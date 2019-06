IRW-News: High Tide Inc.: High Tide meldet Smokers Corner-Laden im Stadtteil Royal Chapelle in Edmonton

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide meldet Smokers Corner-Laden im Stadtteil Royal Chapelle in Edmonton

Calgary (Alberta), CNW, 4. Juni 2019. High Tide Inc. (CSE: HITI, OTCQB: HITIF, FRA: 2LY) (High Tide oder das Unternehmen), ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen mit Sitz in Alberta, das um die Herstellung von und den Großhandel mit Raucherzubehör und Cannabis-Lifestyle-Produkten erweitert wurde, meldete heute, dass es einen neuen Smokers Corner-Einzelhandelsladen im Stadtteil Royal Chapelle in Edmonton eröffnet hat, der unter der Anschrift 3142 141 Street SW, Edmonton (Alberta), erreichbar ist (der Royal-Chapelle-Laden). Ähnlich wie die anderen Smokers Corner-Standorte von High Tide wird der Royal-Chapelle-Laden aus dem umfangreichen Katalog des Unternehmens mit über 4.300 Bestandseinheiten an Raucherzubehör und Cannabis-Lifestyle-Produkten beliefert, einschließlich der gesamten Palette an eigenen und lizenzierten Waren, die von seinem Großhandelssegment angeboten werden.

High Tide bietet die Möglichkeit, Produkte mit höheren Margen zu verkaufen und seine jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Raucherzubehör und Cannabis-Lifestyle-Einzelhandel zu nutzen. Als Hauptstadt von Alberta ist Edmonton seit jeher ein großer Markt für Smokers Corner und wir freuen uns sehr darauf, unsere Beziehungen zu dieser Stadt durch unseren neuen Royal-Chapelle-Laden zu erweitern, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Die Nachfrage nach Raucherzubehör und Cannabis-Lifestyle-Produkten ist nach wie vor stark und wir freuen uns, dass wir mehr Mitarbeiter aus Edmonton für diese Filiale einstellen können, fügte Herr Grover hinzu. Das Viertel Royal Chapelle ist ein jüngerer Stadtteil im Südwesten von Edmonton, nur 15 Kilometer vom internationalen Flughafen Edmonton entfernt.

Mit dem Royal-Chapelle-Laden erhöht das Unternehmen die Anzahl der Smokers Corner-Läden auf 14, wovon sechs im Unternehmensbesitz und acht Franchises in Alberta, British Columbia und Nova Scotia sind. High Tide profitiert auch weiterhin von 16 Canna Cabana-Läden in Alberta, Ontario und Saskatchewan und fährt mit seinen nächsten 26 Standorten in Alberta, British Columbia und Manitoba fort, die sich in verschiedenen Entwicklungs- und Bauphasen befinden. Das Unternehmen setzt auch die erforderlichen Schritte, um eine ausstehende Übernahme in Saskatchewan abzuschließen und die Eröffnung und den Betrieb eines dritten Cannabis-Einzelhandelsstandortes im Zentrum von Toronto (Ontario) zu unterstützen.

Außerdem hat High Tide Rahim Kanji per 28. Mai 2019 zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt. Herr Kanji wird für das Rechnungswesen, die Finanzen und die Unternehmensberichte von High Tide verantwortlich sein. Er kann in verschiedenen Branchen - von der Start-up-Technologie bis hin zu Öl und Gas - eine Erfahrung von über 18 Jahren vorweisen. Zuletzt fungierte er als Chief Operating Officer von Kudos Inc. und davor als Controller von Solium Capital Inc. Wie bereits zuvor gemeldet, hat das Unternehmen 96.000 Stammaktien an eine Gruppe von führenden Suchanbietern für die Durchführung von Personalbeschaffungsdienstleistungen emittiert.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen mit Sitz in Alberta, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Großhandel von Rauchbedarf und Lifestyle-Cannabisprodukten gerichtet ist. Es handelt sich um ein vertikal integriertes Unternehmen auf dem kanadischen Cannabismarkt mit Portfolio-Tochtergesellschaften, einschließlich RGR Canada Inc., Famous Brandz Inc., Kush West Distribution Inc., Smokers Corner Ltd., Grasscity.com, Canna Cabana Inc. und der Mehrheit von KushBar Inc. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA), Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB) (FRA: 21P) und FSD Pharma Inc. (CSE: HUGE, OTC: FSDDF, FRA: 0K9).

