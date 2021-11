IRW-News: Happy Supplements Inc. : Happy Supplements beauftragt eine der führenden Influencerinnen aus Vancouver mit der Leitung der Social-Media-Kampagne der Tochter bettermoo(d)

IRW-PRESS: Happy Supplements Inc. : Happy Supplements beauftragt eine der führenden Influencerinnen aus Vancouver mit der Leitung der Social-Media-Kampagne der Tochter bettermoo(d)

Vancouver, British Columbia - 16. November 2021 - Happy Supplements Inc. (CSE: HAPY) (FWB: 0I5, WKN: A2QK6P) (das Unternehmen oder Happy) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erfolgreiche Influencerin Julia Thompson aus Vancouver mit dem Kuratieren und der Leitung der Social-Media-Marketingkampagne von bettermoo(d), der kürzlich vom Unternehmen übernommenen zweckorientierten Marke für pflanzliche Milchersatzprodukte, betraut hat.





Frau Thompson ist Digital-Content-Creator und Fotografin und reist gerne um die Welt. In den letzten 5 Jahren hat Frau Thompson auf Instagramm über 406.000 Follower und auf TikTok 680.000 Follower erreicht, was zusammen einer Reichweite von mehr als 1.000.000 Menschen auf ihren verschiedenen Social-Media-Plattformen entspricht. Durch ihre Kameralinse und ihre zum Nachdenken anregenden Social-Media-Posts möchte Julia das soziale Bewusstsein so vieler Menschen wie möglich wecken. Nach ihren eigenen Worten will Julia zu bewusstem Konsum und einer nachhaltigen Zukunft inspirieren.

bettermoo(d) hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Gemeinschaft aufzubauen, in deren Mittelpunkt ein ausgewogener pflanzlicher Lebensstil steht, und setzt sich für die nachhaltige Beschaffung aller Zutaten ein und möchte während des gesamten Produktions-, Vertriebs-, Konsum- und Entsorgungszyklus einen positiven Einfluss auf den Planeten nehmen. Unser Ziel besteht darin, hochwertige Produkte herzustellen, die vielseitig eingesetzt werden können, den Körper nähren und auch die Seele anregen. Julia, die ähnliche Werte verfolgt, ist angesichts ihres Engagements für Umwelt, globale Nachhaltigkeit und allgemeine Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden sowie ihrer Leidenschaft für das Reisen und ihrer fotografischen Fähigkeiten eine ideale Besetzung für die Leitung der Social-Media-Kampagne des Unternehmens.

Julia ist bestrebt, nur Marken zu vertreten, deren Philosophie mit ihrer in Einklang stehen. bettermoo(d) freut sich, dass sie unser erstes Milchersatzprodukt Moodrink unterstützt und als Botschafterin in den sozialen Medien vertritt.

Zu den Kunden von Julia, die von ihren Kompetenzen und ihrem Engagement profitiert haben, gehören einige sehr bekannte kanadische und internationale Marken, darunter Acura, Toyota, Kodiak Books, Marks Canada, Coleman und Blundstone, um nur ein paar zu nennen. Julia freut sich, gemeinsam mit dem kanadischen Musiker Bryan Adams, der seit über 30 Jahren Veganer ist, Teil der revolutionären Bewegung für Milchersatzprodukte zu sein.

Wir sind begeistert, Julia an Bord zu haben, um die Social-Media-Kampagne von bettermoo(d) voranzubringen. Julias Werte decken sich mit denen, die wir als Unternehmen vertreten, und ihre Fähigkeit, ein globales Publikum zu erreichen, das dauerhafte Veränderungen erzielen will, ist für den Markenerfolg unseres Unternehmens von größter Bedeutung, erklärt Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d).

Über Happy Supplements

Happy Supplements Inc. ist ein innovatives Getränkeunternehmen, das sich auf den Verkauf von hochwertigen Getränken im Online-Handel und über den stationären Einzelhandel spezialisiert hat. Happy Supplements bedient sich den sozialen Medien, um seine Kunden mit Informationen zu versorgen und gleichzeitig seine innovative Getränketechnologie zu präsentieren.

bettermoo(d), die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Happy Supplements Inc., ist eine zweckorientierte Marke für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten mit Sitz in Vancouver (British Columbia, Kanada), die sich am Leitsatz What A Cow Eats and A Human Needs orientiert. Inspiriert von den reichhaltigen und cremigen Milch- und Käsesorten aus den europäischen Alpen sind die Milchersatzprodukte von bettermoo(d) mit einer firmeneigenen Kräutermischung angereichert, die dem Futter ähnelt, das Kühe in Weidehaltung in diesen Regionen - vor der Einführung der Massentierhaltung zur Milchproduktion - gefressen haben. Das erste Produkt von bettermoo(d), Moodrink, wird ab Winter 2021/2022 in ganz Kanada erhältlich sein. Um weitere Informationen über bettermoo(d) zu erhalten und um Produkte in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie bitte www.bettermoo.com.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Steve Pear

Chief Executive Officer und Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

investors@happytea.com

Happy Supplements Inc.

Website des Unternehmens: www.happytea.com

Telefon: 1-236-521-0626

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die mögliche Übernahme von bettermoo(d) und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62655

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62655&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4113951061

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.