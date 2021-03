IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life stellt Branchenexpertin Jenna Pozar als Chief Operating Officer vor

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life stellt Branchenexpertin Jenna Pozar als Chief Operating Officer vor

Pozar wird Verantwortung für Vertrieb, Marketing, E-Commerce und Logistik für Havn Retail übernehmen

16. März 2021

Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung einer ganzen Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Behandlungsmethoden für die psychische Gesundheit widmet, freut sich bekannt zu geben, dass Branchenveteranin Jenna Pozar das Team als Chief Operating Officer verstärken wird.



Frau Pozar verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Bereich natürliche Gesundheitsprodukte und wird die Leitung der Tätigkeiten auf den Gebieten Vertrieb, Marketing, E-Commerce und Logistik für Havn Retail übernehmen.

Als Gründerin und Eigentümerin von Pozar Health Solutions hat Pozar die wachstumsstärkste Vertriebs- und Managementagentur im Bereich natürliche Gesundheitsprodukte in Westkanada aufgebaut. Pozar Health Solutions betreut eine Vielzahl von Kunden und bietet Beratungsleistungen im Hinblick auf natürliche Premium-Gesundheitsprodukte, Einzelhandelserkenntnisse und den B2B-Bereich. Frau Pozar war auch für Jamieson Labs und Body Plus tätig, wo sie für das Wachstum und die Planungen für mehr als 200 Einzelhandelskunden und drei nationale Ketten mit einem Portfolio von acht Marken für natürliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit verantwortlich zeichnete.

Ich bin begeistert, mich Havn Life anzuschließen, und freue mich darauf, meine Expertise im Bereich natürliche Gesundheitsprodukte einzubringen, um eine erfolgreiche Einführung der Havn Retail-Produktlinie zu gewährleisten. Es ist mir eine Ehre, einem so erfahrenen Team beizutreten, zumal dies ein spannender Moment in der Entwicklung des Unternehmens ist, erklärt Frau Pozar.

Die Havn Retail-Produktlinie wird in diesem Frühjahr in den Filialen von Nesters Market und anderen Einzelhandelsgeschäften eingeführt. Der Start eines Havn Life-Onlineshops ist im Anschluss geplant.

Für das Board of Directors

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, das menschliche Potenzial mit Hilfe von evidenzbasierter Forschung zu erschließen. Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt in der standardisierten, qualitätskontrollierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen aus Pflanzen und Pilzen sowie in der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten aus nicht regulierten Wirkstoffen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

https://www.facebook.com/havnlife/

https://twitter.com/HavnLife

https://www.instagram.com/havn.life/

Ansprechpartner:

Kontakt für Anleger: ir@havnlife.com 604 687 7130

Kontakt für Medien: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie erwartet, antizipiert, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, wie z.B. Aussagen über den geplanten Abschluss der Akquisition, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen oder dass die Akquisition wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57299

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57299&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4196211078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.