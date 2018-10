IRW-News: High Hampton Holdings Corp.: High Hampton beruft neues unabhängiges Vorstandsmitglied

Weitere Suchergebnisse zu "High Hampton Holdings":

: High Hampton beruft neues unabhängiges Vorstandsmitglied

Toronto, ON - High Hampton Holdings Corp. (CSE: HC) (FWB: 0HCN) ("High Hampton" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass ein neues, unabhängiges Mitglied in den Vorstand berufen worden ist, um die Leitung des Unternehmens mit einer zusätzlichen, in der Cannabis-Industrie erfahrenen Führungskraft zu verstärken. Cam Birge, ehemaliger CFO und jetziger Senior Consultant bei Australis Capital Inc. (AUSA-CSE) tritt dem Vorstand bei, um das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase und bei der Entwicklung seiner Cannabis-Werte in Kalifornien zu unterstützen.

Christian Scovenna, Interim CEO & Vorstandsmitglied von High Hampton, kommentiert:

Wir sind sehr stolz, dass Mr. Birge unserem Vorstand und unserem Unternehmen beitritt. Im Namen unseres gesamten Teams heiße ich ihn in der High Hampton Familie willkommen und freue mich auf ihre Fülle an Erfahrung und Wissen im Cannabis-Bereich, welche er zu High Hampton bringt, da wir das nächste Kapitel der High Hampton Geschichte schreiben und unsere Projekte weiter vorantreiben mit dem Ziel, ein wichtiger Akteur im wachsenden Kalifornischen Cannabis-Markt zu werden.

Über Cam Birge

Herr Birge verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung und Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Unternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko und hat sowohl auf den Kapitalmärkten als auch innerhalb des Cannabis-Sektors und in anderen Bereichen gute Verbindungen. Als ehemaliger CFO bei Australis Capital Inc., einem Spin-Off der Aurora Cannabis Inc. in den USA, das sich auf Cannabis-Investitionen konzentriert, war er direkt an Investitionsentscheidungen im Zusammenhang mit der US-Cannabis-Industrie in öffentliche und private Unternehmen beteiligt.

Herr Birge ist derzeit President und Director von CTT Pharmaceutical Holdings Inc., welches eine patentierte Technologie zur Arzneimittelabgabe besitzt, und für das er kürzlich im Namen der CTT-Aktionäre eine Partnerschaft mit Aurora Cannabis Inc. aushandelte.

Er verfügt zudem über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der öffentlichen und privaten Bildung, darunter fünf Jahre als Adjunct Professor for Business und als zweimal gewählter Head of the Graduate Business des Academic Council an der United States International University, Mexico-City Campus. Er gründete Industrial Minerals Inc. und war verantwortlich für den Wechsel des Managements, der zur Gründung der Northern Graphite Corporation führte, und spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Verhandlung des 3 Milliarden Dollar Loreto Bay Projekts mit der mexikanischen Bundesregierung als Vice President des Trust for Sustainable Development.

Über High Hampton Holdings Corp

High Hampton Holdings Corp ist eine Investmentfirma im Cannabisbereich, die sich auf Opportunitäten in Kalifornien konzentriert, um der größte Konsolidierer im medizinischen Cannabissektor zu werden. Das Unternehmen hat ein herausragendes Team aus den Bereichen Cannabis, Kapitalmärkte, Compliance, Politik, Lizenzierung und Marken- & Produkt-Supply Chain zusammengestellt und entwickelt aggressiv seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften hin zum aktiven Betrieb:

CoachellaGro Corp. ist ein kalifornisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung ihrer 254.000 Quadratfuß-großen Gewächshausanlage konzentriert, welche in dem Cannabis-Industriepark in Coachella, Kalifornien, liegt. CoachellaGro hat eine Conditional Use Permit zur Entwicklung einer Full-Service-Produktionsstätte erhalten, um dritte, staatlich-lizenzierte, medizinische Marihuana-Betreiber zu beliefern.

