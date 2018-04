IRW-News: Hilltop Cybersecurity Inc.: Hilltops Cybersecurity-Berater als Vortragender zur RSA-Konferenz 2018 eingeladen

IRW-PRESS: Hilltop Cybersecurity Inc.



: Hilltops Cybersecurity-Berater als Vortragender zur RSA-Konferenz 2018 eingeladen

Hilltops Cybersecurity-Berater als Vortragender zur RSA-Konferenz 2018 eingeladen

9. April 2018 - Kelowna - Hilltop Cybersecurity Inc (Hilltop oder das Unternehmen) (CSE: CYBX)(OTC: BGGWF), freut sich bekannt zu geben, dass Beiratsmitglied und strategischer Berater Pete Herzog als Vortragender auf der RSA Security Conference 2018, der weltweit führenden Konferenz für Cybersecurity, vertreten sein wird. Die Konferenz geht von 16. bis 20. April 2018 im Moscone Center in San Francisco über die Bühne. Herr Herzog ist ein international anerkannter Experte in der Umsetzung von OSSTMM-Sicherheitssystemen. Darüber hinaus ist er auch Mitbegründer und Geschäftsführer von ISECOM.org, HackerHighschool.org und OSSTMM.org und zeichnet bei Hilltop für die Entwicklung der Sicherheitsprodukte der nächsten Generation verantwortlich. Herr Herzog wird als Vortragender in folgenden Konferenzblöcken vertreten sein:

- RSAC CyberSmart Parents Education Seminar: Keeping your Family Safe Online: 16. April 2018 (9.00 - 12.00 h und 13.30 - 16.30 h)

- How Hackers Learn and why you want this in your School: 17. April 2018 (16.30 - 17.00 h)

Die RSA-Konferenzen ziehen jedes Jahr mehr als 45.000 Besucher in ihren Bann und sind damit der weltweit größte Veranstalter zum Thema Sicherheit. Als führendes Event im Sicherheitssektor bietet die Konferenz Einblicke in modernste Technologien und Entwicklungen und ist für Teilnehmer eine einzigartige Gelegenheit, um mit namhaften Experten und Pionieren der Sicherheitsbranche in Kontakt zu treten.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Hilltop Cybersecurity

Rich Matthews

info@hilltopcybersecurity.com

778-484-8028

Hilltop Cybersecurity

Suite 700 - 1620 Dickson Ave

Kelowna, BC V1Y 9Y2

info@hilltopcybersecurity.com

www.hilltopcybersecurity.com

CSE-SYMBOL: CYBX

OTC-SYMBOL: BGGWF

Über Hilltop Cybersecurity

Hilltop Cybersecurity (CSE:CYBX) (OTC:BGGWF) ist ein Spezialist für Cybersecurity und Sicherheit im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Das Unternehmen hat eine einzigartige, patentierte Cybersecurity-Plattform entwickelt, die Unternehmen vor externen und internen Cyberattacken schützen soll. Auch die biometrische Sicherheitslösung des Unternehmens für Kryptowährungen wurde bereits patentiert.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Aussagen), zu denen auch solche zählen, die anhand von Begriffen wie prognostizieren, glauben, planen, schätzen erwarten, beabsichtigen, können, sollten sowie ähnlichen Ausdrücken - soweit sich diese auf das Unternehmen oder seine Unternehmensführung beziehen - oder an Verneinungen dieser Begriffe bzw. ähnlichen Abwandlungen zu erkennen sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern spiegeln die aktuellen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wider. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, von den Prognosen abweichen.

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43007

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43007&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA43274H1010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.