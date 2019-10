IRW-News: Halo Labs Inc. : Halo Labs schließt Partnerschaftsabkommen mit Greeny.com

IRW-PRESS: Halo Labs Inc.



: Halo Labs schließt Partnerschaftsabkommen mit Greeny.com

Greeny-Plattform bietet Verkaufsstellen von Halo die Möglichkeit, ihre Schaufenster virtuell zu erweitern

Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste oder in den Vereinigten Staaten bestimmt

Toronto, Ontario - 15. Oktober 2019 - Wie Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) heute bekannt gibt, wurde ein Partnerschaftsabkommen zwischen Dispensary Track, einer kanadischen Tochtergesellschaft von Halo, und Greeny.com, einem Komplettanbieter von CBD-Produkten im Internethandel, unterzeichnet. Halo hat Greeny.com als Online-Plattform für seine CBD-Produkte auf den Telefon- und Tablet-Apps von Dispensary Track ausgewählt.

Das Unternehmen hat vor kurzem die Übernahme der Plattform Dispensary Track abgeschlossen, die es den Kunden ermöglicht, elektronisch mit ihren CBD-Ausgabestellen in Kontakt zu treten. Dadurch werden Wartezeiten verkürzt und das Kundenerlebnis optimiert. Die Ausgabestellen werden ihrerseits die App dazu nutzen können, Sonderangebote in den Läden darzustellen, spezielle Produkte zu bewerben und das Kaufverhalten der Kunden zu analysieren. Die Tracking-Fähigkeiten der App bietet sowohl den Verkaufsstellen als auch Halo die Möglichkeit, auf datenschutzkonforme Weise geschäftsrelevante Daten über die Endkunden zu erheben.

Über die Partnerschaft mit Greeny können Kunden in Kalifornien, Oregon und Nevada auf ein kuratiertes CBD-Produktangebot zugreifen. Die Greeny-Plattform befindet sich auf dem besten Weg, in den Vereinigten Staaten zum Marktführer im CBD-Onlinehandel zu avancieren. Sie ist mit einer umfangreichen Produktpalette von 350 Einzelartikeln gestartet und hat sich zum Ziel gesetzt, das Angebot innerhalb der nächsten 90 Tage auf über 1.000 Einzelartikel zu erweitern. Das Unternehmen und seine Ausgabestellen bzw. Verkaufs- und Vertriebspartner werden gemeinsam Provisionen von bis zu 15 % des Bruttoumsatzes für sich beanspruchen können.

Die Plattform Greeny.com bietet außerdem die Möglichkeit, den CBD-Store bedarfsgerecht für die Halo-Kunden in den Ausgabestellen zu gestalten: Die angebotenen Produkte und das Erscheinungsbild des virtuellen Ladens werden individuell an die spezifischen Bedürfnisse und das Markenprofil jeder einzelnen Ausgabestelle angepasst. Mit der geplanten Eingliederung von Greeny.com in die vom Unternehmen vor kurzem übernommene Tochtergesellschaft Dispensary Track wird das Produktangebot in den Verkaufsstellen mit ergänzenden CBD-Produkten bereichert, die normalerweise nicht in der Lieferkette der Ausgabestellen enthalten sind. Damit profitieren die Kunden von einer noch größeren Auswahl. Diese CBD-Produkte werden über das Netzwerk FedEx® (NYSE: FDX) durch Drittunternehmen bereitgestellt, die für Greeny.com als Logistikpartner auftreten (3PL).

Dank unserer Partnerschaft mit Halo Labs entsteht auf dem amerikanischen Kontinent ein riesiger Vertriebskanal für CBD-Produkte, der uns die Möglichkeit eröffnet, den Kunden über die örtlichen Verkaufsstellen CBD-Produkte auch online anzubieten, erklärt Frank Weil, CEO von Greeny.com. Weil ist ein erfahrener Experte im Internethandel und kann auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung verweisen, in denen er Unternehmen wie KWI, Acadaca und Havaianas begleitete. Gestärkt wird er von einem Führungsteam mit besten Referenzen, zu dem auch CTO Joe Johnson zählt, der mit seiner eigenen Beratungsfirma The Right Way mehr als 10 Jahre Erfahrung im Internethandel in das Unternehmen einbringt.

Wir freuen uns außerordentlich, gemeinsam mit Greeny.com als Partner diese Chance im CBD-Markt zu nutzen. Die geplante Eingliederung von Greeny.com in unsere Tochtergesellschaft Dispensary Track markiert einen weiteren wertvollen Neuzugang zu unserem Gesamtportfolio, freut sich Katie Field, CSO von Halo. Halo steuert mit großen Schritten seinem Ziel entgegen, ein Innovator der CBD-Branche zu werden. Wir versorgen unsere Verkaufs- und Vertriebspartner mit einem einzigartigen Leistungsangebot, wie z.B. Zugang zu einer umfassenden Palette von CBD-Produkten in Premiumqualität, und wollen damit unser Produktangebot vertiefen. Diese Partnerschaft mit Greeny ist die erste einer ganzen Reihe von geplanten Allianzen mit Anbietern von B2C- und B2B-Produkt- bzw. Serviceleistungen, mit denen wir unsere Plattform Dispensary Track aufbauen und weiter ausbauen wollen.

ÜBER HALO

Halo ist ein Cannabisextraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und herstellt. Dieses Marktsegment verzeichnet das rascheste Wachstum in der Cannabisbranche. Halo ist ein weltweit führender Anbieter von Cannabisöl und -konzentraten, der seit seiner Gründung über 4,5 Millionen Gramm Öl und Konzentrate produziert hat. Halo ist in allen wichtigen Verfahrensbereichen der Cannabisproduktion bestens bewandert, und setzt verschiedenste selbst entwickelte Verfahren und Produkte ein. Das zukunftsorientierte Unternehmen wird von einem starken Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. The Company is currently operating in California and Oregon, as well as in Nevada with our partner Just Quality, LLC, and in Lesotho with the Bophelo strategic partnership. Mit seinem kundenorientierten Ansatz wird Halo auch weiterhin innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien vermarkten. Halo hat vor kurzem die Plattform Dispensary Track übernommen, mit der die Ausgabestellen die bestehenden Einschränkungen bei den Kundenströmen besser in den Griff bekommen und einen direkten Kundenkontakt herstellen können.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com veröffentlicht wurden.

KONTAKTDATEN

Halo Labs

Investor Relations

info@halocanna.com

ÜBER GREENY.COM

Greeny.com ist ein Marktplatz für sämtliche mit CBD aus Hanf hergestellten Produkte. Dank seiner einzigartigen Technologie kann Greeny.com auf seiner Plattform Tausende von CBD-Produkte anbieten und das Kundenerlebnis dennoch als zentralen Geschäftsfaktor beibehalten. Greeny.com ist eine umfassende Anlaufstelle für Erwachsene, die daran interessiert sind, mehr über CBD-Produkte aus Hanf zu erfahren. Mit Unterstützung von Influencern, Promis und Pädagogen bietet Greeny.com den Kunden die Möglichkeit, sich im Wachstumsmarkt für CBD-Produkte aus Hanf eingehend zu informieren. Ziel von Greeny.com ist es, mit einer benutzerfreundlichen und pflegeleichten Kundenplattform zum weltgrößten Anbieter von CBD-Hanf-Produkten und Zubehör zu avancieren.

KONTAKTDATEN

Greeny

Investor Relations

info@greeny.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden.Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können, sind aber nicht darauf beschränkt, Aussagen über die Partnerschaft zwischen Halo und Greeny beinhalten.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49131

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49131&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4063721027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.