RGR Canada Inc., das den Kern des Geschäfts von High Tide darstellt, ist ein qualitativ hochwertiger und innovativer Designer, Hersteller und Vertriebshändler von Cannabiszubehör. Famous Brandz Inc. ist durch Partnerschaften mit Prominenten und Unterhaltungsunternehmen wie Snoop Dogg und Paramount Pictures ein führender Hersteller lizenzierter Lifestyle-Accessoires. Die Produkte von Brandz werden weltweit an Groß- und Einzelhändler verkauft. Smokers Corner, das 2009 gegründet und von der Canadian Franchise Association genehmigt wurde, ist mit zurzeit 15 Niederlassungen die größte kanadische Gegenkulturkette. Kush West Distribution ist im Begriff, ein Cannabisgroßhändler in der Provinz Saskatchewan zu werden. Grasscity.com, das seit 2000 in Amsterdam ansässig ist, ist mit etwa 5,8 Millionen Besuchern pro Jahr der weltweit führende und meistgesuchte Online-Händler für Rauchzubehör und Lifestyle-Cannabisprodukte. Mit der Deregulierung von Cannabis zur Freizeitanwendung durch Erwachsene in ganz Kanada ist Canna Cabana Inc. mit zurzeit 14 Markenstandorten im Begriff, eine bedeutsame Einzelhandelsmarke mit einem anspruchsvollen, jedoch spielerischen Kundenerlebnis zu werden, während KushBar Inc. ein Einzelhandelskonzept darstellt, das sich auch auf den kanadischen Cannabiskonsumenten konzentrieren wird.

Weitere Informationen über High Tide Inc. finden Sie unter www.hightideinc.com sowie auf seiner Profilseite auf SEDAR unter www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Informationen und Aussagen, die hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen abgegeben. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Entwicklungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Annahmen über zukünftige Ereignisse wider. Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "voraussichtlich", "erwartet", "beabsichtigt", "prognostiziert", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "annehmen", "geht davon aus" identifiziert werden, "Bedürfnisse", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzung" oder Variationen davon, oder dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann", "können", "könnte", würde", "dürfte" oder " wird " ergriffen, eintreten oder erreicht werden, oder das Negativ eines dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und anderer ähnlicher Terminologie) keine Aussagen über historische Fakten sind und zukunftsgerichtete Aussagen sein können.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die sich als falsch erweisen könnten. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen darüber, dass High Tide seinen Geschäftsplan umsetzen kann bzw. dass High Tide eine oder mehrere Lizenzen von der Gaming, Liquor & Cannabis Commission in Alberta, vom Liquor Distribution Branch in British Columbia, von der Liquor, Gaming and Cannabis Authority in Manitoba, von der Alcohol and Gaming Commission in Ontario oder von der Liquor and Gaming Authority in Saskatchewan erhalten wird, die dem Unternehmen die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs von Canna Cabana Inc. und KushBar Inc. ermöglichen. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eine oder mehrere der hier dargelegten staatlichen Vorgaben, industriellen, marktwirtschaftlichen, operativen oder finanziellen Ziele erreicht werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen ist High Tide nicht verpflichtet, eine Person zu informieren, wenn ihr ein unzutreffendes oder fehlendes Ergebnis einer zukunftsgerichteten Aussage bekannt wird, noch beabsichtigt oder übernimmt sie eine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diese Erklärung eingeschränkt und werden, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung abgegeben.

Quelle High Tide Inc.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nick Kuzyk, Chief Strategy Officer & SVP Capital Markets at High Tide Inc.; Tel: (403) 265-4207; Email: Nick@HighTideInc.com ; Web: www.HighTideInc.com .

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

