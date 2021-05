IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life CEO Tim Moore wird beim kommenden Q2 Investor Summit einen Vortrag halten

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life CEO Tim Moore wird beim kommenden Q2 Investor Summit einen Vortrag halten

Havn Life wird gemeinsam mit mehr als 80 anderen Small Cap- und Micro Cap-Unternehmen an dieser führenden Veranstaltung für Aktionäre teilnehmen

14. Mai 2021

Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein in der standardisierten Extraktion psychoaktiver Verbindungen und der Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte tätiges Biotechnologie-Unternehmen, freut sich, die Teilnahme von CEO Tim Moore am Q2 Virtual Investor Summit bekanntzugeben.



Die vom 17. bis 18. Mai stattfindende Veranstaltung ist eine exklusive, unabhängige Konferenz mit dem Ziel, den Kontakt zwischen Small Cap- und Micro Cap-Unternehmen und qualifizierten Aktionären zu vermitteln.

Der früher unter dem Namen MicroCap Conference bekannte Q2 Investor Summit wird virtuell stattfinden und mehr als 80 Unternehmen und 300 institutionelle Investoren und Privatanleger willkommen heißen. Tim Moore wird am 17. Mai um 11:45 Uhr ET (16:45 Uhr MEZ) einen Vortrag halten und dem Investorenpublikum Updates zum Wachstum und den Aktivitäten des Unternehmens geben.

Ich bin begeistert, an der Veranstaltung teilzunehmen und freue mich darauf, unsere jüngsten Erfolge und bevorstehenden Pläne einer so bedeutenden Gruppe von Investoren und anderen jungen Unternehmen zu erläutern, kommentierte Herr Moore. Da dieser Bereich so neu ist, ist dies eine sehr gute Möglichkeit, die Investorengemeinschaft über das Marktpotenzial unserer Arbeit aufzuklären.

Investoren können sich kostenfrei unter www.investorsummitgroup.com anmelden. Die Präsentation von Havn Life wird unter

https://zoom.us/webinar/register/WN_tuMRW_OdTp2meaMYBGP2Yw

zur Verfügung stehen.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

historischen Tatsachen sind, wie beispielsweise Aussagen über die Vorteile der Akquisition, die beabsichtigte Nutzung und die Vorteile der Anlage, die Fähigkeit der Anlage, ein erweitertes Produktportfolio mit starkem Umsatzpotenzial zu ermöglichen, die Fähigkeit zu erweitern, in neue NHP-Kategorien einzusteigen und die Belastung durch die Herstellung für Dritte zu reduzieren, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen oder dass die Akquisition dem Unternehmen die erwarteten Vorteile bringt, dass die Anlage wie beabsichtigt oder überhaupt genutzt wird, dass die Anlage in der Lage sein wird, ein erweitertes Produktportfolio mit starkem Umsatzpotenzial zu ermöglichen, die Fähigkeit zum Eintritt in neue NHP-Kategorien zu erweitern und die Belastung durch die Herstellung für Dritte zu reduzieren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58397

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58397&tr=1

