- Solide Funktion für den Austausch und die Speicherung von Dokumenten, um den aktuellen Papierweg für Transaktionen in einen strukturierten Dokumentenspeicher für Geschäfte umzuwandeln

Die Tests werden mit simulierten Daten durchgeführt, einschließlich Rohöltyp, Analyse, Förderkapazität, Preisindex und anderer Schlüsselvariablen, und mit Such- und Sortierfunktionen gekoppelt. Vertragsbedingungen und Live-Chat-Kommunikation werden Seite an Seite mit den ausgeführten Dokumenten für einen exakten und zeitnahen Transaktionskontext dargestellt. Diese Produktversion, die als Live-Lösung und Anwendung in einer Cloud-Umgebung eingesetzt wird, wird durch Branchenkritik und Analysen verfeinert, um die Effizienz und Integration der Plattformschnittstellen zu verbessern und eine intuitive Bedienbarkeit der bekannten Transaktionsanforderungen und -funktionen zu gewährleisten.

Der Live-Test-Prozess wird es dem Unternehmen ermöglichen, aufbauend auf der Marktforschung und dem Netzwerk der Branchenerfahrung des Unternehmens auf einer transaktionsspezifischen Ebene kritische Einblicke in die Bedürfnisse der Nutzer und die Anforderungen der Branche zu gewähren. Die Tests und die anschließenden Rückmeldungen sind entscheidende Schritte, um die Markteignung des Produkts zu gewährleisten, das Lieferrisiko zu reduzieren und den größtmöglichen Wert für die Benutzer der Platform zu schaffen. Durch die Durchführung von Live-Tests mit Marktteilnehmern wird das Unternehmen in der Lage sein, eine bessere Markteignung des Produkts zu gewährleisten und außerdem ein Netzwerk von potenziellen Kunden und Anwendern zu erweitern.

Angesichts dieses Meilensteins wurde die eingeschränkte Version der OilEx Platform früher als geplant in Betrieb genommen und die Tests werden die Markteinführung der vollständigen Platform weiter beschleunigen.

Ein Produkt online und in die Hände echter Anwender zu bringen, ist ein wichtiger Meilenstein für jedes Unternehmen, das digitale Lösungen anbietet. Es ist großartig zu sehen, dass unser Team in so kurzer Zeit diesen Punkt erreicht und ein vollständiges und solides System mit beträchtlichem Wachstumspotenzial für den Live-Test liefert, sagte Florian M. Spiegl, Chief Executive Officer von Hunter.

Nach dem Abschluss der Live-Tests werden die Produkt- und Technologieteams von Hunter die agile Entwicklung der OilEx Platform fortsetzen und bis Mitte des Jahres an einer privaten Beta-Version der Platform arbeiten, die erste Umsätze generieren soll.

Über Hunter Technology Corp.

Hunter Technology Corp. entwickelt interaktive Software-Plattformen auf Basis der Blockchain-Technologie, die den physischen Ölhandel über den gesamten Lebenszyklus der Transaktion hinweg digitalisieren und optimieren. Mit seinen Lösungen sorgt Hunter für eine günstigere Wirtschaftlichkeit und einen fairen Marktzugang für alle und fördert den Übergang zu einem ökologisch und ethisch verantwortungsbewussteren Ökosystem. Das Vorzeigeprodukt OilEx verbindet unabhängige Ölproduzenten, Käufer und Händler auf einem vertrauenswürdigen digitalen Marktplatz, um Preise zu optimieren, Prozesse zu vereinfachen, die Transparenz zu steigern und einen geringeren CO2-Fußabdruck zu unterstützen. Durch seine Datenanalysefähigkeiten wird Hunter Echtzeit-Tools für das Lieferkettenmanagement bereitstellen, um die Herkunft, den Umschlag und die Verarbeitung von Kohlenwasserstoffen sowie die Konformität mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien während ihres Lebenszyklus nachzuverfolgen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Florian M Spiegl

Chief Executive Officer

(888) 977-0970

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.huntertechnology.com.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) zu den Geschäftsentwicklungsplänen von Hunter darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Hunter liegen, und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen", Aussagen, dass eine Maßnahme oder ein Ereignis "ergriffen werden kann", "könnte", "könnte", "sollte", "wird" oder "auf dem besten Weg dazu" ist, oder andere ähnliche Ausdrücke. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen (einschließlich Ausführungsrisiken, Marktrisiken, Branchenrisiken, Marktreaktionen, Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage und des Wettbewerbs durch andere Branchenteilnehmer sowie der Volatilität der Aktienmärkte). In dieser Pressemeldung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf die Geschäftsentwicklungspläne von Hunter sowie auf die zukünftige Leistung von Hunter bei der Entwicklung seines Geschäfts. Obwohl Hunter glaubt, dass die Erwartungen in seinen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, die sich als ungenau erweisen könnten. Diese Faktoren und Annahmen basieren auf derzeit verfügbaren Informationen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den genannten, erwarteten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf Verzögerungen, Entwicklungs- und Vermarktungsrisiken, unvorhergesehene Anforderungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben, Rohstoffpreise, die Unfähigkeit, zu günstigen Bedingungen ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, die Fähigkeit, Mitarbeiter zu finden, einzustellen und zu halten, regulatorische Änderungen und Auswirkungen, der Zeitplan und die Fertigstellung der Online-Plattformen des Unternehmens sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Daher werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da keine Zusicherung hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten oder Erfolge gegeben werden kann. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Hunter keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Der Handel mit den Wertpapieren von Hunter ist als hochspekulativ zu betrachten. Es kann nicht garantiert werden, dass Hunter in der Lage sein wird, alle oder einen Teil der vorgeschlagenen Ziele zu erreichen. Bitte lesen Sie die von Hunter auf SEDAR eingereichten Unterlagen, einschließlich seines Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, für eine ausführlichere Diskussion der Risikofaktoren, die Hunter betreffen.

