IRW-News: Hanstone Gold Corp.: Hanstone Gold beginnt Bergbausaison 2021 und sichert Diamantbohrvertrag für Konzessionsgebiet Doc im Golden Triangle

IRW-PRESS: Hanstone Gold Corp.: Hanstone Gold beginnt Bergbausaison 2021 und sichert Diamantbohrvertrag für Konzessionsgebiet Doc im Golden Triangle

8. Juni 2021

Hanstone Gold Corp. (TSX.V: HANS, FWB: HGO) (Hanstone oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Diamantbohrunternehmen J.



T. Thomas Diamond Drilling Ltd. das Kernbohr- und Explorationsprogramm über eine Länge von 5.000 Metern auf seinen Konzessionsgebieten Doc und Snip North im Golden Triangle den bekannten und aussichtsreichen Bergbaubezirk in British Columbia durchführen wird. Hanstone hat mit J.T. Thomas Diamond Drilling Ltd. bei seinem Bohrprogramm von 2020 zusammengearbeitet und freut sich sehr, die Beziehung mit einem so angesehenen und erfahrenen Bohrunternehmen fortzuführen.

Die Crews von Hanstone sind kürzlich von der Eröffnung eines Camps auf dem Konzessionsgebiet Doc zurückgekommen, was eine Vorbereitung auf die Mobilisierung für das Kernbohr- und Explorationsprogramm 2021 ist, das Ende dieses Monats beginnen soll.

Das Bohrprogramm vom Sommer 2021 soll an die wichtigen Diamantbohrkernergebnisse des Bohrprogramms 2021 anschließen. Diese Ergebnisse umfassen 2,25 Meter mit einem Gehalt von 6,18 g/t Au, mit 47,78 g/t Ag; 0,80 Meter mit einem Gehalt von 10,8 g/t Au; und 7,02 Meter mit einem Gehalt von 2,27 g/t Au. Weitere positive Ergebnisse umfassten 13,28 Meter mit einem Gehalt von 12,01 g/t Au, einschließlich eines außergewöhnlichen Abschnitts von 1,28 Meter mit einem Gehalt von 113,70 g/t Au, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. März 2021 berichtet.

Außerdem wurden mit Hilfe von luftgestützten geophysikalischen Daten, die die Erweiterung der geophysikalischen Gravitationstiefs umreißen, die mit bekannten goldhaltigen Quarzgangstrukturen zusammenhängen, weitere Ziele für die anschließende Kernbohrungen identifiziert.

Ray Marks, President und CEO von Hanstone, sagte:

Hanstones Management freut sich sehr auf das Bohrprogramm von 2021 und darauf, die Erweiterung der zusätzlichen neuen Ziele, die durch die außergewöhnlichen Bohrergebnisse des letzten Jahres ausgemacht wurden, weiter zu untersuchen. Die Bohrungen für dieses Jahr sollen die bekannten mineralisierten Zonen erweitern und neue rohstoffreiche Zielgebiete testen, um letztlich eine NI 43-101-konforme Ressource zu definieren und weitere Ziele für Exploration und zukünftige Erschließung auszumachen. Wir erwarten einen aufregenden Sommer, der sich für das Unternehmen und seine Aktionäre lohnt.

Über Hanstone:

Hanstone ist ein auf Edel- und Basismetalle spezialisiertes Explorationsunternehmen, das sich im Rahmen seiner Tätigkeit derzeit auf die Projekte Doc und Snip North konzentriert. Diese Projekte befinden sich in strategisch günstiger Lage im Herzen der hochgradig mineralisierten Region Golden Triangle in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Region Golden Triangle beherbergt zahlreiche aktive und stillgelegte Produktionsbetriebe sowie mehrere große Lagerstätten, die kurz vor dem Stadium der potenziellen Erschließung stehen. Das Unternehmen hat sich eine Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte am 1.704 Hektar großen Projekt Doc gesichert und besitzt bereits sämtliche Rechte am 3.336 Hektar großen Projekt Snip North. Hanstone verfügt über ein äußerst erfahrenes Team aus Branchenspezialisten, die eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Goldlagerstätten sowie der Erschließung von Mineralexplorationsprojekten, von der Auffindung bis hin zur Errichtung eines Produktionsbetriebs, vorweisen können.

Ray Marks, President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Carrie Howes, Director of Communications+1-778-551-8488, carrie.howes@hanstonegold.com

Oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.hanstonegold.com.

