IRW-News: High Tide Inc.: High Tide geht Partnerschaften zur Herstellung von 2.0-Cannabisprodukten unter Eigenmarke ein

CALGARY, 13. September 2021 /CNW/ - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, hat heute zwei neue Kooperationsabkommen mit White-Label-Partnern bekannt gegeben - und zwar mit der Firma Heritage Cannabis Holdings (Heritage) (CSE: CANN) (OTCQX: HERTF), einem branchenführenden und vertikal integrierten Cannabisanbieter, sowie der Firma Loosh Inc., einem in Privatbesitz befindlichen Hersteller von Cannabis-Esswaren und Fertigprodukten der nächsten Generation, der unter dem Namen Loosh Brands firmiert. Entsprechend den jeweiligen Vereinbarungen und vorbehaltlich der Zustimmung der Börsenaufsichtsbehörde, werden Heritage und LOOSH die Herstellung von Cannabis-Shatter und THC-Fruchtgummis der Marke Cabana Cannabis Co. übernehmen, die von High Tide in den kanadischen Provinzen Ontario, Manitoba, Saskatchewan und Alberta vertrieben werden. Es besteht hier die Möglichkeit, zu gegebener Zeit auch in weitere kanadische Provinzen zu expandieren.

Ich freue mich sehr, die Markteinführung der neuen White Labels von High Tide ankündigen zu können, an denen wir schon seit einiger Zeit gearbeitet haben. Angesichts des Überangebots an Biomasse, die unter diversen Markennamen auf dem kanadischen Markt verkauft wird, haben wir bei der Einführung unserer eigenen Markenprodukte einen maßvollen Ansatz gewählt. Wir gehen hier mit Maß und Ziel vor und haben uns für eine 2.0-Kategorie entschieden, die deutlich weniger überlaufen ist, erläutert Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Daneben führen wir Verhandlungen mit kanadischen Lizenzherstellern, um ausgewählte Produkte aus dem FABCBD-Katalog in unser Ladennetz aufzunehmen, und freuen uns darauf, zu gegebener Zeit in andere Kategorien zu expandieren, wenn die Marktdynamik dies erlaubt, fügt Herr Grover hinzu.

High Tide ist eines der führenden Cannabis-Einzelhandelsunternehmen in Kanada, das in diesem Wachstumsmarkt über eine große Reichweite verfügt. Wir finden es großartig, wie dieses Unternehmen auf Aufklärungsmaßnahmen bei den Konsumenten und auf erstklassige Qualität im Einzelhandel setzt, und wir sind stolz darauf, als Partner dazu beitragen zu können, dass die kanadischen Konsumenten mit Konzentratprodukten der Marke High Tide versorgt werden, sagt David Schwede, der bei Heritage Cannabis als Chief Executive Officer und President des Geschäftszweigs Recreational Cannabis verantwortlich zeichnet. Diese strategische Beziehung ermöglicht es uns, unser Produktsortiment an Konzentraten zu stärken und zu erweitern und bietet uns die Chance, unsere Partnerschaft mit einem der führenden Cannabis-Einzelhändler des Landes weiter zu vertiefen, fügt Herr Schwede hinzu.

Diese zukunftsweisende Geschäftsbeziehung zur Herstellung von Eigenmarken mit einer der führenden börsennotierten Plattformen Nordamerikas veranschaulicht, über welche Vertriebskanäle und Handelsbeziehungen wir von Loosh verfügen, sagt Ilya Serebyrany, Gründer und CEO von LOOSH Inc. Wir hoffen in dieser florierenden Branche auf eine Vielzahl von Vertriebsbeziehungen und dezentrale Produktionspartnerschaften und freuen uns, High Tide bei seinem Geschäftskonzept der Produktion ohne Kapitaleinsatz entsprechend zu unterstützen, fügt Herr Serebyrany hinzu.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA Das bereinigte EBITDA ist kein IFRS-konformes Bewertungskriterium.

,- der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 92 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com und die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com.

Über Heritage Cannabis

Heritage Cannabis gilt in der Kategorie der Konzentrate als Vorreiter und war der erste Anbieter von Dabs und Live Resin in Kanada. Die Firma zählt beim Konzentratverkauf zu den drei führenden kanadischen Unternehmen und bringt laufend neue innovative Produkte, wie z.B. die sogenannten Radsicles (gefrorene Lutscher), auf den Markt. Die Firma baut auf das Konzept, ihre Kunden mit einer raschen Einführung neuer Produkte zu begeistern und Produkte herzustellen, die die Konsumenten auch wirklich wollen.

Über LOOSH Brands

Loosh Brands ist ein privater Lizenzhersteller der nächsten Generation, der mit einem Team von Kollegen und Fachleuten das Ziel verfolgt, von seinem strategisch gelegenen Produktionsbetrieb mit Sensorikabteilung im Zentrum von Toronto aus die besten Markenunternehmen, Formate und Einzelhändler zu unterstützen.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen. Solche Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, werden zum Datum dieser Pressemitteilung bzw. zum Datum des Inkrafttretens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen gemacht. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie Ausblick, erwartet, beabsichtigt, prognostiziert, antizipiert, plant, projiziert, schätzt, sieht vor, nimmt an, Bedürfnisse, Strategie, Ziele, Zielsetzungen oder Abwandlungen davon bzw. von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder von der Verneinung eines dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und andere ähnliche Phrasen identifiziert werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die sich als falsch erweisen könnten. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen darüber, dass High Tide seinen Geschäftsplan umsetzen kann bzw. dass High Tide eine oder mehrere Lizenzen von der Gaming, Liquor & Cannabis Commission in Alberta, vom Liquor Distribution Branch in British Columbia, von der Liquor, Gaming and Cannabis Authority in Manitoba, von der Alcohol and Gaming Commission in Ontario oder von der Liquor and Gaming Authority in Saskatchewan erhalten wird, die dem Unternehmen die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs von Canna Cabana Inc. und KushBar Inc. ermöglichen. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines oder mehrere der hier dargelegten Regierungs-, Branchen-, Markt-, Betriebs- oder Finanzziele erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist High Tide nicht verpflichtet, irgendjemanden zu informieren, wenn es von einer ungenauen oder fehlerhaften zukunftsgerichteten Aussage erfährt, und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt und gelten, sofern nicht anders angegeben, zum Datum dieser Pressemitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

vahan@hightideinc.com

