IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life präsentiert aktualisierten Bericht über seine Geschäftstätigkeit.

Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life) präsentiert einen aktualisierten Bericht über seine Geschäftstätigkeit.

Am 3. August 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es seine erste Ernte psilocybinhaltiger Pilze (die Produkte) aus seinen Betrieben in Jamaika eingebracht hat und dass das Unternehmen das geerntete Psilocybin zur Sicherheits- und Qualitätskontrolle durch seinen Laborpartner Delic Labs nach Kanada exportieren wird.



Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Einfuhr der Produkte nach Kanada für das vierte Quartal 2021 oder das erste Quartal 2022 vorgesehen ist und dass für diese Einfuhr eine Lizenz von Health Canada erforderlich ist, die das Unternehmen derzeit nicht besitzt. Das Unternehmen hat einen Antrag auf eine solche Lizenz gestellt, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass diese bis zum vierten Quartal 2021 oder überhaupt erteilt wird.

Am 17. September 2021 unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Mycrodose Therapeutics, dem Inhaber eines Controlled Substance Registration Certificate [Zulassungszertifikat für geregelte Stoffe] für Psilocybin vom United States Department of Justice - Drug Enforcement Administration, gemäß der das Unternehmen und Mycrodose Therapeutics eine endgültige Vereinbarung aushandeln wollen, um die Einfuhr der Produkte des Unternehmens in die Vereinigten Staaten von Amerika zu ermöglichen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich in Verhandlungen über ähnliche endgültige Vereinbarungen für die Einfuhr von Produkten nach Kanada befindet, obwohl bisher noch keine solchen Vereinbarungen abgeschlossen wurden.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich neben Kanada und den Vereinigten Staaten auch auf das Vereinigte Königreich als potenziellen Markt für seine Produkte konzentriert. Wie in Kanada und den Vereinigten Staaten ist die Einfuhr der Produkte in das Vereinigte Königreich jedoch stark reglementiert und erfordert Lizenzen und Genehmigungen, über die das Unternehmen derzeit nicht verfügt. Zurzeit zieht das Unternehmen keinen anderen Exportmarkt in Betracht.

HAVN Einzelhandel

Am 29. Juli 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es von Amazon.ca eine Fulfillment by Amazon-Zertifizierung für die natürlichen Gesundheitsprodukte des Unternehmens erhalten hat, die den Vertrieb dieser Produkte über die Amazon-Plattform in Kanada ermöglicht.

Am 21. September 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Horizon Grocery + Wellness, Westkanadas führendem Vertreiber biologischer und natürlicher Gesundheitsprodukte, und eine Partnerschaft mit Well.ca, einem der größten Online-Händler für natürliche Gesundheitsprodukte in Kanada, eingegangen ist.

Am 28. September 2021 erwarb das Unternehmen patentierte Rezepturen für natürliche Gesundheitsprodukte von Bennetts Choice und erweiterte damit sein bestehendes Sortiment an natürlichen Gesundheitsprodukten gegen eine Barzahlung von $200.000 und die Ausgabe von 2.707.275 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (diese Stammaktien werden für 36 Monate treuhänderisch verwaltet, wobei alle sechs Monate ein Sechstel dieser Stammaktien freigegeben wird).

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für standardisierte psychedelische Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 359 0060

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen über die voraussichtliche Einfuhr von Produkten nach Kanada, in die Vereinigten Staaten von Amerika und in das Vereinigte Königreich, die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Lizenzen für die voraussichtliche Einfuhr von Produkten nach Kanada, in die Vereinigten Staaten von Amerika und in das Vereinigte Königreich zu erhalten, die Aushandlung endgültiger Vereinbarungen für die Einfuhr von Produkten in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada und in das Vereinigte Königreich, das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Geschäfts des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, was unter anderem von dem Risiko abhängt, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder Lizenzen für die Einfuhr von Produkten nach Kanada, in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in das Vereinigte Königreich zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, endgültige Vereinbarungen mit dritten Lizenzinhabern für die Einfuhr von Produkten in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder das Vereinigte Königreich wie erwartet oder überhaupt zu treffen, das Risiko, dass die Produkte des Unternehmens, einschließlich der Produkte, und die Pläne von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen werden und das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

