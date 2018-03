IRW-News: Hilltop Cybersecurity Inc.: Hilltop Cybersecurity ernennt preisgekrönten Fondsmanager und Cybersicherheitspionier zum Berater

IRW-PRESS: Hilltop Cybersecurity Inc.



: Hilltop Cybersecurity ernennt preisgekrönten Fondsmanager und Cybersicherheitspionier zum Berater

20. März 2018 - Vancouver, B.C., Canada - Hilltop Cybersecurity Inc, (Hilltop oder das Unternehmen ). (CSE: CYBX)(OTC: BGGWF), freut sich, die Bestellung von Bradley Rotter in das Beratungsgremium bekannt geben zu können. Herr Rotter gründete und veräußerte einige bekannte Cyber-Sicherheitsunternehmen, darunter die AirPatrol Corporation, die eine kognitive mobile Sicherheitstechnologie entwickelte und von einem Rüstungskonzern erworben wurde. Er gründete ebenfalls Cyberdeadbolt, ein Unternehmen, das ein Sicherheitstechnologie-Portfolio auf der Basis der Authentisierung von Personen entwickelte und patentierte und 2017 von Rivetz erworben wurde. Zusätzlich war er Mitbegründer von Halo Maritime Defense Systems und WatershipBlue Inc. und war im Board von Sequella Inc tätig. Er ist Vice Chairman bei Rivetz, ein auf Blockchain fokussierendes Cyber-Sicherheitsunternehmen.

Vor seinem Eintritt in die Cybersicherheitsbranche war Herr Rotter ein Pionier im Bereich der Finanztermingeschäfte und Mitglied der Chicago Board of Trade. Er begann im Jahr 1982 mit der Investments in Hedge Fonds. Er erhielt die Anerkennung der Industrie und wurde mit dem Investor Dealers Digest private deal des Jahres ausgezeichnet. Nach dem Studium in West Point, studierte Rotter an der NYU Graduate School of Business und erhielt seinen MBA an der Universität von Chicago.

Corby Marshall, CEO bei Hilltop Cybersecurity, sagt, Wir freuen uns, dass Bradley sich uns zu einem so wichtigen Zeitpunkt für die Branche und das Unternehmen angeschlossen hat. Da wir weiterhin unser Sortiment an Cyber-Sicherheit und Produkten und Technologien für die Kryptowährungssicherheit erneuern und erweitern, möchten wir gleichgesinnte Pioniere in diese sich schnell entwickelnde Industrie einbinden und sehen mit Freude den Vorteilen entgegen, die die Erfahrung Bradleys in das Team einbringen wird.

Bradley Rotter kommentiert, Mit mehreren Patenten und Branchenneuheiten entwickelt sich Hilltop Cybersecurity schnell zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Cyber- und Krypto-Sicherheit. Unternehmer und Verbraucher und insbesondere Kryptowährungsnutzer sind erst in der Anfangsphase einer zunehmenden Gefahr durch Cyberkriminelle und ich werde mich bemühen, Hilltop dabei behilflich zu sein, Marktchancen zu katalysieren, während wir das bekämpfen, was ich den ersten Webkrieg nenne.

Über Hilltop Cybersecurity

Hilltop Cybersecurity (CSE:CYBX) (OTC:BGGWF) ist ein Spezialist für Cybersecurity und Sicherheit im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Das Unternehmen hat eine einzigartige, patentierte Cybersecurity-Plattform entwickelt, die Unternehmen vor externen und internen Cyberattacken schützen soll. Auch die biometrische Sicherheitslösung des Unternehmens für Kryptowährungen wurde bereits patentiert.

