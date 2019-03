IRW-News: High Tide Inc.: High Tide vom dritten Verlosungsgewinner ausgewählt, um Eröffnung von Canna Cabana-Einzelhandels-Cannabisladen in Toronto zu unterstützen

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide vom dritten Verlosungsgewinner ausgewählt, um Eröffnung von Canna Cabana-Einzelhandels-Cannabisladen in Toronto zu unterstützen

High Tide vom dritten Verlosungsgewinner ausgewählt, um Eröffnung von Canna Cabana-Einzelhandels-Cannabisladen in Toronto zu unterstützen

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER USA ODER FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA.



DIE MISSACHTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNG KÖNNTE GEGEN US-AMERIKANISCHE WERTPAPIERGESETZE VERSTOSSEN.

Calgary (Alberta), CNW, 21. März 2019. High Tide Inc. (CSE: HITI, Frankfurt: 2LY) (High Tide oder das Unternehmen), ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen mit Sitz in Alberta, das um die Herstellung und den Großhandel von Rauchzubehör und Lifestyle-Cannabisprodukten erweitert wurde, freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich einer Genehmigung der Alcohol and Gaming Commission of Ontario (die AGCO) ausgewählt wurde, infolge der am 11. Januar 2019 durchgeführten Expression of Interest Application Lottery der AGCO (die Verlosung) den dritten Gewinner einer von nur 25 Möglichkeiten, eine Betriebslizenzen zu beantragen (der dritte Gewinner), bei der Errichtung und dem Betrieb eines Einzelhandels-Cannabisladens zu unterstützen. Nachdem bereits zuvor bekannt gegeben wurde, dass High Tide ausgewählt wurde, zwei weitere Verlosungsgewinner zu unterstützen, erkannte der dritte Gewinner seinen Unterstützungsbedarf und entschied sich für High Tide, um an einem geplanten Standort in Toronto (Ontario) einen Einzelhandels-Cannabisladen zu eröffnen.

Toronto ist eine pulsierende, multikulturelle Metropole, in der über 2,7 Millionen Menschen leben (im Großraum Toronto sind es fast sechs Millionen), und die jedes Jahr von über 25 Millionen Touristen besucht wird. Es ist eine Ehre, vom dritten Gewinner ausgewählt zu werden, um ihn bei der Eröffnung und dem laufenden Betrieb seines Ladens in der größten Stadt Kanadas zu unterstützen. Ein Einzelhandels-Cannabisladen in Toronto ist eine unglaubliche Chance, unsere Fähigkeit, zehn Jahre Einzelhandelserfahrung und unser Betriebs-Know-how unter Beweis zu stellen, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Als sich die Gegebenheiten eines dichten Zeitplans und eines komplexen Projekts herauskristallisiert hatten, erkannte der dritte Gewinner, dass er von unserer Unterstützung profitieren würde. Wir fühlen uns geehrt, in dieser Position zu sein und die Chance zu bekommen, diese großartige Geschäftsbeziehung einzugehen, fügte Herr Grover hinzu. Die Marke Canna Cabana entwickelt sich mit zehn aktuellen Standorten in ganz Alberta und drei Varianten, die für den Einsatz auf den wichtigsten Märkten von Ontario verwendet werden, rasch zu einem wichtigen nationalen Cannabis-Aushängeschild für den Einzelhandel.

In Ontario konnte sich High Tide als einer der wenigen Lieferanten von Rauchzubehör für den Ontario Cannabis Store etablieren und unterhält zurzeit etwa 20 bedingte Pachtgrundstücke für zukünftige Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in ganz Ontario, sobald diese genehmigt werden. In Alberta verfügt High Tide über 26 Canna Cabana- und KushBar-Standorte in verschiedenen Entwicklungs- und Bauphasen - Tendenz steigend. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die einzige verbleibende Entwicklungskonzession erhalten wird, die erforderlich ist, um die von Alberta Liquor, Gaming and Cannabis festgelegte effektive Höchstzahl von 37 Einzelhandels-Cannabisstandorten kurzfristig zu erreichen. Um seine Präsenz in Kanada zu vervollständigen, hat High Tide Absichtserklärungen unterzeichnet, um zwei separate Cannabis-Einzelhandelsstandorte in Saskatchewan zu erwerben, und geht außerdem davon aus, dass die höchstmögliche Anzahl an acht Cannabis-Einzelhandelsgeschäften in British Columbia erworben wird.

Darüber hinaus wird das Unternehmen im Rahmen von Handelsabkommen hinsichtlich eines separaten Gewinners der AGCO-Cannabis-Einzelhandelsverlosung beschränkte Warrants emittieren, die ausgeübt werden können, um 4.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Stammaktie zu erwerben. Die beschränkten Warrants sind Teil der Vergütung des Unternehmens für den Erwerb des gesamten, vollständig lizenzierten Cannabis-Einzelhandelsladens und werden erst nach Abschluss des möglichen Erwerbs, der eine Genehmigung der AGCO erfordert, emittiert werden.

