IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet Canna-Cabana-Geschäfte in Calgary und Vegreville und verfügt damit über insgesamt 19 Standorte in Alberta

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet Canna-Cabana-Geschäfte in Calgary und Vegreville und verfügt damit über insgesamt 19 Standorte in Alberta

Die Zahl der Markengeschäfte des Unternehmens, die Cannabis für den Freizeitkonsum verkaufen, soll bis Mitte September auf 25 Standorte in ganz Kanada steigen.

Calgary, AB, 6. September 2019 High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (CSE: HITI) (OTCQB: HITIF) (Frankfurt: 2LY), ein in Alberta ansässiges, auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Großhandelsvertrieb von Raucherbedarfsartikeln und Cannabis-Lifestyleprodukten erweitert hat, gab heute bekannt, dass in den beiden Canna-Cabana-Einzelhandelsgeschäften in Unit #610 an den Standorten 20 Crowfoot Crescent NW in Calgary und 4806 50 Avenue in Vegreville (die neuen Geschäfte), die ersten Lieferungen von Cannabisprodukten von Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC) eingetroffen sind und der Verkauf von Cannabis für den Freizeitkonsum an erwachsene Nutzer begonnen hat. Die großen Eröffnungsfeiern in den beiden neuen Geschäften werden am Samstag, dem 7. September, stattfinden. Das Unternehmen verfügt momentan über 23 Canna-Cabana-Markengeschäfte, in denen Cannabisprodukte für den Freizeitkonsum in ganz Kanada verkauft werden; die neuen Geschäfte sind in dieser Zahl bereits enthalten.

Der nächste Canna-Cabana-Standort von High Tide ist bereits genehmigt und soll bis Mitte September als Cannabis-Einzelhandelsgeschäft in Betrieb gehen. Mit der Eröffnung des ersten KushBar-Standorts in den kommenden Wochen wird das Unternehmen bald über 25 Cannabis-Markengeschäfte in Kanada verfügen, sofern sich der Genehmigungsrhythmus von AGLC nicht ändert. Unser Unternehmen setzt weiterhin seine Wachstumspläne um. Dazu eröffnen wir einen großartigen Standort im Nordwesten von Calgary und expandieren gleichzeitig in den neuen Markt von Vegreville, sagte Raj Grover, der President und Chief Executive Officer von High Tide. Mit jedem neuen Geschäft stärken wir Canna Cabana als beliebteste Cannabis-Einzelhandelsmarke Kanadas, was sich an unseren erstklassigen Kundenbewertungen ablesen lässt, so Raj Grover weiter. Die verbleibenden Canna-Cabana- und KushBar-Geschäfte mussten den von AGLC vorgegebenen maximalen Marktanteil von 15 % erreichen und befinden sich derzeit in verschiedenen Entwicklungs- und Bauphasen. Außerhalb von Alberta betreibt High Tide gegenwärtig ein Canna-Cabana-Cannabisgeschäft in Swift Current, Saskatchewan, sowie drei Markengeschäfte in Hamilton, Sudbury und Toronto, Ontario.

Darüber hinaus hat High Tide von einem unabhängigen Dritten ein Darlehen in Höhe von $ 2.000.000 mit einem Zinssatz von 12 % und einer Laufzeit von einem Jahr erhalten. Der unabhängige Dritte wird 1.600.000 Warrants mit einem Ausübungspreis von $ 0,85 pro Stammaktie von High Tide erhalten, die während eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Laufzeitbeginn des Darlehens ausübbar sind. High Tide hat ferner die Absicht, einem unabhängigen Berater, der das Unternehmen bei Unternehmens- und Geschäftsentwicklungsinitiativen unterstützen soll, 300.000 Warrants zu gewähren. Die Warrants des Beraters werden einen Ausübungspreis von $ 0,38 pro Stammaktie von High Tide haben und während eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Inkrafttreten ausübbar sein.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein in Alberta ansässiges und auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Großhandel von Raucherbedarfsartikel und Cannabis-Lifestyleprodukten erweitert hat. Es handelt sich um ein vertikal integriertes Unternehmen auf dem kanadischen Cannabismarkt mit Portfolio-Tochtergesellschaften, einschließlich RGR Canada Inc., Famous Brandz Inc., Kush West Distribution Inc., Smokers Corner Ltd., Grasscity.com, Canna Cabana Inc. und der Mehrheit von KushBar Inc. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA), Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB) (FRA: 21P) und FSD Pharma Inc. (CSE: HUGE, OTC: FSDDF) (FRA: 0K9).

