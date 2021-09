IRW-News: Hello Pal International Inc.: Hello Pal investiert in Sprachausbildung

IRW-PRESS: Hello Pal International Inc.



: Hello Pal investiert in Sprachausbildung

Geplant ist eine Neueinführung von Language Pal mit innovativen Sprachlernfunktionen

15. September 2021. Vancouver, British Columbia: Hello Pal International Inc. (Hello Pal oder das Unternehmen) (CSE:HP, Frankfurt:27H, OTC:HLLPF), ein Anbieter von schnell wachsenden internationalen Livestreaming-, Sprachlern- und sozialen Kryptowährungsplattformen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Little Pal Asia Limited (LPA) eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet hat, welcher zufolge das Unternehmen auf nicht exklusiver weltweiter Basis die Lizenz zur freien Nutzung des innovativen Infinity Language-Sprachlernsystems von LPA im gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot des Unternehmens - und insbesondere in der Language Pal-App - erhält.

Das Infinity Language-Lernsystem hat seinen Ursprung in einer erfolgreichen Software für Lese- und Schreibfähigkeit in der frühkindlichen Bildung, die seit 2008 auf dem Markt ist. LPA erhielt Mittel von Drittinvestoren, um das Lernsystem für den Sprachlernmarkt für Kinder anzupassen.

Gemäß der Kooperationsvereinbarung wird LPA das Lernsystem für die Verwendung in der Language Pal-App von Hello Pal, die auf Erwachsene ausgerichtet ist, anpassen. Dementsprechend wird Hello Pal das Lernsystem auf dem Sprachlernmarkt für Erwachsene exklusiv nutzen und auch Zugang zu neuen Funktionen und Kapazitäten erhalten, um die das Lernsystem von LPA nach und nach erweitert wird.

Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt das Unternehmen eine 15%ige Beteiligung an LPA für 300.000 CAD. Dieser Betrag wird hauptsächlich für die weitere Entwicklung des Infinity Language-Lernsystems und dessen Anpassung für die Verwendung in der Language Pal-App verwendet. Abgesehen von dieser Anfangsinvestition muss Hello Pal keine weiteren Beträge für die Nutzung des Infinity Language-Lernsystems an LPA zahlen.

Ich freue mich sehr, dass Hello Pal nun in der Lage sein wird, in bedeutendem Maße in den Sprachlernmarkt für Erwachsene vorzustoßen, meint Herr Wong, Chairman und CEO des Unternehmens. Im Rahmen unseres Gesamtplans zur Diversifizierung unserer Einnahmequellen in verschiedene, aber verwandte Märkte werden es uns diese Kooperation und Investition die Neueinführung der Language Pal-App mit den einzigartigen Funktionen ermöglichen, die es braucht, um auf dem Sprachlernmarkt wettbewerbsfähig zu sein.

Da der CEO des Unternehmens K.L. Wong auch ein bedeutender Aktionär von LPA ist, stellt die Investition eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen hat in Bezug auf die Teilnahme von nahestehenden Parteien an der Investition die Befreiungen von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch genommen, da weder der Verkehrswert der Investition noch der Verkehrswert der von den nahestehenden Parteien gezahlten Gegenleistung mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Um Hello Pal herunterzuladen, besuchen Sie bitte den iOS oder Android Store. Für Informationen über das Unternehmen oder den Inhalt dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 683-0911 oder besuchen Sie die Website unter hellopal.com. E-Mail Anfragen können gerichtet werden an: investors@hellopal.com.

To download Hello Pal please visit the IOS or Android store. For information with respect to the Company or the contents of this news release, please contact the Company at (604) 683-0911 or visit the website at hellopal.com. Email inquiries can be directed to: investors@hellopal.com.

Über die Hello Pal-Platform

Die Hello Pal-Plattform ist eine proprietäre Suite mobiler Anwendungen, die auf einer benutzerfreundlichen Messaging-Oberfläche basiert und sich auf soziale Interaktion, Sprachenlernen und Reisen konzentriert. Hello Pal wurde von Grund auf für eine einfache Bedienung entwickelt und ermöglicht Benutzern, unabhängig von der Sprache des Gesprächspartners, in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Die übergeordnete Mission von Hello Pal ist es, die Welt durch soziale Interaktion, Sprachenlernen und Reisen näher zusammenzubringen. Indem wir eine Plattform schaffen, auf der man ganz einfach und sofort mit anderen Personen auf der ganzen Welt interagieren kann, und ihnen die Tools für eine positive und unterhaltsame Kommunikation bereitstellen, hoffen wir, unseren Teil (wie klein er auch immer sein mag) dazu beizutragen, dass Verständnis und Toleranz zwischen den Menschen weltweit wachsen.

Hello Pal International

200 - 500 Denman Street

Vancouver, BC, V6G 3H1, Kanada

T 604-683-0911

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Hello Pal weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Hello Pal liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen von Hello Pal beschrieben, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl Hello Pal derzeit Umsätze generiert, befindet sich Hello Pal noch in der Wachstumsphase, und diese Umsätze sind noch nicht profitabel. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Hello Pal ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

