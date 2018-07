IRW-News: High Hampton Holdings Corp.: High Hampton schließt Akquisition von CaliGold erfolgreich ab

Weitere Suchergebnisse zu "High Hampton Holdings":

: High Hampton schließt Akquisition von CaliGold erfolgreich ab

31. Juli 2018, Toronto, ON - High Hampton Holdings Corp. (CSE: HC) (FWB: 0HCN) ("High Hampton" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen, folgend der Presseinformation vom 18. April 2018,( https://goo.gl/NtcSji) 100% der ausstehenden Aktien von HS Airway Holding (CALIGOLD), ein kalifornisches Unternehmen dem die CALIGOLD Marke gehört, akquiriert hat (die Transaktion).

Zusätzlich zum lizenzierten CoachellaGro Projekt des Unternehmens, ist CALIGOLD nun das vierte 100%-ige Tochterunternehmen und bringt zu High Hampton:

- eine gut etablierte und bekannte Edibles Marke

- 7 preisgekrönte Schokoriegel mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Anbausorten, die in Ausgabestellen in ganz Kalifornien verkauft werden, sowie andere marktbereite Produkte

- 18 Jahre kombinierte Erfahrung zwischen den Mitbegründern Daniel Hood und Jonathan Schwartz zum Management Team des Unternehmens

Für alle ausgegebenen Aktien von CALIGOLD erhielten die Aktionäre von CALIGOLD 13.090.905 Aktien am Kapital von High Hampton. Diese Aktien sind treuhänderisch hinterlegt und werden zu bestimmten Zeitpunkten oder unter bestimmten Bedingungen freigegeben. Im Rahmen der Transaktion hat High Hampton CALIGOLD 2,6 Millionen US-Dollar für die Produktentwicklung, das Marketing, den Verkauf und als Betriebskapital zur Verfügung gestellt.

David E. Argudo, CEO und Vorstandsmitglied von High Hampton, kommentiert:

Wir sind sehr stolz darauf, die sehr bekannte CALIGOLD Marke zu High Hampton bringen zu können. Jetzt werden wir unser Fachwissen mit dem Wissen und dem Unternehmergeist von Daniel und Jonathan kombinieren, um die Marktposition von CALIGOLD weiter auszubauen, den Umsatz zu steigern und die Produktpalette zu diversifizieren. CALIGOLD mit seinen preisgekrönten Produkten und dem etablierten Vertriebsnetz stärkt unsere wachsende Position in Kalifornien und passt perfekt zu unserer Konsolidierungsstrategie für diesen aufkeimenden Markt.

Daniel Hood, Mitbegründer von CALIGOLD, erklärt:

Wir freuen uns sehr, unsere Zukunft in der Cannabis Industrie zusammen mit der High Hampton Unternehmensgruppe aufzubauen und auf die Zusammenarbeit mit unseren Schwesterunternehmen, CoachellaGro und 8 Points, sowie mit dem High Hampton Executive Team, das weiterhin ein solides Portfolio vertikal integrierter Cannabis-Unternehmen aufbaut.

Über CALIGOLD

CALIGOLD stellt Amerikas hochwertigstes Cannabisprodukt her und kombiniert Kunst und Wissenschaft zur Fertigung innovativer Kreationen und Einhaltung wichtiger Industriestandards bezüglich Konsistenz, Dosiergenauigkeit und Zusammensetzung der Rezeptur. Im Jahr 2014 erkannte Chocolatier Daniel Hood eine Lücke im Markt für Cannabisschokolade. Indem man die Verbraucher an Gourmet-Zutaten und stammspezifische (Anbausorten) Cannabisaufgussprodukte heranführte, überraschte CALIGOLD den Edibles Markt. CALIGOLD Schokolade gewann den 1. Platz auf der HempCon im Jahr 2014 für das beste Edible und dann erneut im Edibles List Magazine im Jahr 2017 für seine THCa Schokolade. Kürzlich hat CALIGOLD weitere THC-, THCa- und CBD-Produkte angekündigt, um sein innovatives Produktangebot weiter zu diversifizieren. Indem es hohe Standards für rigorose Dosierungsmessungen setzt und dabei Daten veröffentlicht, garantiert CALIGOLD ungefährliche Erfahrungen für Erstanwender. Gelenkt durch Forschung & Entwicklung und Innovation beabsichtigt CALIGOLD, weiterhin neue Maßstäbe für die Cannabisindustrie setzen.

Mitbegründer Daniel Hood hat über 10 Jahre Erfahrung im Anbau von Cannabis und hat die La Serrana Eco Farm and Hostel in Salento, Kolumbien, mitbegründet, bevor er im Jahr 2014 mit dem Aufguss von Cannabis in kolumbianischen Kakao begann.

Jonathan Schwartz kam kurz nach der Gründung von CALIGOLD im Jahr 2014 als erster offizieller Investor an Bord. Er hat Erfahrung im Aufbau von Marken, da er in Kolumbien vier Unternehmen ohne Kapital aufgebaut hat und eine erfolgreiche Karriere mit Immobilien, Hypothekengeschäften und Franchiseverkäufen hatte.

