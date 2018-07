IRW-News: High Hampton Holdings Corp.: High Hampton akquiriert 8 Points Mgmt LLC und Bravo Distro LLC

Weitere Suchergebnisse zu "High Hampton Holdings":

: High Hampton akquiriert 8 Points Mgmt LLC und Bravo Distro LLC

10. Juli 2018, Toronto, ON - High Hampton Holdings Corp. (CSE: HC) (FWB: 0HCN) ("High Hampton" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es sein Cannabis-Vertriebsnetz in Kalifornien mit dem erfolgreichen Abschluss der Akquirierung aller Mitgliedsanteile von 8 Points Mgmt LLC und Bravo Distro LLC (die Akquirierung) ausbaut. Im Rahmen der Akquirierung erhält High Hampton die Kontrolle über ein strategisches Vetriebszentrum in Sacramento, was die kürzlich erfolgte Übernahme von 420 Realty LLC (Pressemitteilung vom 21. Juni 2018) inklusive eines Grundstücks mit mehreren Lizenzen in der Stadt Cudahy ideal ergänzt, wo eine Entwicklungsvereinbarung (Development Agreement, DA) den Cannabis-Anbau, die -Pflanzstätte, -Herstellung, -Lieferung und den -Vertrieb miteinschließen wird.

Alle Mitgliedsanteile von 8 Points Mgmt LLC und Bravo Distro LLC wurden für insgesamt 3.906.000 Dollar (der "Kaufpreis") erworben. Der Kaufpreis wurde durch die Ausgabe von 4.200.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Zahlungsaktien") zu einem angenommenen Preis von CAD 0,93 pro Zahlungsaktie beglichen.

Alle im Zusammenhang mit der Akquisition ausgegebenen Zahlungsaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von 4 Monaten, die am 10. November 2018 ausläuft. Sie werden treuhänderisch hinterlegt, wobei 50% der Zahlungsaktien 12 Monate nach dem Abschlussdatum der Akquirierung und unter Erfüllung bestimmter Bedingungen freigegebenen werden, und die verbleibenden 50% der Zahlungsaktien 24 Monate nach Abschluss der Akquirierung und unter Erfüllung bestimmter Bedingungen freigegeben werden.

David E. Argudo, CEO und Vorstandsmitglied von High Hampton, kommentiert:

Wir freuen uns, Bravo Distros Team in der High Hampton Familie zu begrüßen und einzugliedern. Der Aufbau eines starken Cannabis-Vertriebsnetzes in Kalifornien ist für den Erfolg unseres Geschäftsmodells vorrangig, und wir haben jetzt zusätzlich zu unserem CoachellaGro-Projekt einen Vorsprung mit zwei sich ergänzenden strategischen Standorten in Sacramento und in Cudahy. Während wir die immense Erfahrung und Kompetenz des Bravo-Teams mit unserer eigenen integrieren, konsolidieren wir weiterhin den kalifornischen Markt und entwickeln High Hampton in allen Aspekten des Cannabis-Geschäfts.

Lira Han, CEO von 8 Points, fügt hinzu:

8 Points ist bestrebt, jetzt unsere Strategie umzusetzen, nachdem der Deal mit High Hampton abgeschlossen ist! Unser erfahrenes Team hat in den Bereichen Logistik, Sicherheit, Transport, Beschaffung, Technologie und Marketing geplant und organisiert und bereitet sich darauf vor, mit High Hampton an der Konsolidierung der Cannabis-Industrie in Kalifornien zu arbeiten; eine Vision, die wir bei Bravo mit dem gesamten High Hampton Team teilen. Die bestätigte zweite Vertriebsstelle in Cudahy als Ergebnis der Akquirierung von 420 Realty ist eine bedeutende Komponente dieses Konsolidierungsplans."

Keines der im Zusammenhang mit der Akquirierung ausgegebenen Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "1933 Act") registriert, und keines von ihnen darf in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten des Gesetzes von 1933 angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf noch einen Verkauf der Wertpapiere in einem Staat dar, in dem ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf rechtswidrig wäre.

