IRW-News: Hollister Biosciences Inc. : Hollister Biosciences Inc. informiert über die aktuellen Performancezahlen von Venom im 1. Quartal 2020

: Hollister Biosciences Inc. informiert über die aktuellen Performancezahlen von Venom im 1. Quartal 2020

Hollisters hundertprozentige Tochtergesellschaft Venom Extracts erzielt im 1. Quartal 2020 einen Rekordumsatz

Vancouver, BC, 2. Juni 2020 - Hollister Biosciences Inc. CSE: HOLL, OTC: HSTRF, FRANKFURT: HOB) (das Unternehmen, Hollister Cannabis Co. oder Hollister) - ein diversifiziertes Markenunternehmen für Cannabis, das seine Produkte über 220 Verkaufsstellen in ganz Kalifornien vertreibt - freut sich, die aktuellen Performancezahlen seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Venom Extracts (Venom) für das 1. Quartal 2020 bekannt zu geben.

Während der COVID-19-Pandemie konnten die Produkte von Venom starke Zuwachsraten verzeichnen, was zu einem Rekordumsatz im 1. Quartal 2020 geführt hat. Obwohl diese Zahlen in Hollisters Bericht für das 1. Quartal ausgewiesen werden, wird nur ein kleiner Teil davon im testierten Geschäftsbericht aufscheinen, da die Übernahme erst am 24. März 2020 erfolgte.

Für die Periode zum 31. März 2020 meldet Venom Quartalseinnahmen in Rekordhöhe von 8,5 Millionen CAD sowie ein Geschäftsergebnis (EBIDTA) in Höhe von 1,7 Millionen CAD (ohne einmalige Abschlusskosten), die aus dem Verkauf seiner Produktlinie von Cannabiskonzentraten, P.H.O.-Konzentraten und Kartuschen erzielt wurden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Zahlen zum Geschäftsergebnis (EBITDA) nicht testiert sind und auf Berichten basieren, die von der Firmenführung von Venom erstellt wurden.

Venom ist nachweislich ein führender Extraktionsbetrieb und konnte sich im Markt für Konzentrate im US-Bundesstaat Arizona einen beträchtlichen Marktanteil sichern. Das Umsatzwachstum der Firma ist beeindruckend, meint Carl Saling, CEO von Hollister. Unser Unternehmen freut sich darauf, seinen derzeit im Planungsstadium befindlichen Hollister-Betrieb zu erweitern; Venom kann dieses Modell dann replizieren und im Bundesstaat Kalifornien mit der Produktion beginnen.

Über Hollister Biosciences Inc.

Hollister Biosciences Inc. ist ein in mehren Staaten tätiges Cannabisunternehmen mit der Vision, sich mit seinen innovativen und hochwertigen Cannabis- und Hanfprodukten als Qualitätsmarke Nr. 1 zu positionieren. Hollister betreibt ein margenstarkes Geschäftsmodell, das den gesamten Prozess von der Herstellung über den Verkauf bis hin zum Vertrieb bzw. sämtliche Schritte von der Saatgutausbringung bis hin zum Ladenverkauf abdeckt. Zu den Produkten von Hollister Biosciences Inc. zählen die Marke HashBone (handgefertigte Haschisch-Prerolls in Premiumqualität), Konzentrate (Shatter, Budder, Crumble), Destillate, lösungsmittelfreier Bubble Hash, Fertigpackungen mit Cannabisblüten, Prerolls, Tinkturen, Vape-Produkte und Tinkturen für Haustiere mit hohen Konzentrationen von CBD aus dem gesamten Spektrum der Pflanze. Hollister Cannabis Co. produziert außerdem White-Label-Cannabisprodukte für andere Firmen. Unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft in Kalifornien - Hollister Cannabis Co. - ist die erste sowohl staatlich als auch regional lizenzierte Cannabisfirma mit Firmensitz in der kalifornischen Stadt Hollister, der Geburtsstätte des amerikanischen Bikers.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

