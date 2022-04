IRW-News: Griffin Mining Limited: Griffin Mining meldet Produktion im ersten Quartal 2022

IRW-PRESS: Griffin Mining Limited: Griffin Mining meldet Produktion im ersten Quartal 2022

Griffin Mining Limited 19. April 2022 ("Griffin" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/ ) gibt hiermit die Produktionsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2022 bekannt.

3 Monate 31.3 Monate 31.

März 2022 März 2021

Geförderte Erze Tonnen 17,975 185,520

Verarbeitete Erze Tonnen 8,649 200,209

Produziertes Zink in KonzentTonnen 268 8,231

rat

Produziertes Gold in KonzentUnzen 1,474 3,504

rat

Produziertes Silber in KonzeUnzen 168 63,607

ntrat

Blei im produzierten KonzentTonnen 7 234

rat

Durchschnittlich erhaltener USD - 2,161

Zinkpreis pro

Tonne

Durchschnittlich erhaltener USD - 1,645

Goldpreis pro

Unze

Durchschnittlich erhaltener USD - 20.0

Silberpreis pro

Unze

Durchschnittlich erhaltener USD - 1,591

Bleipreis pro

Tonne

Übersicht

Wie am 18. März 2022 angekündigt, wurde der Betrieb der Mine Caijiaying wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest, der Olympischen Winterspiele und der anschließenden Winter-Paralympics zwangsweise eingestellt und der Abbau am 23. März und die Verarbeitung am 25. März 2022 wieder aufgenommen.

Seit der Wiederaufnahme des Betriebs sind die Abbau- und Verarbeitungsraten stetig gestiegen. Trotz der nach wie vor in ganz China geltenden Covid-19-Beschränkungen werden weiterhin betriebliche Lieferungen und Dienstleistungen an die Caijiaying-Mine erbracht. Seit dem Ende des ersten Quartals 2022 wurden bereits 4.000 Tonnen Zinkkonzentrat verkauft.

Über Griffin Mining Limited

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein 88,8%iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink-, Gold-, Silber- und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens griffinmining.com.

Weitere Informationen

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov - CEO Telefon: +44(0)20 7629 7772

Roger Goodwin - CFO

Panmure Gordon (UK) Limited Telefon: +44 (0)20 7886 2500

John Prior

Ailisa MacMaster

-

Berenberg Telefon: +44(0)20 3207 7800

Matthew Armitt

Jennifer Wyllie

Deltir Elezi

BlytheRay

Tim Blythe Telefon: +44(0)20 7138 3205

Swiss Resource Capital AG

Jochen StaigerTelefon: info@resource-capital.ch

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65315

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65315&tr=1

