IRW-News: High Tide Inc.: High Tide erhält Zulassung zum Handel seiner Aktien an der Nasdaq

Weitere Suchergebnisse zu "High Tide":

IRW-PRESS: High Tide Inc.



: High Tide erhält Zulassung zum Handel seiner Aktien an der Nasdaq

- High Tide wird zum ersten großen börsennotierten Cannabis-Einzelhändler, der seine Aufnahme in den Handel an der Nasdaq bekannt gibt

- Die Aktien von High Tide werden voraussichtlich ab 2. Juni 2021 an der Nasdaq in den Handel starten

- High Tide hat von der Nasdaq die Zulassung erhalten, seine Stammaktien unter dem Börsensymbol HITI in den Handel zu bringen

Calgary, 28. Mai 2021 / CNW / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITID) (FWB: 2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, freut sich bekannt zu geben, dass der Antrag des Unternehmens auf Zulassung seiner Stammaktien (Aktien) zum Handel im Kapitalmarkt Nasdaq (Nasdaq) genehmigt wurde. Die Aktien des Unternehmens werden voraussichtlich ab 2. Juni 2021 an der Nasdaq unter dem Börsensymbol HITI in den Handel starten.

High Tide wird seine Notierung an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol HITI beibehalten. Der Ticker, der für die Aktien von High Tide im Notierungssystem OTC Markets unter dem aktuellen Symbol HITID verwendet wird, wird am ersten Handelstag an der Nasdaq nahtlos in das neue Börsenkürzel HITI übernommen.

Ich bin außerordentlich stolz, dass High Tide nicht einmal drei Jahre nach seiner Firmengründung zum ersten großen börsennotierten Cannabis-Einzelhändler an der Nasdaq avanciert. Durch dieses Listing werden unsere Aktien einem größeren Publikum von Kleinanlegern und institutionellen Investoren besser zugänglich, was uns auch die Sondierung größerer Fusions- und Übernahmeziele ermöglicht, sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Ich möchte all unseren Aktionären für ihre Geduld und ihr Vertrauen danken, die sie unserem Team während des Zulassungsverfahrens entgegengebracht haben. Eine Börsennotierung an der Nasdaq ist für uns kein Selbstzweck, sondern markiert vielmehr den Beginn eines neuen Kapitels für High Tide. Ich bin zuversichtlich, dass unser Team auch weiterhin alles daran setzen wird, eine Wertsteigerung für unsere Aktionäre zu erzielen - nur eben ab jetzt in einem größeren Ausmaß, fügt Herr Grover hinzu.

Voraussetzung für die Aufnahme der Aktien des Unternehmens in den Handel an der Nasdaq ist, dass alle einschlägigen Börsennotierungsauflagen und regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. Dazu zählt unter anderem auch die Bestätigung der Wirksamkeit der Registrierungserklärung gemäß Formular 40-F, mit der die Stammaktien bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) eingetragen werden. Das Unternehmen hat das Verfahren hinsichtlich der Zulassung seiner Aktien für das elektronische Clearing und die Abwicklung über die Depository Trust Company (DTC) bereits absolviert.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA Das bereinigte EBITDA ist keine Finanzkennzahl gemäß den IFRS.

- der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 85 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com, Smokecartel.com, CBDcity.com, FABCBD.com und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX:APHA) (NYSE:APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die Absicht und Fähigkeit von High Tide, die Notierung an der NASDAQ zu erlangen, und die zukünftige Aufnahme von High Tide in andere ETFs. Obwohl High Tide diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise auch bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen, die die Einzelhandels-Cannabismärkte betreffen, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Einzelhandels-Cannabisbranchen im Allgemeinen; Einkommenssteuer- und Regulierungsangelegenheiten; die Fähigkeit von High Tide, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen; die COVID-19-Pandemie auf nationaler und globaler Ebene sowie die Reaktion der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie in Bezug auf den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass (i) die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide sich nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; (ii) es weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben wird; (iii) die gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen weder das Geschäft und den Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide, die erwarteten Geschäftschancen zu nutzen, beeinträchtigen werden, (iv) High Tide sein NASDAQ-Listing erlangen wird. Obwohl die Geschäftsleitung von High Tide diese Aussagen zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet, können sie sich als ungenau erweisen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, und daher sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsorientierte Aussagen gesetzt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin dargestellt werden, sind nicht als Richtwerte oder Prognosen für die hierin genannten Zeiträume oder für zukünftige Zeiträume gedacht, und insbesondere sind vergangene Leistungen kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von High Tide in dieser Pressemitteilung sind möglicherweise nicht indikativ und stellen keine Schätzung, Vorhersage oder Projektion der zukünftigen Ergebnisse von High Tide dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieses Dokuments wider und können sich daher auch danach noch ändern. High Tide lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen unter anderem die oben und an anderer Stelle in den öffentlichen Einreichungen und Material Change Reports von High Tide, die auf SEDAR verfügbar sind und sein werden, erwähnten Angelegenheiten.

KONTAKTDATEN

MEDIENKONTAKT

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

High Tide Inc.

Tel. 1 (647) 985-4401

E-Mail: omar@hightideinc.com

ANLEGERKONTAKT

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

Tel. 1 (403) 265-4207

E-Mail: vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58662

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58662&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E4013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.