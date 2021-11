IRW-News: Hanstone Gold Corp.: Hanstone kündigt Ernennung von Director, CFO und Executive Chairman an

IRW-PRESS: Hanstone Gold Corp.: Hanstone kündigt Ernennung von Director, CFO und Executive Chairman an

VANCOUVER, BC - 24. November 2021 - Hanstone Gold Corp. (TSXV: HANS) (FWB: HGO) (Hanstone oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Gary Billingsley mit Wirkung zum 24. November 2021 zu einem unabhängigen Director des Unternehmens ernannt wurde.

Im Laufe seiner Karriere hatte Herr Billingsley zahlreiche Führungspositionen (CEO, COO, CFO, SVP Corporate Planning, VP Marketing und VP Product Development) in großen Finanzdienstleistungs- und Fertigungsunternehmen inne. Seine Erfahrung umfasst die Tätigkeit bei privaten und börsennotierten Unternehmen sowie die erfolgreiche Gründung und den Aufbau seiner eigenen Unternehmen. Er stammt aus einer Bergbaufamilie und ist daher mit der Bergbauindustrie bestens vertraut. Er war Board-Mitglied bei mehreren börsennotierten Junior-Bergbauunternehmen. Zuletzt war Herr Billingsley President von Desert Strike Resources (US) Inc.

Das Unternehmen gibt des Weiteren die Ernennung von Frau Jennifer L. Boyle, B.A., LL.B., als neue Finanzvorständin (CFO) des Unternehmens bekannt. Jennifer ersetzt in dieser Funktion Dong Shim, der weiterhin als Corporate Secretary und Controller fungieren wird. Frau Boyle verfügt über mehr als fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen (Gründerin/Director/CEO/CFO/Executive VP) in der Bergbauindustrie und im Finanzdienstleistungssektor. Derzeit ist sie Mitglied des National Advisory Committee der TSX Venture Exchange und separat davon Mitglied des Local Ontario Advisory Committee (Zweigstelle Toronto).

Ray Marks, President und CEO, sagt dazu: Ich freue mich Gary im Board von Hanstone willkommen zu heiße und sehe der gemeinsamen Zusammenarbeit im Bereich strategische Mineralressourcen entgegen. Zusammen verfügen wir über beträchtliche Erfahrung mit strategischen Metallen - von der Exploration und Erschließung bis hin zur Mehrwert schöpfenden Produktion und der Kenntnis der Endverbraucher.

Ich bin davon überzeugt, dass die Aufnahme von Gary und Jennifer in unser Managementteam mit dem kombinierten Wissen und der Erfahrungen Hanstone als einen wichtigen Akteur in einer oder mehrerer Branchen etablieren kann, die auf spezifische strategische Ressourcen angewiesen sind.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es Herrn Andre Douchane zum Executive Chairman des Board of Directors ernannt hat. Herr Douchane ist derzeit Chief Executive Officer von BBX Minerals Ltd.

Über Hanstone Gold

Hanstone ist ein auf Edel- und Basismetalle spezialisiertes Explorationsunternehmen, das sich im Rahmen seiner Tätigkeit derzeit auf die Projekte Doc und Snip North konzentriert. Diese Projekte befinden sich in strategisch günstiger Lage im Herzen der hochgradig mineralisierten Region Golden Triangle in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Region Golden Triangle beherbergt zahlreiche aktive und stillgelegte Produktionsbetriebe sowie mehrere große Lagerstätten, die kurz vor dem Stadium der potenziellen Erschließung stehen. Das Unternehmen hat sich eine Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte am 1.704 Hektar großen Projekt Doc gesichert und besitzt bereits sämtliche Rechte am 3.336 Hektar großen Projekt Snip North. Hanstone verfügt über ein äußerst erfahrenes Team aus Branchenspezialisten, die eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Goldlagerstätten sowie der Erschließung von Mineralexplorationsprojekten, von der Auffindung bis hin zur Errichtung eines Produktionsbetriebs, vorweisen können.

Ray Marks, President und Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Carrie Howes, Director of Communications+1-778-551-8488, carrie.howes@hanstonegold.com

Oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.hanstonegold.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch Wörter wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder enthalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden (oder auch im Negativ).

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beruhen auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von Hanstone sowie die Branche und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist und sein wird. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen; der Goldpreis; die Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten; dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen; dass Drittanbieter, Ausrüstung, Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten von Hanstone erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen; und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, vom Management zu diesem Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

