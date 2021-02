IRW-News: High Tide Inc.: High Tide gibt Finanzergebnisse des vierten Quartals und des gesamten Finanzjahres 2020 bekannt

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide gibt Finanzergebnisse des vierten Quartals und des gesamten Finanzjahres 2020 bekannt

Calgary, AB, 18. Februar 2021 High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (CSE:HITI) (OTCQB:HITIF) (Frankfurt:2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das darüber hinaus auch in der Herstellung und dem Vertrieb von Konsumzubehör tätig ist, wird seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal und das zum 31. Oktober 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr nach Marktschluss am 1. März 2021 bekanntgeben.



High Tides Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das zum 31. Oktober 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr werden auf SEDAR sowie der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com/invest zur Verfügung stehen.

Nach der Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das zum 31.Oktober 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr wird High Tide eine Telefonkonferenz mit Raj Grover, President und Chief Executive Officer, und Rahim Kanji, Chief Financial Officer, am 2. März 2021 um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr EST) moderieren. Auf der Konferenz werden High Tides Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das zum 31. Oktober 2020 zu Ende gegangene Jahr sowie Updates zu den Unternehmensplänen für das Jahr 2021 besprochen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56789/HighTide_180221_DEPRcom.001.jpeg

Einwahlinformation

Für US/KANADA-Teilnehmer kostenfreie Einwahlnummer: (833) 570-1148

Für US/KANADA-Teilnehmer kostenfreie internationale Einwahlnummer: +1 (914) 987-7095

Konferenz-ID: 7898014

Um an der Telefonkonferenz teilnehmen zu können, müssen alle Referenten und Teilnehmer die oben aufgeführte Konferenz-ID angeben.

Wiederholungsinformation (verfügbar bis 9. März 2020)

Kostenfreie Wiederholungseinwahlnummer: (855) 859-2056

Wiederholungseinwahlnummer: +1 (404) 537-3406-

Konferenz-ID: 7898014

Zusätzlich zu der oben aufgeführten kostenfreien Nummer können Teilnehmer auch (800) 585-8367 für eine Wiederholung anrufen.

Erläuterungen zu den Finanzergebnissen des vierten Quartals und des vollständigen Finanzjahres 2020

Auf Verlangen der Underwriter (wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Februar 2021 definiert), freut sich das Unternehmen, Erläuterungen zu ausgewählten Finanzergebnissen zum vierten Finanzquartal und dem zum 31. Oktober 2020 zu Ende gegangenen Finanzjahr zu geben. Das Unternehmen erwartet für das vierte Finanzquartal 2020 ein das die Schätzungen von Analytikern (zwischen 23,3 Millionen und 24,2 Millionen CAD) übersteigendes Einkommen und eine Brutto-Gewinnmarge im Einklang mit der während der ersten neun Monate des Finanzjahrs erzielten Marge. Für das vollständige zum 31. Oktober 2020 zu Ende gegangene Finanzjahr erwartet das Unternehmen ebenfalls ein das die Schätzungen von Analytikern (zwischen 79,7 Millionen and 80,6 Millionen CAD) übersteigendes Einkommen.

Wichtige Information zu angegebenen Finanzergebnissen

Die oben genannten vorläufigen Schätzungen zu den Finanzergebnissen und anderen Daten zum vierten Quartal und dem zum 31. Oktober 2020 zu Ende gegangenem Finanzjahr sind vorausschauende, ungeprüfte Informationen, die den Unternehmensprozessen zum Finanzabschluss unterliegen. Die Daten wurden von der Unternehmensleitung, die dafür verantwortlich zeichnet, erstellt. High Tides unabhängige eingetragene Buchprüfer, Ernst & Young LLP, geben keine Meinung oder keine andere Versicherung in Bezug auf die vorläufige Schätzung der Finanzergebnisse ab. High Tides tatsächliche Betriebsergebnisse und andere Daten können möglicherweise aufgrund von abschließenden Änderungen und anderen Entwicklungen, die zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung konsolidierter Finanzberichte für das zum 31. Oktober 2020 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr auftreten, stark von diesen Schätzungen abweichen.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt derzeit 70 Standorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com und das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die keine Aussagen über gegenwärtige oder historische Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "erreichen", "könnten", "glauben", "planen", "beabsichtigen", "objektiv", "fortlaufend", "laufend", "schätzen", "voraussichtlich", "erwarten", "projizieren" und ähnlichen Wörtern, einschließlich ihrer Negativformen, zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten oder darauf, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Ansichten und Einschätzungen des Managements von High Tide zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden, basierend auf Informationen, die High Tide zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Verschiedene Faktoren und Annahmen werden angewendet, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen und beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Variablen, Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von High Tide liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von High Tide erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Projektionen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: endgültige behördliche und andere Genehmigungen oder Zustimmungen; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele erfolgreich zu erreichen, sowie politische und soziale Unsicherheiten.

Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen sich als richtig erweisen werden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist High Tide nicht verpflichtet, irgendjemanden zu benachrichtigen, wenn es von einer Ungenauigkeit oder Auslassung in einer zukunftsgerichteten Aussage erfährt, und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt und gelten, sofern nicht anders angegeben, zum Datum dieser Pressemitteilung.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das Gesetz von 1933) noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Gesetz von 1933 als U.S. Persons bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

KONTAKTDATEN

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

Vice President, Capital Markets

ir@hightideinc.com

Tel. 1 (403) 770-9435; DW 116

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56789

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56789&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E1043

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.