Über 8 Points Management LLC

8 Points Management LLC bedient die Cannabis-Industrie über seine Tochtergesellschaft Bravo Distro LLC mit Verkaufs-, Marketing-, Transport- und Supply-Chain- Management-Dienstleistungen. Zu Bravos Kunden gehören Laden-Ausgabestellen, Lieferdienste und Ketten in Kalifornien, sowie Cannabis-Kunden die nicht dem Einzelhandel angehören wie Hersteller, Anbauer und der entstehende medizinische Markt für CBD von Kliniken, Universitäten, Forschung, Veterinärmedizin und anderen Wissenschaften mit einer wachsenden Kundenbasis. In Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden, Steuerberatern und Gesetzgebern steht Bravo dafür wie Vertrieb richtig geht - wo jeder gewinnt! Bravo tritt als eine der rentabelsten Vertriebsoptionen mit staatenweitem Vertrieb, Marketing, Lieferflotte, Compliance-Maßnahmen, geleitet von Technologie und vor allem mit einem sehr talentierten Team zusammengestellt aus Branchenexperten und mit Ressourcen in den Markt ein.

Über High Hampton Holdings Corp

High Hampton Holdings Corp ist eine Investmentfirma im Cannabisbereich, die sich auf Opportunitäten in Kalifornien konzentriert. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, CoachellaGro Corp., ist ein kalifornisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung ihrer 254.000 Quadratfuß-großen Gewächshausanlage konzentriert, welche in dem Cannabis-Industriepark in Coachella, Kalifornien, liegt. CoachellaGro hat eine Conditional Use Permit (CUP) zur Entwicklung einer Full-Service-Produktionsstätte erhalten, um dritte, staatlich-lizenzierte, medizinische Marihuana-Betreiber zu beliefern. Die Stadt Coachella ist progressiv mit der Verabschiedung einer Stadtverordnung, die über 90 Morgen bereitstellt, innerhalb derer ein gesetzlicher Rahmen für den Anbau, die Produktion, die Gewinnung und den Transport von Cannabis gegeben sein wird. Der Komplex soll alle notwendigen Dienstleistungen enthalten; Sicherheit, Infrastruktur, Ausrüstung, Arbeitskräfte und qualifiziertes Management, Betriebsmittel und Nebendienstleistungen für einen geschlossenen Produktionsablauf.

Börsen

High Hampton wird in Kanada an der CSE unter dem Tickersymbol HC und in Europa an der FWB unter dem Tickersymbol 0HCN gehandelt. Weder die CSE noch die FWB haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Weder die CSE noch die FWB übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.

Beziehung zur Marihuana Industrie

Kanadische Listings (CSE) bleiben in einwandfreiem Zustand, solange sie Bekanntgebungen bereitstellen, die von den Aufsichtsbehörden gefordert werden, und solange sie die geltenden Lizenzierungsbestimmungen sowie den Rechtsrahmen des jeweiligen Staates, in dem sie tätig sind, einhalten. Marihuana ist in bestimmten Bundesstaaten legal; Marihuana bleibt jedoch nach US-amerikanischem Bundesgesetz illegal, und die Haltung zur Durchsetzung des US-Bundesgesetzes gegen Marihuana unterliegt Änderungen. Anleger und Investoren müssen sich darüber im Klaren sein, dass sich nachteilige Vollziehungsmaßnahmen auf ihre Investitionen auswirken können, und dass die Fähigkeit von High Hampton, auf privates oder öffentliches Kapital zuzugreifen, beeinträchtigt werden könnte oder nicht möglich sein könnte, um den laufenden Betrieb zu unterstützen.

Weitere Informationen über High Hampton sind hier verfügbar:

8 Wellington St. E. Mezzanine Level | Toronto, On | M5E 1C5 | www.HighHampton.com

David E. Argudo, Chief Executive Officer

Email: david@HighHampton.com

Telefon: 001-844-420-CALI-

Oder

Christian Scovenna, Director & Sr. VP Corporate Finance

Email: christian@HighHampton.com

Telefon: 001-844-420-CALI

Im Namen des Vorstands

High Hampton Holdings Corp.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung eines der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen über Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens in Bezug auf das Ergebnis und den Zeitpunkt solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Mitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Hinblick auf die Absicht der Teilnehmer, die Akquirierung oder bestimmte erwogene Nebengeschäfte abzuschließen. Diese Transaktionen unterliegen einer Reihe von wesentlichen Risiken, und es gibt keine Garantie, dass sie zu den Bedingungen oder innerhalb des Zeitraums der zur Zeit in Betracht gezogen wird oder überhaupt abgeschlossen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gemacht, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht durch entsprechende Wertpapiergesetze erforderlich ist. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die obigen Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Informationen.

Alle hier gemachten Währungsangaben beziehen sich auf kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

NICHT ZUR VERBREITUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIREKT ODER INDIREKT, GÄNZLICH ODER TEILWEISE IN DIE USA ODER IN DIE USA HINEIN.

