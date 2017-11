IRW-News: High Hampton Holdings Corp.: High Hampton begrüßt Genehmigung von Cannabis Gewächshäusern durch Coachella Stadtrat

IRW-PRESS: High Hampton Holdings Corp.



: High Hampton begrüßt Genehmigung von Cannabis Gewächshäusern durch Coachella Stadtrat

High Hampton begrüßt Genehmigung von Cannabis Gewächshäusern durch Coachella Stadtrat

Entscheidung bedeutet niedrigere Investitionskosten (CAPEX) für das Unternehmen Update zur Conditional Use Permit (CUP)

7. November 2017, High Hampton Holdings Corp. (CSE: HC) (FWB: 0HCN) ("High Hampton" oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass der Stadtrat von Coachella (der Stadtrat) einstimmig einem überarbeiteten Antrag für den Bau von Gewächshäusern innerhalb der Coachella Anbauregion genehmigt hat. Angesichts dieser positiven Nachricht vom Stadtrat erwartet High Hampton eine wesentliche Reduzierung der zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens in Bezug auf Investitionskosten für den Ausbau seiner 10,8-Morgen-Liegenschaft. Die Ingenieurberater des Unternehmens, Infrastructure Engineers Inc., schätzen eine Ersparnis von 30% im Vergleich zum Bau von Hallen-Anbaustätten, was zu einem geringeren Finanzierungsbedarf und einer höheren Investitionsrendite für das Projekt führt.

In Zusammenarbeit mit Infrastructure Engineers Inc. hat das Unternehmen die Baupläne für den Antrag der Conditional Use Permit (CUP) überarbeitet und erwartet die Genehmigung Ende Dezember 2017 oder Anfang Januar 2018. Die vorgeschlagene Cannabis-Anbaustätte wird ein 167 916 Quadratfuß-großes Gewächshaus und 39 832 Quadratfuß-große Produktions-, Extraktions- und Verwaltungseinrichtungen anstelle von Hallen-Anbaustätten umfassen.

Vor dieser Entscheidung hatte der Stadtrat den Bau von jedweden Gewächshäusern in der Anbauregion zugunsten von dauerhaften Hallen-Anbaustätten verboten. Diese Entscheidung des Stadtrats stellt eine deutliche Unterstützung für eine wachsende Cannabisindustrie in Coachella dar, die Vollzeitjobs in die Region bringen soll.

Der kürzlich als strategischer Berater bekanntgegebene Steve Selleck (siehe Pressemitteilung vom 2. November 2017) wird die Entwicklung der Anlage des Unternehmens leiten, und Vorstandsmitglied David E. Argudo wird die Cannabis-bezüglichen Aspekte des Ausbaus beaufsichtigen, da er über umfassende Kenntnisse im Bereich der Cannabisanbautechniken verfügt. Das Unternehmen wird seinen Anlagen außerdem verschiedene Quellen für erneuerbare Energien hinzufügen, wobei mindestens 40 Prozent des gesamten Projekts als erneuerbaren Energien vorgesehen sind. Die Durchführung weiterer Schritte ist notwendig, bevor das Unternehmen mit dem Bau der neuen Anlage beginnen kann. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit einer angesehenen Gewächshausfirma und der Erhalt der CUP.

Brendan Purdy, CEO, kommentiert:

Das Unternehmen begrüßt die Ankündigung des Coachella Stadtrats, den Bau von Gewächshäusern innerhalb der Anbauregion zu genehmigen. Durch diese Änderung der Stadtverordnung werden die für die Finanzierung des Projekts erforderlichen Investitionen erheblich reduziert und die Zeit bis zum endgültigen Bau verkürzt. Kostenreduzierung und ein Näherrücken von Umsatz erhöhen deutlich die zugrunde liegende Wirtschaftlichkeit des Projekts zugunsten der Aktionäre von High Hampton.

Über High Hampton

High Hampton ist eine Investmentfirma im Cannabisbereich, die sich auf Opportunitäten in Kalifornien konzentriert. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, CoachellaGro Corp., ist ein kalifornisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung eines 10,8 Morgen großen Grundstücks konzentriert, das in dem in Planung befindlichen Cannabis-Industriepark in Coachella, Kalifornien, liegt. CoachellaGro befindet sich im Bewerbungsverfahren für eine Conditional Use Permit zur Entwicklung einer Full-Service-Produktionsstätte, um dritte, staatlich-lizenzierte, medizinische Marihuana-Betreiber zu beliefern. Die Stadt Coachella ist progressiv mit der Verabschiedung einer Stadtverordnung, die 90 Morgen bereitstellt, innerhalb derer ein gesetzlicher Rahmen für den Anbau, die Produktion, die Gewinnung und den Transport von Cannabis gegeben sein wird. Der Komplex soll alle notwendigen Dienstleistungen enthalten; Sicherheit, Infrastruktur, Ausrüstung, Arbeitskräfte und qualifiziertes Management, Betriebsmittel und Nebendienstleistungen für einen geschlossenen Produktionsablauf.

Weitere Informationen über High Hampton sind hier verfügbar:

8 Wellington St. E. Mezzanine Level | Toronto, On | M5E 1C5 CSE: HC | www.HighHampton.com

Brendan Purdy, Chief Executive Officer Telefon: (416) 276-4581 Email: brendan@highhampton.com Oder Christian Scovenna, Director & VP Corporate Finance Telefon: (416) 453-4708 Email: christian@HighHampton.com

Im Namen des Vorstands

High Hampton Holdings Corp.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung eines der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen über Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens in Bezug auf das Ergebnis und den Zeitpunkt solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Mitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Hinblick auf die Absicht der Teilnehmer, die Akquirierung oder bestimmte erwogene Nebengeschäfte abzuschließen. Diese Transaktionen unterliegen einer Reihe von wesentlichen Risiken, und es gibt keine Garantie, dass sie zu den Bedingungen oder innerhalb des Zeitraums der zur Zeit in Betracht gezogen wird oder überhaupt abgeschlossen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gemacht, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht durch entsprechende Wertpapiergesetze erforderlich ist. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die obigen Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Informationen.

Alle hier gemachten Währungsangaben beziehen sich auf kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41347 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41347&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42966X3094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.