RGR Canada Inc., das den Kern des Geschäfts von High Tide darstellt, ist ein qualitativ hochwertiger und innovativer Designer, Hersteller und Vertriebshändler von Cannabiszubehör. Famous Brandz Inc. ist durch Partnerschaften mit Prominenten und Unterhaltungsunternehmen wie Snoop Dogg und Paramount Pictures ein führender Hersteller lizenzierter Lifestyle-Accessoires. Die Produkte von Brandz werden weltweit an Groß- und Einzelhändler verkauft. Smokers Corner, das 2009 gegründet und von der Canadian Franchise Association genehmigt wurde, ist mit zurzeit 15 Niederlassungen die größte kanadische Gegenkulturkette. Kush West Distribution ist im Begriff, ein Cannabisgroßhändler in der Provinz Saskatchewan zu werden. Grasscity.com, das seit 2000 in Amsterdam ansässig ist, ist mit etwa 5,8 Millionen Besuchern pro Jahr der weltweit führende und meistgesuchte Online-Händler für Rauchzubehör und Lifestyle-Cannabisprodukte. Seit die Liberalisierung von Cannabis als Genussmittel für Erwachsene in ganz Kanada Einzug gehalten hat, entwickelt sich Canna Cabana Inc. mit seinen 21 Markenläden zu einer Branchengröße im Einzelhandel, die anspruchsvolle und dennoch spielerisch veranlagte Kunden anspricht. KushBar Inc. verfolgt hingegen in puncto Cannabis ein Einzelhandelskonzept, das sich auch an die Cannabis-Konsumenten im höheren Preissegment in den Provinzen Alberta und Ontario richtet.

Weitere Informationen über High Tide Inc. finden Sie unter www.hightideinc.com sowie auf seiner Profilseite auf SEDAR unter www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Informationen und Aussagen, die hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen abgegeben. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Entwicklungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Annahmen über zukünftige Ereignisse wider. Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "voraussichtlich", "erwartet", "beabsichtigt", "prognostiziert", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "annehmen", "geht davon aus" identifiziert werden, "Bedürfnisse", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzung" oder Variationen davon, oder dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann", "können", "könnte", würde", "dürfte" oder " wird " ergriffen, eintreten oder erreicht werden, oder das Negativ eines dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und anderer ähnlicher Terminologie) keine Aussagen über historische Fakten sind und zukunftsgerichtete Aussagen sein können.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die sich als falsch erweisen könnten. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen darüber, dass High Tide seinen Geschäftsplan umsetzen kann bzw. dass High Tide eine oder mehrere Lizenzen von der Gaming, Liquor & Cannabis Commission in Alberta, vom Liquor Distribution Branch in British Columbia, von der Liquor, Gaming and Cannabis Authority in Manitoba, von der Alcohol and Gaming Commission in Ontario oder von der Liquor and Gaming Authority in Saskatchewan erhalten wird, die dem Unternehmen die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs von Canna Cabana Inc. und KushBar Inc. ermöglichen. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eine oder mehrere der hier dargelegten staatlichen Vorgaben, industriellen, marktwirtschaftlichen, operativen oder finanziellen Ziele erreicht werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen ist High Tide nicht verpflichtet, eine Person zu informieren, wenn ihr ein unzutreffendes oder fehlendes Ergebnis einer zukunftsgerichteten Aussage bekannt wird, noch beabsichtigt oder übernimmt sie eine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diese Erklärung eingeschränkt und werden, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung abgegeben.

