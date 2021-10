IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life reicht endgültigen Kurzprospekt ein

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life reicht endgültigen Kurzprospekt ein

7. Oktober 2021, Vancouver, BC - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen endgültigen Kurzprospekt (der endgültige Prospekt) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen und Territorien eingereicht und hierfür die endgültige Empfangsbestätigung erhalten hat.





Der endgültige Prospekt erlaubt es dem Unternehmen, während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer des Prospekts Stammaktien, Schuldverschreibungen, Zeichnungsscheine, Warrants, Einheiten - oder eine beliebige Kombination dieser Wertpapiere - im Wert von bis zu 25.000.000 Dollar (zusammen die Wertpapiere) anzubieten und auszugeben. Die Wertpapiere können einzeln oder zusammen in Mengen, zu Preisen und zu Bedingungen, die auf Grundlage der Marktbedingungen zum Angebotszeitpunkt festgelegt werden, und vorbehaltlich der einschlägigen Vorschriften in Form von Marktausschüttungen (At-the-market Distributions, gemäß der Definition in National Instrument 44-102 - Shelf Distributions), öffentlichen Angeboten oder strategischen Investitionen angeboten werden. Die spezifischen Bedingungen eines möglichen Angebots von Wertpapieren (ein Angebot) - einschließlich der Verwendung des Erlöses aus einem Angebot - werden in einem Prospektnachtrag bzw. mehreren Nachträgen dargelegt werden, die in Verbindung mit einem solchen Angebot/solchen Angeboten bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden.

Eine Kopie des endgültigen Prospekts sowie Kopien der Prospektnachträge, die eventuell in Zukunft eingereicht werden, finden Sie im SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.

Für das Board of Directors

Tim Moore

Chief Executive Officer and Director

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für standardisierte psychedelische Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ansprechpartner

Anlegerkontakt: ir@havnlife.com 604 687-7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf künftige Ereignisse wider und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: (i) die Einreichung und Wirksamkeit eines möglichen Prospektnachtrags und (ii) die Fähigkeit, ein Angebot durchzuführen, bzw. den Umfang und die Bedingungen von Wertpapieren, die im Rahmen eines Prospektnachtrags bzw. mehrerer Nachträge zum endgültigen Prospekt angeboten werden sollen. Alle zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den derzeitigen Einschätzungen des Unternehmens oder seiner Berater sowie auf verschiedenen Annahmen, die von ihnen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die allgemeinen Marktbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, eine Finanzierung zu günstigen Bedingungen gemäß dem endgültigen Prospekt und etwaigen Prospektnachträgen sicherzustellen; das potenzielle Angebot von Wertpapieren durch das Unternehmen; die Ungewissheit in Bezug auf den Abschluss künftiger Angebote; die Fähigkeit, die erforderliche behördliche Genehmigung für geplante Angebote zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, künftige Finanzierungstransaktionen auszuhandeln und abzuschließen; und zusätzliche Risiken, die im Jahresbericht des Unternehmens für das am 30. April 2021 endende Geschäftsjahr beschrieben sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61881

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61881&tr=1

