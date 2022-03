IRW-News: Happy Gut Brands Limited: Der revolutionäre Moodrink von bettermoo(d) wird in Kürze auf den Markt gebracht, Testproduktion steht bevor

IRW-PRESS: Happy Gut Brands Limited: Der revolutionäre Moodrink von bettermoo(d) wird in Kürze auf den Markt gebracht, Testproduktion steht bevor

04. März 2022 / Happy Gut Brands Limited (CSE:HAPY), (FWB:0I50), (WKN: A3C82E), freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft bettermoo(d) Holdings Corp. (das Unternehmen oder bettermoo(d)), ein zweckorientiertes Unternehmen für Milchalternativen mit Sitz in Vancouver, in den kommenden Wochen einen Probelauf für den Moodrink von bettermoo(d) in der Originalgeschmacksrichtung startet. Der Probelauf ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zur Produkteinführung.

Der Hauptzweck des Probelaufs ist sicherzustellen, dass die Produktformulierung für den Moodrink mit Originalgeschmack den Standards und Geschmackskriterien des Unternehmens entspricht. Der Test bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, die Produktformulierung zu perfektionieren, alle erforderlichen Anpassungen an Geschmack und Textur vorzunehmen und die Skalierungsfähigkeiten der Produktion vor der Produkteinführung zu bewerten.

Dies ist die spannendste Zeit seit der Entwicklung dieser bahnbrechenden Formulierung. Wir glauben, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das die Branche revolutionieren wird, sagte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d).

Die Moodrink-Produktlinie von bettermoo(d) ist aufgrund der einzigartigen und proprietären Formulierung, dem glutenfreien Bio-Hafer und einer geheimen Kräutermischung, dafür aufgestellt, den Markt für pflanzliche Milchprodukte zu revolutionieren, da das Getränk im Wesentlichen nachbildet, was Milchkühe in Weidehaltung fressen und den unvergleichlichen Geschmack der Milch aus den Alpenregionen Europas nachahmt. Moodrink ist gluten-, laktose- und milchfrei und eignet sich für all diejenigen, die Milchprodukte nicht konsumieren dürfen oder möchten.

Nach der erfolgreichen Markteinführung der Moodrink-Produktlinie beabsichtigt bettermoo(d), eine vollständige Linie von Milchalternativprodukten zu entwickeln, die die gesamte Palette traditioneller Milchprodukte umfasst, einschließlich Butter-, Joghurt-, Käse- und Créme fraiche-Ersatzprodukten. Alle Produkte von bettermoo(d) werden die firmeneigene Kräutermischung und auch pflanzliche Proteine enthalten, die zur Ergänzung des spezifischen Milchersatzprodukts ausgewählt wurden.

Über Happy Gut Brands

Happy Gut Brands Limited ist ein innovatives Getränkeunternehmen, das sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte über Online- und Handelsplattformen konzentriert. Happy Gut Brands nutzt soziale Medien, um seinen Kunden informative Erlebnisse zu bieten und dabei bahnbrechende Getränketechnologien zu präsentieren.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Steve Pear

Chief Executive Officer und Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

investors@happygutbrands.com

Happy Gut Brands Limited

Website: www.happygutbrands.com

Tel: 1-236-521-0626

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64562

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64562&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4113881011

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.