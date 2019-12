IRW-News: Halo Labs Inc. : Halo schließt mit DNA Genetics Partnerschaftsabkommen zur Vermarktung eines weltweit führenden Genpools in Oregon

IRW-PRESS: Halo Labs Inc.



: Halo schließt mit DNA Genetics Partnerschaftsabkommen zur Vermarktung eines weltweit führenden Genpools in Oregon

Einziger Züchter und Produzent von Markenprodukten der Firma DNA Genetics in Oregon

Toronto, Ontario - 9. Dezember 2019 - Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen)(NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma OG DNA Genetics Inc. (DNA Genetics), einem der renommiertesten Namen in der Cannabisbranche, ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet hat, das die exklusive Entwicklung von genetischem Pflanzenmaterial über Züchtung, Anbau, Phänotypisierung und Verarbeitung in Oregon regelt. Das Partnerschaftsabkommen wird zunächst auf fünf Jahre abgeschlossen und kann danach um weitere Fünfjahresintervalle verlängert werden.

Wichtigste Eckdaten der Partnerschaft

- DNA Genetics wurde in der Cannabisbranche mit mehr als 180 Preisen ausgezeichnet (u.a. High Times Top 10 Cannabis Strains of the Year, Seedbank Hall of Fame und Trail Blazers Award).

- Die Cannabisstämme der Firma und die daraus hergestellten Produkte zählen zu den besten am Markt und werden von den Cannabiskonsumenten stark nachgefragt.

- Mit dem exklusiven Fünfjahresvertrag wird Halo seinen bereits beachtlichen Genpool weiter ausbauen und in Oregons Cannabisbranche neue Maßstäbe setzen.

- Die Partnerschaft ist eine ideale Ergänzung zur Erweiterung des Anabaubetriebs in East Evans Creek um eine 1 Acre große Zusatzfläche.

- Halo wird als einziger Züchter und Produzent von Markenprodukten der Firma DNA Genetics in Oregon auftreten.

Seit ihrer Gründung in Amsterdam im Jahr 2004 ist die Firma DNA Genetics ein führender Influencer in der globalen Cannabisbranche, der unter Einsatz professioneller, verantwortungsbewusster und technischer Methoden hochwertiges Saatgut entwickelt. DNA Genetics schuf durch die Verbindung von hochwertigem Genmaterial und erstklassigen Anbaupraktiken einige der bekanntesten Produkte der Branche. Die Firma wurde bereits in jeder einzelnen Kategorie des HIGH TIMES Cannabis Cup ausgezeichnet, und so liegt auf der Hand, dass viele der führenden Saatgutfirmen der Branche das Material von DNA Genetics in ihren Züchtungsprogrammen verwenden.

Gestärkt durch sein fachliches Know-how und seine zahlreichen Auszeichnungen, wird DNA Genetics Cannabisstämme herstellen, die in der kanadischen Provinz Oregon exklusiv über Halo erhältlich sind. Diese Exklusivität bedingt, dass Firmen in Oregon, die an diesen DNA-Stämmen interessiert sind, diese nur von Halo in Lizenz erwerben können.

Andreas Met, Mitbegründer und COO von Halo, erklärt: Wir haben gesehen, dass die Konsumenten nach Qualität bzw. nach den Top-Marken in unserer Branche verlangen. Genau das bietet DNA Genetics. Wir gehen davon aus, dass wir mit den Co-Branding-Möglichkeiten, die sich über diese Allianz ergeben, die Nachfrage nach unseren Produkten weiter ankurbeln können. Herr Met weiter: Mit der aktuellen Erweiterung unserer Anbauflächen können wir auch von der Partnerschaft mit DNA Genetics optimal profitieren. Wir werden die genetischen Eigenschaften der Cannabispflanzen, die von Halo derzeit produziert werden, weiter verfeinern und gleichzeitig neue DNA-Stämme auf den Markt bringen.

Wir freuen uns sehr, Halo Labs als Partner zu haben. Das Unternehmen kann mit seinen erstklassigen Produktkategorien beeindruckende Erfolge vorweisen, erklärt Charles Phillips, CEO von DNA Genetics. Für zwei wachstumsstarke Cannabisunternehmen ist dieses Abkommen ein Multiplikator, der uns den Weg zu weiteren Partnern ebnen wird. Unsere beide Unternehmen arbeiten aktiv daran, ihre Geschäftsaktivitäten und ihre globale Präsenz weiter auszubauen. In diesem Sinne hoffen wir auf eine sehr erfolgreiche Partnerschaft von beiderseitigem Nutzen.

Kiran Sidhu, Mitbegründer und CEO von Halo, erklärt: Wir sind begeistert, gemeinsam mit DNA Genetics unser Cannabissortiment in Oregon weiter auszubauen. DNA Genetics ist in der gesamten Cannabisbranche für seine erstklassigen Züchtungen bekannt. Indem wir uns in Oregon die Exklusivrechte an den genetischen Entwicklungen der Firma sichern, können wir unsere Führungsposition in diesem Markt festigen und dem Markt in Oregon einen neuen Aufschwung bringen, fügt er hinzu. Wir hoffen, dass diesem Markt noch viele weitere folgen werden, die Halo und DNA Genetics gemeinsam erobern.

Über Halo

Halo ist ein international tätiges Cannabisextraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und herstellt. Dieses Marktsegment verzeichnet das rascheste Wachstum in der Cannabisbranche. Halo ist ein weltweit führender Anbieter von Cannabisöl und -konzentraten, der seit seiner Gründung über 4,5 Millionen Gramm Öl und Konzentrate produziert hat. Halo ist in allen wichtigen Verfahrensbereichen der Cannabisproduktion bestens bewandert, und setzt verschiedenste selbst entwickelte Verfahren und Produkte ein. Das zukunftsorientierte Unternehmen wird von einem starken Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in Kalifornien und Oregon sowie in Nevada mit unserem Partner Just Quality, LLC und in Lesotho mit dem 205 Hektar großen Anbaugebiet von Bophelo tätig.

Mit seinem kundenorientierten Ansatz wird Halo auch weiterhin innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien vermarkten. Halo hat vor kurzem die Plattform Dispensary Track übernommen, mit der die Ausgabestellen die bestehenden Einschränkungen bei den Kundenströmen besser in den Griff bekommen und einen direkten Kundenkontakt herstellen können.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Über OG DNA Genetics Inc.

DNA Genetics hat seine Wurzeln in Los Angeles und wurde 2004 in Amsterdam von Don Morris und Aaron Yarkoni gegründet. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen einen beachtlichen Genpool zusammengetragen und kuratiert bzw. standardisierte Betriebsprozesse für die Genselektion und Züchtung sowie den Anbau entwickelt und erprobt. In einer Welt, die sich immer mehr der kommerziellen Vermarktung von Cannabis öffnet, ist DNA Genetics auf bestem Wege, um sich als erstes, geographisch wirklich diversifiziertes Unternehmen zu positionieren, das auf zahlreiche Partnerschaften mit führenden Lizenzherstellern und Marken verweisen kann, welche mit dem Powered by DNA-Modell ihr Geschäft und ihre globale Präsenz erfolgreich ausbauen konnten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dnagenetics.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen über die Partnerschaft mit DNA Genetics und die Entwicklung und Verbreitung neuer Cannabissorten in Oregon und anderswo beinhalten.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

