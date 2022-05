IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life liefert erste Bestellung von White-Label-Produkten an Vertriebspartner Woke Pharmaceuticals in Australien

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life liefert erste Bestellung von White-Label-Produkten an Vertriebspartner Woke Pharmaceuticals in Australien

Mit der erfolgreichen Lieferung von natürlichen White-Label-Gesundheitsprodukten erweitert das Unternehmen seine globale Einzelhandelspräsenz

2. Mai 2022, Vancouver, BC - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das die standardisierte Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte verfolgt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Bestellung von natürlichen White-Label-Gesundheitsprodukten an seinen australischen Vertriebspartner Woke Pharmaceuticals Pty Ltd. (Woke Pharmaceuticals) ausgeliefert hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65559/HAVNLife_WokeMay2nd_DE_PRcom.001.jpeg

Die Vertriebsvereinbarung, die die beiden Unternehmen im November 2021 unterzeichnet haben, sieht vor, dass die White-Label-Produkte im australischen Einzelhandel, darunter große Supermärkte und andere Einzelhandelsstandorte, sowie über diverse Online-Handelsportale, wie die australischen und neuseeländischen Amazon-Webseiten erhältlich sein werden.

Wir freuen uns sehr über die erste Lieferung von White-Label-Produkten von HAVN in einen Markt, der unserer Einschätzung nach sehr stark sein wird, sagt Tim Moore, CEO von HAVN Life. Mit dieser Lieferung und der kürzlich erfolgten Einführung der Brain Evolve-Reihe in Nordamerika kommen wir unserem Versprechen einer Expansion im Einzelhandel nach, und planen für die nahe Zukunft ein weiteres Wachstum des weltweiten Vertriebs, so Moore weiter.

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen HAVN Life und Woke Pharmaceuticals werden ihre White-Label-Produkte in Australien, Neuseeland und China auf den Markt gebracht, dessen Markt für natürliche Gesundheitsprodukte Prognosen zufolge im Jahr 2023 ein Volumen von 52 Milliarden US-Dollar erreichen soll.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für psychedelische GMP-Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter yourhavnlife.com, oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Über Woke Pharmaceuticals

Woke Pharmaceuticals Pty Ltd ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger psychedelischer Therapien für die Behandlung psychischer Störungen spezialisiert hat. Die Leitkandidaten des Unternehmens basieren auf synthetischem Psilocybin und dienen der Behandlung von Depressionen. Woke Pharmaceuticals entwickelt derzeit eine neuartige Mikrodosis-Formulierung zur Behandlung von mittelschweren Depressionen sowie eine neuartige hochdosierte Formulierung mit begleitender Psychotherapie zur Behandlung von schweren Depressionen. Beide Arzneimittelkandidaten werden voraussichtlich 2022 im Rahmen von Phase-II-Studien unter der Leitung führender Forschungsexperten auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit zum Einsatz kommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.wokeph.com.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen in Bezug auf die Lieferung der White-Label-Produkte an Woke Pharmaceuticals im Rahmen der Vertriebsvereinbarung (die Lieferung) sowie die Geschäftstätigkeit, die Produkte und die Zukunftspläne des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Lieferung nicht wie beabsichtigt oder überhaupt erfolgt; und das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