Schließlich hat das Unternehmen am 22. Februar 2019 Alex Mackay zum neuen Chief Operating Officer ernannt. Herr Mackay kam nach einer 21-jährigen Karriere bei Shaw Communications, einem der größten Telekommunikationsunternehmen Kanadas, zu High Tide. Alex ist als anpassungsfähige Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Erzielung bahnbrechender Ergebnisse bekannt und verfügt über eine umfassende Betriebserfahrung, die er in früheren Funktionen sammeln konnte, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Senior Director of Contact Centers and Retail Operations, National Director of Field Support Operations und National Sales Director.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein nachgelagertes Cannabisunternehmen mit Sitz in Alberta, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Großhandel von Rauchzubehör und Lifestyle-Cannabisprodukten gerichtet ist. Es handelt sich um ein vertikal integriertes Unternehmen auf dem kanadischen Cannabismarkt mit Portfolio-Tochtergesellschaften, einschließlich RGR Canada Inc., Famous Brandz Inc., Kush West Distribution Inc., Smokers Corner Ltd., Grasscity.com, Canna Cabana Inc. und der Mehrheit von KushBar Inc. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB, TSX: ACB, Frankfurt: 21P - WKN: A1C4WM) und FSD Pharma Inc. (CSE: RIESIG, OTC: FSDDF, FRA: 0K9).

RGR Canada Inc., das den Kern des Geschäfts von High Tide darstellt, ist ein qualitativ hochwertiger und innovativer Designer, Hersteller und Vertriebshändler von Cannabiszubehör. Famous Brandz Inc. ist durch Partnerschaften mit Prominenten und Unterhaltungsunternehmen wie Snoop Dogg und Paramount Pictures ein führender Hersteller lizenzierter Lifestyle-Accessoires. Die Produkte von Brandz werden weltweit an Groß- und Einzelhändler verkauft. Smokers Corner, das 2009 gegründet und von der Canadian Franchise Association genehmigt wurde, ist mit zurzeit zwölf Niederlassungen die größte kanadische Gegenkulturkette. Kush West Distribution ist im Begriff, ein Cannabisgroßhändler in der Provinz Saskatchewan zu werden. Grasscity.com, das seit 2000 in Amsterdam ansässig ist, ist mit etwa 5,8 Millionen Besuchern pro Jahr der weltweit führende und meistgesuchte Online-Händler für Rauchzubehör und Lifestyle-Cannabisprodukte. Mit der Deregulierung von Cannabis zur Freizeitanwendung durch Erwachsene in ganz Kanada ist Canna Cabana Inc. mit zurzeit zehn Standorten im Begriff, eine bedeutsame Einzelhandelsmarke mit einem anspruchsvollen, jedoch spielerischen Kundenerlebnis zu werden, während KushBar Inc. ein Einzelhandelskonzept darstellt, das sich auch auf den kanadischen Cannabiskonsumenten konzentrieren wird.

Weitere Informationen über High Tide Inc. finden Sie unter www.hightideinc.com sowie auf seiner Profilseite auf SEDAR unter www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Informationen und Aussagen, die hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen abgegeben. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Entwicklungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Annahmen über zukünftige Ereignisse wider. Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "voraussichtlich", "erwartet", "beabsichtigt", "prognostiziert", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "annehmen", "geht davon aus" identifiziert werden, "Bedürfnisse", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzung" oder Variationen davon, oder dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann", "können", "könnte", würde", "dürfte" oder " wird " ergriffen, eintreten oder erreicht werden, oder das Negativ eines dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und anderer ähnlicher Terminologie) keine Aussagen über historische Fakten sind und zukunftsgerichtete Aussagen sein können.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die sich als falsch erweisen können, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt auf die Fähigkeit von High Tide, ihren Geschäftsplan auszuführen, und dass High Tide eine oder mehrere Lizenzen von Alberta Gaming, Liquor & Cannabis, British Columbia's Liquor Distribution Branch oder der Saskatchewan Liquor and Gaming Authority erhält, die es ihr ermöglichen, ihre Geschäfte Canna Cabana Inc. und KushBar Inc. fortzusetzen. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eine oder mehrere der hier dargelegten staatlichen Vorgaben, industriellen, marktwirtschaftlichen, operativen oder finanziellen Ziele erreicht werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen ist High Tide nicht verpflichtet, eine Person zu informieren, wenn ihr ein unzutreffendes oder fehlendes Ergebnis einer zukunftsgerichteten Aussage bekannt wird, noch beabsichtigt oder übernimmt sie eine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diese Erklärung eingeschränkt und werden, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung abgegeben.

Quelle High Tide Inc.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nick Kuzyk, Chief Strategy Officer & SVP Capital Markets bei High Tide Inc.; Tel: (403) 265-4207; Email: Nick@HighTideInc.com; Web: www.HighTideInc.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46266

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46266&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E1043

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.