IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life gibt Vertriebsvereinbarung mit Jonluca Enterprises Inc. bekannt

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life gibt Vertriebsvereinbarung mit Jonluca Enterprises Inc. bekannt

Dank dieser Vereinbarung ist die gesamte Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten des Unternehmens ab sofort in ausgewählten Naturkostläden in ganz Kanada erhältlich.

15. März 2022

Vancouver, British Columbia - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen und der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten widmet, freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Firma Jonluca Enterprises Inc. eine Vertriebsvereinbarung für die im vergangenen Juni auf den Markt gebrachte Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten unterzeichnet hat. Dank dieser Vereinbarung wird ein landesweiter Vertrieb der Produkte von HAVN Life über Anbieter von Natur- und Bioprodukten möglich.

Wir sind begeistert, dass wir nun die Gelegenheit haben, unsere Produkte landesweit in alle Regale zu bringen, sagt Tim Moore, CEO von HAVN Life. Wir freuen uns schon darauf, eine Beziehung zu den Gemeinden im ganzen Land aufzubauen und die Menschen bei der Stärkung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefinden zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir unsere Präsenz im Markt für natürliche Gesundheitsprodukte weiter ausbauen, fügt er hinzu.

Wir können es kaum erwarten, mit HAVN Life zusammenzuarbeiten und die Produkte des Unternehmens landesweit zu vertreiben, sagt Casey Eleusiniotis, President von Jonluca Enterprises Inc. Es ist uns ein Anliegen, noch mehr Kanadier mit Optionen für einen gesunden Lebensstil zu versorgen, und wir haben in HAVN hier einen optimalen Mitstreiter gefunden. Wir freuen uns darauf, mit vereinten Kräften positive Impulse für die Branche zu setzen, fügt er hinzu.

Der Abschluss dieser Vertriebsvereinbarung mit Jonluca stärkt die Expansion des Einzelhandels- und Vertriebsnetzes von HAVN Life, das nun Filialen von Calgary Co-op in Alberta, Filialen der Ketten Choices Market und Nesters Market in British Columbia und auch Online-Händler wie Well.ca und Amazon.ca bzw. Amazon.com umfasst. Über die unternehmenseigene E-Commerce-Website yourhavnlife.com wird nach ganz Nordamerika und auch in andere Länder der Welt geliefert.

Die Formulierungen von HAVN Life sind gentechnikfrei, vegan, bioverfügbar und wurden auf natürliche Weise aus funktionellen Pilzen und anderen Pflanzen gewonnen mit dem Ziel, eine 'Optimierung des Menschen' zu erreichen.

Die natürlichen Gesundheitsprodukte wurden sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien formuliert, um die Gesundheit des Gehirns mit natürlichen Wirkstoffen zu unterstützen, welche nachweislich das Gedächtnis, die Konzentration, die Energie sowie alle kognitiven Funktionen fördern.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für psychedelische GMP-Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter yourhavnlife.com, oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Über Jonluca Enterprises Inc.

Jonluca Enterprises wurde im Jahr 2010 von zwei Brüdern mit nur einem einzigen Lieferwagen gegründet. Wir haben erkannt, dass Bedarf an einem Vertriebsunternehmen besteht, das auf die Bedürfnisse der Naturkost- und Biobranche zugeschnitten ist. Mit diesem Ziel vor Augen begannen Casey und Yian mit der Auslieferung von Speiseeis - die Geburtsstunde von Jonluca. Indem wir unseren Kernwerten treu bleiben und Partnerschaften mit Markenunternehmen eingehen, die ein ähnliches Wertbewusstsein haben wie wir, sind wir in der Lage, einen hervorragenden Service anzubieten. So sind wir kontinuierlich zu einem nationalen Full-Service-Vertriebspartner herangewachsen. Im Laufe der Zeit haben wir über die Förderung lokaler Partnerschaften, den Aufbau dauerhafter Beziehungen, die Unterstützung nachhaltiger und lokaler Produkte sowie die Rückverfolgbarkeit von Verbrauchsgütern unsere Kernkompetenzen entwickelt.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687-7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Übernahme, zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Übernahme nicht wie vorgesehen bzw. überhaupt abgeschlossen werden kann, und das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

