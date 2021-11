IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life unterzeichnet Vereinbarung für den Vertrieb seiner natürlichen Gesundheitsprodukte über die australische Firma Woke Pharmaceuticals

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life unterzeichnet Vereinbarung für den Vertrieb seiner natürlichen Gesundheitsprodukte über die australische Firma Woke Pharmaceuticals

Mit der Vereinbarung sichert sich Woke Pharmaceuticals die exklusiven White Label- und Vertriebsrechte für den Verkauf der Produkte von HAVN Life in Australien, Neuseeland und China über den Einzelhandel und den Online-Handel

4. November 2021 - Vancouver, British Columbia - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das natürliche Gesundheitsprodukte und innovative Therapien zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit der in Sydney ansässigen Firma Woke Pharmaceuticals Pty Ltd.



(Woke Pharmaceuticals) unterzeichnet hat, die der Firma die exklusiven Rechte an der Lieferung von White-Label-Produkten bzw. am Vertrieb der vom Unternehmen entwickelten Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten in Australien, Neuseeland und China zusichert.

Woke Pharmaceuticals wird den Vertrieb der natürlichen Gesundheitsprodukte von HAVN Life im australischen Einzelhandel, darunter große Supermärkte und andere Einzelhandelsstandorte, sowie über diverse Online-Handelsportale, wie die australischen und neuseeländischen Amazon-Webseiten, verantworten. Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel in Australien und Neuseeland erzielte im Jahr 2020 einen geschätzten Umsatz von über 3,7 Milliarden Dollar - https://www.cmaustralia.org.au/resources/Documents/GMP%20Manufacturing/CMA-INDUSTRY_AUDIT_2020-FINAL.pdf).

Die Vereinbarung mit Woke Pharmaceuticals eröffnet auch einen Vertriebskanal nach China, über den die bestehenden Geschäftsbeziehungen von Woke Pharmaceuticals genutzt werden. Der chinesische Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Gesundheit und Wellness erzielte nach Angaben der Beratungsfirma Tong Intelligence (https://www.tongdigital.com/intelligence/the-health-supplement-market-in-china) im Jahr 2020 ein geschätztes Umsatzvolumen von über 26 Milliarden Dollar.

Wir sind mehr als erfreut, gemeinsam mit Nick Woolf und dem Team von Woke Pharmaceuticals unser Sortiment an natürlichen Gesundheitsprodukten in anderen internationalen Märkten einzuführen, in denen den Verbrauchern bewusst ist, welchen Wert die Einbindung von Nahrungsergänzungsmittel in den Alltag für eine optimale Gesundheit und ein optimales Wohlbefinden darstellt. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns dank der hohen Qualität und des großen Werts unserer Produkte mit Hilfe von Woke ein solides Geschäft in Australien, Neuseeland und China aufbauen können, sagt Tim Moore, CEO von HAVN Life.

Wir freuen uns wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit HAVN Life und die Einführung dieses neuartigen funktionellen Naturproduktsortiments. Der gesundheitliche Nutzen von natürlich gewonnenen Pilzextrakten ist offensichtlich, und wir erwarten uns in unserer Region eine starke Nachfrage, meint Nick Woolf, CEO von Woke Pharmaceuticals. Zudem bieten sich in China erhebliche Geschäftschancen. Wir planen, unser bestehendes Netzwerk zu nutzen, um das Sortiment der natürlichen Gesundheitsprodukte von HAVN Life an Großabnehmer in China zu exportieren, zu denen unser Team enge Beziehungen unterhält, fügt er hinzu.

Die Vereinbarung legt den Grundstein für die Expansion des Einzelhandelsgeschäfts von HAVN Life in globale Märkte außerhalb Kanadas, wodurch sich sowohl Umsatzchancen als auch Markenpräsenz verbessern dürften. Das expandierende Einzelhandels- und Vertriebsnetz des Unternehmens umfasst derzeit Standorte von Horizon Grocery + Wellness, Choices Market und Nesters Market in British Columbia, unabhängige Fachhändler in ganz Kanada sowie die Online-Händler Well.ca und Amazon.ca. Für 2022 ist eine intensive Bearbeitung des US-Marktes geplant.

Die Formulierungen der natürlichen Gesundheitsprodukte von HAVN Life sind gentechnikfrei, vegan, bioverfügbar und wurden auf natürliche Weise aus funktionellen Pilzen und anderen Pflanzen gewonnen mit dem Ziel, eine Optimierung des Menschen zu erreichen. Die natürlichen Gesundheitsprodukte wurden sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien formuliert, um die Gesundheit des Gehirns mit natürlichen Wirkstoffen zu unterstützen, welche nachweislich das Gedächtnis, die Konzentration, die Energie sowie alle kognitiven Funktionen fördern.

Für das Board of Directors

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für standardisierte psychedelische Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Über Woke Pharmaceuticals Pty Ltd.

Woke Pharmaceuticals Pty Ltd ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger psychedelischer Therapien für die Behandlung psychischer Störungen spezialisiert hat. Die Leitkandidaten des Unternehmens basieren auf synthetischem Psilocybin und dienen der Behandlung von Depressionen. Woke Pharmaceuticals entwickelt derzeit eine neuartige Mikrodosis-Formulierung zur Behandlung von mittelschweren Depressionen sowie eine neuartige hochdosierte Formulierung mit begleitender Psychotherapie zur Behandlung von schweren Depressionen. Beide Arzneimittelkandidaten werden voraussichtlich 2022 im Rahmen von Phase-II-Studien unter der Leitung führender Forschungsexperten auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit zum Einsatz kommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.wokeph.com.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 359 0060

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896 8078

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen über die Vereinbarung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, was unter anderem von dem Risiko abhängt, dass der erwartete Nutzen der Vereinbarung nicht wie gedacht oder überhaupt realisiert wird; das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen werden und das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

