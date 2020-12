IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences informiert über Neuigkeiten zu seiner Einzelhandelsstrategie und Produktentwicklung

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences informiert über Neuigkeiten zu seiner Einzelhandelsstrategie und Produktentwicklung

Havn Retail ist auf Kurs für die Markteinführung seiner ersten Produktlinie von natürlichen gesundheitsfördernden Nahrungsergänzungsmitteln im 1. Quartal 2021

17. Dezember 2020 - Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung einer ganzen Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Behandlungsmethoden für die psychische Gesundheit widmet, freut sich, nachfolgend über Neuigkeiten zu seiner Einzelhandels- und Geschäftsstrategie zu berichten.





Havn Retail, die Einzelhandelssparte des Unternehmens, ist derzeit mit der Umsetzung ihres Geschäftsplans für nutrazeutische Produkte beschäftigt und hat sieben natürliche Gesundheitsprodukte entwickelt, die im ersten Quartal 2021 auf den Markt kommen sollen.

Das Team verfolgt eine mehrgleisige Vertriebsstrategie mit Online-Shop, Ladengeschäften, Abodiensten und anderen Vertriebskanälen, um eine möglichst breite Kundenbasis anzusprechen und den Konsumenten ein qualitativ hochwertiges Einkaufserlebnis zu bieten. Die derzeitigen Bemühungen konzentrieren sich auf die Einführung der Produkte im kanadischen Einzelhandel. In weiterer Folge plant das Unternehmen eine internationale Expansion, zuerst in die Vereinigten Staaten und anschließend auch in andere wichtige Verbrauchermärkte wie Europa.

Einzelhandelsstrategie

Havn Life arbeitet kontinuierlich an der Markteinführung seiner Nutrazeutika-Produktlinie im ersten Quartal 2021. Diese Produkte zielen auf die Optimierung der menschlichen Leistungsfähigkeit und auf ein gesundes Gehirn ab, wobei der Schwerpunkt auf funktionellen Pilzen liegt.

Pflanzen und Pilze haben ein so großes therapeutisches Potenzial, und es gibt hier noch so viel zu lernen, weiß Chief Psychedelic Officer Dr. Ivan Casselman. Wir von Havn Life fühlen uns der modernen Forschung und Entwicklung von einzigartigen und wirksamen Naturprodukten zur Förderung der Gesundheit und Leistungssteigerung des Menschen verbunden. Havn Life arbeitet laufend an zusätzlichen Formulierungen, einschließlich einzigartigen Rezepturen und Verabreichungsmethoden, mit denen die Bioverfügbarkeit und der Verbraucherkomfort verbessert werden kann.

Executive Chairman Vic Neufeld fügt hinzu: Das Team arbeitet eng mit einer Reihe von nationalen Einzelhandelspartnern zusammen, um unsere erste Markteinführung vorzubereiten. Die überzeugende Erfolgsbilanz unseres Teams hat sich als äußerst wertvoll erwiesen und wird Havn Life auch weiterhin einen einmaligen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Mitbewerb bescheren.

Internethandel & Aufklärungsarbeit

Havn Life rechnet mit dem Start seiner Internethandelsplattform im ersten Quartal, wo zunächst ein Direktversand an Konsumenten in ganz Kanada angeboten wird. Die Plattform dient außerdem als Informationsportal für die Konsumenten, bei denen alternative Therapien, einschließlich Pilze, und Havn Lifes bedarfsgerechte Formulierungen immer mehr Anklang finden. Daneben wird das Unternehmen umfassendes und aufschlussreiches Aufklärungsmaterial bereitstellen und hier auch sein wissenschaftliches Team einbinden um sicherzustellen, dass die Konsumenten beim Kauf von Havn Life-Produkten eine fundierte Entscheidung treffen.

Chief Executive Officer Tim Moore merkt an: Die Konsumenten verlangen nach einer Fülle von Informationen, um sich mit einer neuen Produktkategorie und neuen Marken anzufreunden. Darum bemüht sich Havn Life sehr aktiv in Verbindung mit der Vermarktung seiner Produkte. Mit der Bereitstellung von Informationsmaterial, das auf dem fundierten Wissen unseres wissenschaftlichen Teams basiert, werden wir das Bewusstsein und Vertrauen der Kunden sowie ihre Markentreue stärken und ihnen Dienste wie die automatische Bestellung, Abonnements und andere Strategien schmackhafter machen."

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter und Instagram.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: brittany@exvera.com 778 238 6096

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