Jonathan konzentriert sich nun darauf, als VP of Sales die Verkaufs- und Vertriebsplattform für CALIGOLD auszubauen.

Über High Hampton Holdings Corp

High Hampton Holdings Corp ist eine Investmentfirma im Cannabisbereich, die sich auf Opportunitäten in Kalifornien konzentriert, um der größte Konsolidierer im medizinischen Cannabissektor zu werden. Das Unternehmen hat ein herausragendes Team aus den Bereichen Cannabis, Kapitalmärkte, Compliance, Politik, Lizenzierung und Marken- & Produkt-Supply Chain zusammengestellt und entwickelt aggressiv seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften hin zum aktiven Betrieb:

CoachellaGro Corp. ist ein kalifornisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung ihrer 254.000 Quadratfuß-großen Gewächshausanlage konzentriert, welche in dem Cannabis-Industriepark in Coachella, Kalifornien, liegt. CoachellaGro hat eine Conditional Use Permit zur Entwicklung einer Full-Service-Produktionsstätte erhalten, um dritte, staatlich-lizenzierte, medizinische Marihuana-Betreiber zu beliefern.

420 Realty, LLC hat mehrere Genehmigungen für die vertikale Integration in der Stadt Cudahy, Kalifornien, für eine Entwicklungsvereinbarung (Development Agreement, DA) beantragt. Dies umfasst die Anbau-, Pflanzungs-, Herstellungs-, Lieferungs- und Vertriebslizenzen an einem einzigen Standort, so dass das Unternehmen individuellen Verbrauchern und lizensierten Ausgabestellen Produkte und Dienstleistungen zu reduzierten Preisen anbieten kann.

8 Points Management, LLC bedient die Cannabis-Industrie über seine Tochtergesellschaft Bravo Distro LLC mit Verkaufs-, Marketing-, Transport- und Supply-Chain- Management-Dienstleistungen. Zu Bravos Kunden gehören Laden-Ausgabestellen, Lieferdienste und Ketten in Kalifornien, sowie Cannabis-Kunden die nicht dem Einzelhandel angehören wie Hersteller, Anbauer und der entstehende medizinische Markt für CBD von Kliniken, Universitäten, Forschung, Veterinärmedizin und anderen Wissenschaften mit einer wachsenden Kundenbasis.

CALIGOLD beliefert den Edibles Markt, indem es Amerikas hochwertigste medicinal-grade Cannabis Edibles Produkte herstellt und Kunst und Wissenschaft zur Fertigung innovativer Kreationen unter Einhaltung wichtiger Industriestandards bezüglich Konsistenz, Dosiergenauigkeit und Zusammensetzung der Rezeptur kombiniert.

Börsen

High Hampton wird in Kanada an der CSE unter dem Tickersymbol HC und in Europa an der FWB unter dem Tickersymbol 0HCN gehandelt. Weder die CSE noch die FWB haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Weder die CSE noch die FWB übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.

Beziehung zur Marihuana Industrie

Kanadische Listings (CSE) bleiben in einwandfreiem Zustand, solange sie Bekanntgebungen bereitstellen, die von den Aufsichtsbehörden gefordert werden, und solange sie die geltenden Lizenzierungsbestimmungen sowie den Rechtsrahmen des jeweiligen Staates, in dem sie tätig sind, einhalten. Marihuana ist in bestimmten Bundesstaaten legal; Marihuana bleibt jedoch nach US-amerikanischem Bundesgesetz illegal, und die Haltung zur Durchsetzung des US-Bundesgesetzes gegen Marihuana unterliegt Änderungen. Anleger und Investoren müssen sich darüber im Klaren sein, dass sich nachteilige Vollziehungsmaßnahmen auf ihre Investitionen auswirken können, und dass die Fähigkeit von High Hampton, auf privates oder öffentliches Kapital zuzugreifen, beeinträchtigt werden könnte oder nicht möglich sein könnte, um den laufenden Betrieb zu unterstützen.

Weitere Informationen über High Hampton sind hier verfügbar:

8 Wellington St. E. Mezzanine Level | Toronto, On | M5E 1C5 | www.HighHampton.com

David E. Argudo, Chief Executive Officer

Email: david@HighHampton.com

Telefon: 001-844-420-CALI

Oder

Christian Scovenna, Director & Sr. VP Corporate Finance

Email: christian@HighHampton.com

Telefon: 001-844-420-CALI

Im Namen des Vorstands

High Hampton Holdings Corp.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung eines der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen über Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens in Bezug auf das Ergebnis und den Zeitpunkt solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Mitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Hinblick auf die Absicht der Teilnehmer, die Akquirierung oder bestimmte erwogene Nebengeschäfte abzuschließen. Diese Transaktionen unterliegen einer Reihe von wesentlichen Risiken, und es gibt keine Garantie, dass sie zu den Bedingungen oder innerhalb des Zeitraums der zur Zeit in Betracht gezogen wird oder überhaupt abgeschlossen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gemacht, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht durch entsprechende Wertpapiergesetze erforderlich ist. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die obigen Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Informationen.

Alle hier gemachten Währungsangaben beziehen sich auf kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

