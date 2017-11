IRW-News: High Hampton Holdings Corp.: High Hampton gibt Ernennung weiterer strategischer Berater bekannt

IRW-PRESS: High Hampton Holdings Corp.



: High Hampton gibt Ernennung weiterer strategischer Berater bekannt

High Hampton Holdings Corp. (CSE: HC)(FWB: 0HCN) ("High Hampton" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntzugeben, dass es Steve Selleck und Dove Byrne als strategische Berater für das Unternehmen verpflichtet hat.

Herr Selleck hat über 25 Jahre praktische Erfahrung in der Bau- und Katastrophenwiederaufbaubranche gesammelt. Er ist der Mitbegründer und Geschäftsführer von Strategic Response Partners, welches sich erfolgreich zu einem der bedeutendsten und größten Katastrophenmanagementunternehmen der Vereinigten Staaten entwickelt hat. Vor der Gründung von Strategic Response Partners absolvierte er Seminare für Architekturdesign und Stahlbau und gründete seine erste Vertragsfirma, welche ein Team von über 60 Personen beschäftigte. Die Unternehmen von Herrn Selleck haben im In- und Ausland über 4000 Immobilien restauriert.

Herr Byrne arbeitet als Professor an der School of Business der Humboldt State University, im Herzen von Emerald Triangle in Nordkalifornien, wo er Buchhaltung, Management und Finanzen unterrichtet. Seine Tätigkeit als Unternehmensberater umfasst Cashflow-Analysen, Finanzmodelle, Unternehmensplanung, Buchhaltung, Budgetierung und Online-Dienste. Als Mitglied des Humboldt Interdisciplinary Institute for Marijuana Research (HiiMR) entwirft, leitet, analysiert und verbreitet Herr Byrne Forschung und bietet politischen Entscheidungsträgern, Forschern, Angehörigen der Gesundheitsberufe, Unternehmen und den Medien praktisches Fachwissen an. Mit Verbindungen zur Cannabisindustrie in den Bezirken von Mendocino, Humboldt und Trinity ist Herr Byrne als Berater und Fachexperte im Emerald Triangle gut etabliert.

Brendan Purdy, CEO, kommentiert:

Wir bereichern unser Beraterteam weiterhin mit Personen, die unserer Ansicht nach spezielle und wesentliche Fähigkeiten in unseren Geschäftsbetrieb einbringen werden. Wir freuen uns, Diskussionen auf Vorstandsebene mit Steve Sellecks umfangreicher Erfahrung im Projektmanagement und in der Konstruktion zu bereichern. Steves Verantwortung wird zudem darin liegen, Auftragnehmer zu prüfen, direkt mit unserem Ingenieursteam zusammenzuarbeiten, um die Investitionsausgaben zu minimieren, und den Zeitrahmen bis zur Fertigstellung der Anbauanlagen zu verkürzen. Dove Byrne ist ein Cannabis-Experte und ist in der Forschung und im Richtlinien-Management sehr aktiv. Als Dozent bei Humboldt State und als aktives Mitglied des HiiMR wird Dove branchenspezifische Einblicke in zukünftige Entwicklungspläne, Markenbildung und staatenweite Lizenzierungsmöglichkeiten geben. "

Über High Hampton

High Hampton ist eine Investmentfirma im Cannabisbereich, die sich auf Opportunitäten in Kalifornien konzentriert. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, CoachellaGro Corp., ist ein kalifornisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung eines 10,8 Hektar großen Grundstücks konzentriert, das in dem in Planung befindlichen Cannabis-Industriepark in Coachella, Kalifornien, liegt. CoachellaGro befindet sich im Bewerbungsverfahren für eine Conditional Use Permit zur Entwicklung einer Full-Service-Produktionsstätte, um dritte, staatlich-lizenzierte, medizinische Marihuana-Betreiber zu beliefern. Die Stadt Coachella ist progressiv mit der Verabschiedung einer Stadtverordnung, die 90 Hektar bereitstellt, innerhalb derer ein gesetzlicher Rahmen für den Anbau, die Produktion, die Gewinnung und den Transport von Cannabis gegeben sein wird. Der Komplex soll alle notwendigen Dienstleistungen enthalten; Sicherheit, Infrastruktur, Ausrüstung, Arbeitskräfte und qualifiziertes Management, Betriebsmittel und Nebendienstleistungen für einen geschlossenen Produktionsablauf.

