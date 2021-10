IRW-News: Hawkmoon Resources Corp.: Hawkmoon startet Bohrprogramm in der goldhaltigen Scherzone Lavellée im Goldgebiet Belleterre (Québec)

IRW-PRESS: Hawkmoon Resources Corp.: Hawkmoon startet Bohrprogramm in der goldhaltigen Scherzone Lavellée im Goldgebiet Belleterre (Québec)

26. Oktober 2021 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Hawkmoon Resources Corp. (CSE:HM; FWB:966) (Hawkmoon oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit den Bohrungen auf dem 48 Claims (2.449 Hektar) umfassenden Goldkonzessionsgebiet Lava (das Konzessionsgebiet) begonnen hat.



Das Konzessionsgebiet befindet sich rund 20 Kilometer westlich von Belleterre in der Region Abitibi- Témiscamingue in Québec und erstreckt sich über die Vorkommen Lavallée 38, 39, 40 und 41. Im Bereich dieser Vorkommen innerhalb der nach Nordosten streichenden Scherzone Lavallée (kurz LSZ) treten zahlreiche Quarzerzgänge, Brekzien und Trümmerzonen zutage. Das Konzessionsgebiet befindet sich westlich des Goldbergbaugebiets Belleterre und des damit in Verbindung stehenden Grünsteingürtels und ist von Tonalit unterlagert, der möglicherweise eine orogenetische Goldmineralisierung beherbergen könnte.

Im Zuge des Bohrprogramms werden 10 Bohrlöcher über insgesamt 1.000 Meter auf einem horizontalen Abschnitt der LSZ von 400 Metern bis in eine vertikale Tiefe von maximal 100 Metern absolviert. Nur eines von drei Löchern, die im Jahr 2007 in diesem Gebiet gebohrt wurden, durchteuften die LSZ auf einem Abschnitt von 11,4 Metern mit 0,6 Gramm Gold pro Tonne ab 8,64 Meter Tiefe1. Die zwei anderen Bohrlöcher verfehlten die Zone vollständig. Hawkmoon hat einen geophysikalischen Berater mit der Erstellung eines zweidimensionalen Modells der induzierten Polarisations- und Resistivitätsdaten aus dem Jahr 20072 beauftragt. Im Zuge dieser Auswertungsarbeiten konnte eine Zone der Wiederaufladbarkeit genau abgegrenzt werden, die mit der abwärts gerichteten Ausdehnung der LSZ an der Oberfläche übereinzustimmen scheint. Die Bohrungen werden diese Wiederaufladbarkeitszone in regelmäßigen Abständen entlang des Streichens der LSZ auf eine Goldmineralisierung untersuchen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62244/2021-10-26HawkmoonStartsDrillProgram_DE_PRcom.001.jpeg

CEO Branden Haynes im Goldkonzessionsgebiet Lava

Branden Haynes, President von Hawkmoon, sagt dazu: Wir freuen uns sehr über die Aufnahme eines Bohrprogramms auf dem Projekt Lava und das weniger als zwei Monate nach dem Abschluss der Bohrungen auf unserem Vorzeigeprojekt Wilson. Weitere Informationen zu den Ergebnissen des Bohrprogramms auf dem unternehmenseigenen Projekt Wilson finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 5. Oktober und 13. Oktober 2021.

Über Hawkmoon Resources

Das Hauptaugenmerk von Hawkmoon ist vollständig auf seine drei Goldprojekte in Quebec gerichtet. Zwei dieser Projekte befinden sich in einem der größten Goldgürtel der Welt, dem Abitibi Greenstone Belt. Diese beiden Goldprojekte sind an von der Regierung unterhaltene Straßen angeschlossen und befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander östlich der Ortschaft Lebel sur Quévillon. Das dritte Projekt ist im Goldcamp Belleterre südwestlich von Val-dOr gelegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat., geprüft und genehmigt. Herr Clarke ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101 sowie ein Director und Vice President of Exploration von Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

FÜR DAS BOARD

Branden Haynes

Branden Haynes, Chief Executive Officer

Quellennachweis

1. Beauregard, A.J. und Gaudreault, D. (2008). Ressources Conway Inc., Rapport technique du travaux, 2007 sur the propriété Lavallée, canton Gaboury, Abitibi, Québec, SNRC 31 M/06 - 31 M/07. SIGÉOM GM63876

2. Boileau, P. (2007). Ressources Conway Inc., Levés géophysiques au sol (EMH et P.P.- Résistivité) sur the propriété Lavallée, canton Gaboury, Abitibi, Québec, SNRC 31 M/06 - 31 M/07. SIGÉOM GM63427

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Wörtern wie erwartete, prognostizierte, verfolgt, Pläne und ähnlichen Ausdrücken dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: das Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet und das Potenzial für eine orogenetische Goldmineralisierung im Tonalit, der dem Konzessionsgebiet zugrunde liegt. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Nähere Informationen erhalten Sie über Branden Haynes, Chief Executive Officer und Director, per E-Mail an branden@hawkmoonresources.com oder telefonisch unter der Rufnummer 604-817-1595.

