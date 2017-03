IRW-News: Group Ten Metals Inc.: Group Ten Metals schließt Privatplatzierungen in Höhe von 1,96 Mio. $

Weitere Suchergebnisse zu "GROUP TEN METALS":

: Group Ten Metals schließt Privatplatzierungen in Höhe von 1,96 Mio. $

27. Februar 2017 - Vancouver, BC - Group Ten Metals Inc. (TSX.V: PGE; FSE: 5D32) (das Unternehmen oder Group Ten) gibt bekannt, dass das Unternehmen die zwei zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierungen zu 100 Prozent geschlossen hat. Durch die Ausgabe von 31 Millionen Einheiten erzielte das Unternehmen einen Bruttoerlös von 1,96 Millionen $. 13 Prozent dieser Einheiten wurden von Mitgliedern der Geschäftsleitung und Insidern gezeichnet.

Die Finanzierungen, die von Group Ten am 8. Februar 2017 angekündigt und am 15. Februar aktualisiert wurden, wurden von den Investoren sehr positiv aufgenommen. Das Unternehmen wird 26 Millionen Non-Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,06 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 1,56 Millionen $ begeben. Jede Non-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens und kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum der Privatplatzierung zu einem Preis von 0,12 $ pro Warrant-Aktie ausgeübt werden.

Group Ten wird ebenfalls 5 Millionen Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,08 $ pro Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 400.000 $ erzielen. Jede Flow-Through-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (Non-Flow-Through) des Unternehmens und kann innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung zu einem Preis von 0,16 $ pro Warrant-Aktie ausgeübt werden.

President und CEO Michael Rowley sagte dazu: Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserer Finanzierung und über die Anzahl hochwertiger Investoren, die ihren Glauben an den Erfolg des Unternehmens und unserer ausgezeichneten kanadischen Projekte durch ihre Beteiligung unter Beweis gestellt haben. Wir rechnen damit, in den kommenden Wochen und Monaten anhaltend über die aktuell laufenden Unternehmens- und Projektinitiativen berichten zu können.

Sollten die Stammaktien des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt als vier Monate und ein Tag nach dem Abschlussdatum zu einem Preis von über 0,18 $ pro Aktie (für Warrants, die Teil der Non-Flow-Through-Einheiten sind) bzw. 0,24 $ pro Aktie (für Warrants, die Teil der Flow-Through-Einheiten sind) gehandelt werden, kann das Unternehmen den Fälligkeitstermin der Warrants vorverlegen und hat dies den Inhabern der Warrants bekannt zu geben. In diesem Fall ist das Datum der Endfälligkeit der Warrants der 30. Tag nach dem Datum, an dem das Unternehmen die Inhaber informiert hat.

Das Unternehmen wird den Erlös aus der Finanzierung für Ausgaben in den unternehmenseigenen Projekten im Yukon und in Ontario und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwenden. Sämtliche gemäß der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Die Finanzierung ist der behördlichen Genehmigung vorbehalten.

Für bestimmte Zeichnungen in Verbindung mit den Finanzierungen bezahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen (Finders Fee) in Form von 432.780 Non-Flow-Through-Einheiten an unabhängige Dritte.

Über Group Ten Metals Inc. Group Ten Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Vorkommen von Platingruppenmetallen (PGM), Gold, Nickel und Kupfer konzentriert. Das Unternehmen verfügt über einen großen Grundbesitz im ultramafischen Kluane-Gürtel im Südwesten des kanadischen Territoriums Yukon, das Goldprojekt Black Lake / Drayton im Distrikt Rainy River in Nordwest-Ontario und das Cu-Ni-PGM-Projekt Duke Island in Alaska.

Für das Board of Directors GROUP TEN METALS INC.

Michael Rowley Michael Rowley President, CEO & Director info@grouptenmetals.com