420 Realty, LLC hat mehrere Genehmigungen für die vertikale Integration in der Stadt Cudahy, Kalifornien, für eine Entwicklungsvereinbarung (Development Agreement, DA) beantragt. Dies umfasst die Anbau-, Pflanzungs-, Herstellungs-, Lieferungs- und Vertriebslizenzen an einem einzigen Standort, so dass das Unternehmen individuellen Verbrauchern und lizensierten Ausgabestellen Produkte und Dienstleistungen zu reduzierten Preisen anbieten kann.

8 Points Management, LLC bedient die Cannabis-Industrie über seine Tochtergesellschaft Bravo Distro LLC mit Verkaufs-, Marketing-, Transport- und Supply-Chain- Management-Dienstleistungen. Zu Bravos Kunden gehören Laden-Ausgabestellen, Lieferdienste und Ketten in Kalifornien, sowie Cannabis-Kunden die nicht dem Einzelhandel angehören wie Hersteller, Anbauer und der entstehende medizinische Markt für CBD von Kliniken, Universitäten, Forschung, Veterinärmedizin und anderen Wissenschaften mit einer wachsenden Kundenbasis.

CALIGOLD beliefert den Edibles Markt, indem es Amerikas hochwertigste medicinal-grade Cannabis Edibles Produkte herstellt und Kunst und Wissenschaft zur Fertigung innovativer Kreationen unter Einhaltung wichtiger Industriestandards bezüglich Konsistenz, Dosiergenauigkeit und Zusammensetzung der Rezeptur kombiniert.

Börsen

High Hampton wird in Kanada an der CSE unter dem Tickersymbol HC und in Europa an der FWB unter dem Tickersymbol 0HCN gehandelt. Weder die CSE noch die FWB haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Weder die CSE noch die FWB übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.

Beziehung zur Marihuana Industrie

Kanadische Listings (CSE) bleiben in einwandfreiem Zustand, solange sie Bekanntgebungen bereitstellen, die von den Aufsichtsbehörden gefordert werden, und solange sie die geltenden Lizenzierungsbestimmungen sowie den Rechtsrahmen des jeweiligen Staates, in dem sie tätig sind, einhalten. Marihuana ist in bestimmten Bundesstaaten legal; Marihuana bleibt jedoch nach US-amerikanischem Bundesgesetz illegal, und die Haltung zur Durchsetzung des US-Bundesgesetzes gegen Marihuana unterliegt Änderungen. Anleger und Investoren müssen sich darüber im Klaren sein, dass sich nachteilige Vollziehungsmaßnahmen auf ihre Investitionen auswirken können, und dass die Fähigkeit von High Hampton, auf privates oder öffentliches Kapital zuzugreifen, beeinträchtigt werden könnte oder nicht möglich sein könnte, um den laufenden Betrieb zu unterstützen.

Weitere Informationen über High Hampton sind hier verfügbar:

8 Wellington St. E. Mezzanine Level | Toronto, On | M5E 1C5 | www.HighHampton.com

Christian Scovenna, Interim CEO/Director

Email: christian@HighHampton.com

Telefon: 001-844-420-CALI

Im Namen des Vorstands

High Hampton Holdings Corp.

CSE: HC -------

OTC: HHPHF

FWB: 0HCN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung eines der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen über Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens in Bezug auf das Ergebnis und den Zeitpunkt solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Mitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Hinblick auf die Absicht der Teilnehmer, die Akquirierung oder bestimmte erwogene Nebengeschäfte abzuschließen. Diese Transaktionen unterliegen einer Reihe von wesentlichen Risiken, und es gibt keine Garantie, dass sie zu den Bedingungen oder innerhalb des Zeitraums der zur Zeit in Betracht gezogen wird oder überhaupt abgeschlossen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gemacht, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht durch entsprechende Wertpapiergesetze erforderlich ist. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die obigen Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Informationen.

Alle hier gemachten Währungsangaben beziehen sich auf kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

NICHT ZUR VERBREITUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIREKT ODER INDIREKT, GÄNZLICH ODER TEILWEISE IN DIE USA ODER IN DIE USA HINEIN.

Die Ausgangssprache in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung angeboten. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische Originalfassung ist auf www.sedar.com, oder auf der Firmenwebsite highhampton.com erhältlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44940

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44940&tr=1

