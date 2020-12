IRW-News: High Tide Inc.: High Tide kündigt Antrag auf Notierung an der Nasdaq an

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide kündigt Antrag auf Notierung an der Nasdaq an

Calgary (Alberta), 9. Dezember 2020. High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (CSE:HITI) (OTCQB:HITIF) (FWB:2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Raucherzubehör erweitert hat, gibt bekannt, dass das Unternehmen einen ersten Antrag auf eine Notierung am The Nasdaq Stock Market (die Nasdaq) eingereicht und Pryor Cashman LLP als Rechtsbeistand beauftragt hat.



Das Unternehmen strebt eine Notierung an der Nasdaq an, um sein Profil bei Anlegern im Rahmen seiner Kapitalmarktinitiative, die auf die Steigerung des Unternehmenswertes abzielt, zu verbessern. Mit dieser Initiative will das Unternehmen seine auf die Vereinigten Staaten (die USA) ausgerichtete Geschäftsstrategie - sowohl im Hinblick auf die Gewinnung institutioneller und privater Investoren als auch im Hinblick auf M&A-Möglichkeiten in den USA - forcieren. Das Unternehmen erwirtschaftet bereits rund 23 % seines Umsatzes in den USA Auf Grundlage des jüngsten Zwischenabschlusses von High Tide.

und möchte seine Präsenz in den USA durch Geschäfte ausbauen, die die Geschäftsbereiche des Unternehmens mit Schwerpunkt CBD und Zubehör ergänzen, und gleichzeitig sicherstellen, dass es alle geltenden Gesetze und Vorschriften der USA einhält.

Die Aussichten auf eine Notierung an der Nasdaq stimmen uns sehr zuversichtlich. Nach unserer jüngsten Übernahme von Meta Growth sind wir nun - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Einzelhändler. Mit einem Nasdaq-Listing könnte das Unternehmen seine Aktionärsbasis erweitern, den Unternehmenswert verbessern und die M&A-Aktivität des Unternehmens bei der Verfolgung strategischer Möglichkeiten in den USA forcieren, freut sich Raj Grover, seines Zeichens President und Chief Executive.

Im Vorfeld einer erwarteten Notierung an der Nasdaq wird das Unternehmen bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) eine Registrierungserklärung einreichen. Die Notierung der Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) steht unter dem Vorbehalt der Prüfung und der Genehmigung des Notierungsantrags und der Erfüllung aller erforderlichen Notierungs- und Regulierungsanforderungen sowie dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung. Das Unternehmen wird auch weiterhin die Notierung seiner Aktien an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel HITI aufrechterhalten.

Über High Tide

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Raucherzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt derzeit 67 Standorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Lifestyle-Zubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft durch Begriffe wie können, sollten, erwarten, rechnen mit, Potenzial, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf High Tide und sein Geschäft beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: die potenzielle Notierung der High Tide-Aktien an der NASDAQ; den Zeitpunkt der Notierung; die Vorteile, die dem Unternehmen durch eine NASDAQ-Notierung entstehen; die Wachstumschancen von High Tide; die Entwicklung von High Tide zu einem globalen Unternehmen; die Präsenz von High Tide bei internationalen Investoren und die Liquidität der Wertpapiere von High Tide; die Pläne von High Tide, bei der SEC eine Registrierungserklärung einzureichen; und alle behördlichen oder sonstigen Genehmigungen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind. Die zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände, die in dieser Pressemitteilung erörtert werden, können zu bestimmten festgelegten Terminen oder überhaupt nicht eintreten und aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die Einfluss auf High Tide nehmen, wesentlich abweichen. Hierzu gehören Risiken im Zusammenhang mit der Notierung der Wertpapiere von High Tide in den Vereinigten Staaten; eines Shutdowns der Regierung der Vereinigten Staaten; dass die Notierung an der NASDAQ High Tide keinen erweiterten Zugang zu internationalen Investoren bietet oder die Liquidität von High Tide nicht erhöht; dass das Unternehmen nicht global expandiert, was dazu führen könnte, dass das Unternehmen nicht über eine für das Wachstum erforderliche diversifizierte Geschäftsplattform verfügt; dass das Unternehmen nicht gut positioniert ist, um zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen, oder dass High Tide solche Möglichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen; Risiken, die mit den geografischen Märkten, in denen High Tide tätig ist, verbunden sind; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Währungsschwankungen); Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisindustrie und deren Regulierung; der Nichteinhaltung geltender Gesetze; der Nichterlangung behördlicher Genehmigungen; wirtschaftlichen Faktoren; Marktbedingungen; den allgemeinen Aktien- und Schuldenmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Wachstum und Wettbewerb; allgemeinen Wirtschafts- und Börsenbedingungen; Risiken und Ungewissheiten, die in den von High Tide regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission und den Canadian Securities Administrators eingereichten Unterlagen detailliert aufgeführt werden; der COVID-19-Pandemie auf nationaler und globaler Ebene; der Reaktion der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie in Bezug auf den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und andere Risiken und viele andere Faktoren, die sich der Kontrolle von High Tide entziehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorangehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf die sie sich stützen, eintreten werden. Solche Informationen können sich, obwohl sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und sind daher späteren Änderungen vorbehalten. High Tide lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revision zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird.

