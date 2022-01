IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life kündigt Ernennung von Gary Leong in das Board of Directors an

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life kündigt Ernennung von Gary Leong in das Board of Directors an

Herr Leong bringt eine Fülle von wissenschaftlichen und regulatorischen Erfahrungen in das Unternehmen ein

5. Januar 2022

Vancouver, BC - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das natürliche Gesundheitsprodukte und innovative Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten entwickelt, freut sich, die Ernennung von Herrn Gary Leong in sein Board of Directors bekannt zu geben. Gleichzeitig ist Herr Leong von seinem Posten als Chief Science Officer von HAVN Life zurückgetreten, um seinen Fokus auf eine beratende Funktion innerhalb des Unternehmens zu verlagern.

Herr Leong war maßgeblich an der regulatorischen Entwicklung und der Einführung der Einzelhandelsabteilung (Retail Division) von HAVN Life beteiligt und verantwortete die Formulierung des Portfolios von natürlichen Gesundheitsprodukten, die im Juni 2021 auf den Markt gebracht wurden. Gary Leong verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der Pharmabranche und dem Sektor für natürliche Gesundheitserzeugnisse. Herr Leong ist derzeit Director of Quality and Compliance beim privaten lizenzierten Cannabisverarbeitungsunternehmen Tricanna Industries Inc. Er war Chief Scientific Officer bei Aphria Inc. in Leamington (Ontario) von dessen Gründung im Jahr 2014 bis 2019, wo er den Aufbau und die Beaufsichtigung der Bereiche Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle, regulatorische Angelegenheiten sowie Forschung und Entwicklung mitverantwortete. Davor war er vierzehn Jahre lang Chief Scientific Officer bei Jamieson Laboratories in Windsor (Ontario). Er war außerdem in leitender Funktion in den Bereichen Wissenschaft und Qualität bei Boehringer Ingelheim, Natural Factors Nutritional Products Ltd. und Nordion tätig. Gary hat einen B.Sc.-Abschluss in Chemie und einen M.B.A.-Abschluss in Qualitätsmanagement und war im Board of Directors bei mehreren börsennotierten Unternehmen und Forschungsgesellschaften. Zudem diente er als Berater für mehrere regulatorische Beratungsausschüsse der kanadischen Regierung.

Herr Leong war ein wichtiges Mitglied des Führungsteams von HAVN Life Sciences, insbesondere im Hinblick auf die Einrichtung der Einzelhandelsabteilung des Unternehmens und wir freuen uns nun, ihn in unserem Board of Directors willkommen zu heißen. Hier werden seine wissenschaftlichen und regulatorischen Erfahrungen dazu beitragen, strategische Entscheidungen für unser Einzelhandels- und unser Psychedelikageschäft zu treffen, während wir uns auf weiteres Wachstum im Jahr 2022 einstellen, sagt Herr Vic Neufeld, Chairman des Board of Directors von HAVN Life. Wir danken ihm für seine bisherige Arbeit und freuen uns darauf, von seiner Expertise als Board-Mitglied zu profitieren, so Neufeld weiter.

HAVN Life Sciences schließt sein Gründungsjahr mit einem Blick auf die Erweiterung seiner globalen Einzelhandelspräsenz im Jahr 2022 ab.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für standardisierte psychedelische Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter yourhavnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687-7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen über das Geschäft, die Produkte und die Zukunft des Geschäfts des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, unter anderem in Abhängigkeit von dem Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung genannten abweichen und das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

