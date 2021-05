IRW-News: Griffin Mining Limited: Griffin Mining gibt vorläufige Ergebnisse für 2020 bekannt

IRW-PRESS: Griffin Mining Limited: Griffin Mining gibt vorläufige Ergebnisse für 2020 bekannt

Im Jahr 2020 verzeichneten das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften (zusammen der "Konzern");

- -Umsatzerlöse von 75.403.000 US-Dollar (2019: 82.267.000 US-Dollar);

- -Betriebsergebnis von 15.148.000 US-Dollar (2019: 14.225.000 US-Dollar);

- -Gewinn vor Steuern von 14.515.000 US-Dollar (2019: 11.712.000 US-Dollar);

- -Gewinn nach Steuern in Höhe von 8.910.000 $ (2019: 6.084.000 $); und

- -Unverwässertes Ergebnis je Aktie von 5,16 Cent je Aktie (2019: 3,52 Cent).

Trotz Betriebsunterbrechungen im ersten Quartal 2020 aufgrund von Beschränkungen, die von den chinesischen Behörden zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie auferlegt wurden, verzeichnete der Konzern einen Anstieg des Betriebsgewinns um 6,5 % im Vergleich zu 2019, was vor allem auf höhere erhaltene Zinkmetallpreise und geringere Kosten zurückzuführen ist.

Der Umsatz von 75.403.000 $ lag um 6.864.000 $ (8,3 %) unter dem des Jahres 2019 (82.267.000 $). Dies spiegelt die Verkäufe von Zink in Konzentrat wider, die um $2.532.000 (4,6 %) zurückgingen, wobei 5.535 Tonnen (14,6 %) weniger Zink in Konzentrat zu durchschnittlichen Preisen von $174 pro Tonne (11,8 %) höher als 2019 verkauft wurden, da die Gruppe von steigenden Marktpreisen und sinkenden Schmelzbehandlungsgebühren profitierte. Die Verkäufe von Blei und Edelmetall in Konzentrat waren um 3.851.000 $ (12,9 %) niedriger als 2019, wobei 6.494 Unzen (36,7 %) weniger Gold in Konzentrat zu durchschnittlichen Preisen von 441 $ pro Unze (33,4 %) verkauft wurden und 41.337 Unzen (12,4 %) weniger Silber in Konzentrat zu durchschnittlichen Preisen von 3,9 $ pro Unze (28,3 %) verkauft wurden.

Im Jahr 2020 wurde Metall in Konzentrat verkauft:

- -Zink 32.276 Tonnen (2019: 37.811 Tonnen);

- -Gold 11.218 ozs (2019: 17.712 ozs);

- -Silber 291.756 Unzen (2019: 333.093 Unzen); und

- -Blei 1.425 Tonnen (2019: 1.221 Tonnen).

Die im Jahr 2020 erzielten Durchschnittspreise waren:

- -Zinkmetall pro Tonne von 1.645 $ (2019: 1.471 $);

- -Goldmetall pro Unze von 1.759 $ (2019: 1.318 $);

- -Silbermetall pro Unze von 17,70 $ (2019: 13,80 $); und

- -Bleimetall pro Tonne von 1.339 $ (2019: 1.575 $).

Die Umsatzkosten in Höhe von 42.737.000 $ im Jahr 2020 lagen um 12,1 % unter denen des Jahres 2019 in Höhe von 48.609.000 $. Dieser Rückgang spiegelt hauptsächlich weniger abgebautes, transportiertes und verarbeitetes Erz wider, wobei der Betrieb durch Einschränkungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie im ersten Quartal beeinträchtigt wurde. Zusätzliche Kosteneinsparungen wurden beim Abbau und Transport erzielt, wodurch die Stückkosten pro Tonne Erz gesenkt werden konnten. Trotz des Rückgangs der geförderten und verarbeiteten Tonnen Erz stiegen die nicht zahlungswirksamen Abschreibungskosten durch zusätzliche Kapitalkosten.

Die Verwaltungskosten sanken um $1.915.000 (9,9 %) von $19.433.000 im Jahr 2019 auf $17.518.000 im Jahr 2020. Diese Reduzierung spiegelt die Bemühungen wider, die Kosten im gesamten Konzern während der Covid-19-Pandemie einzudämmen, trotz zusätzlicher Arbeit an der Beantragung einer Bergbaulizenz in Zone II und der Green Mine-Zertifizierung.

Im Jahr 2020 wurden Fremdwährungsgewinne in Höhe von 22.000 US-Dollar (2019: Verluste in Höhe von 93.000 US-Dollar) verzeichnet, die hauptsächlich auf eine Stärkung des Renminbi zurückzuführen sind.

Für Bankeinlagen wurden im Jahr 2020 Zinsen in Höhe von 108.000 US-$ (2019: 171.000 US-$) vereinnahmt, während für kurzfristige Bankkredite Zinsen in Höhe von 111.000 US-$ (2019: 51.000 US-$) gezahlt wurden. Im Jahr 2020 fielen Finanzierungszinsen für das Leasing der Trockenabsetzanlage in Caijiaying und des Büros in London in Höhe von 171.000 $ (2019: 326.000 $) an. Im Jahr 2020 fielen fiktive Zinsen auf abgezinste Rehabilitationsrückstellungen in Höhe von 77.000 $ (2019: null $) an.

Es wurden Veräußerungsverluste in Höhe von 1.129.000 US-Dollar (2019: 305.000 US-Dollar) verbucht, da die Anlagen ersetzt wurden, um höhere chinesische Umweltstandards zu erfüllen.

Im Jahr 2020 wurden Ertragsteuern in Höhe von 5.605.000 $ (2019: 5.628.000 $) belastet. Dies beinhaltet eine latente Steuerbelastung in Höhe von 424.000 US-Dollar (2019: 380.000 US-Dollar) und Quellensteuern der VRC auf Dividendenausschüttungen und Gebühren in Höhe von 232.000 US-Dollar (50.000 US-Dollar).

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug im Jahr 2020 5,16 Cent (2019: 3,52 Cent) und das verwässerte Ergebnis je Aktie 4,88 Cent (2019: 3,24 Cent).

Der Cashflow aus dem Betrieb in Höhe von 24.398.000 $ (2019: 21.639.000 $) wurde für die Weiterentwicklung der Mine und der Anlagen verwendet.

Das zurechenbare Nettovermögen pro Aktie betrug zum 31. Dezember 2020 $1,35 (2019: $1,24).

Erklärung des Vorsitzenden:

Ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, dass dies das Jahr war, in dem Griffin alle seine herausragenden Versprechen gegenüber seinen vergangenen, aktuellen und zukünftigen Aktionären erfüllt hat, indem es die bestätigten regulatorischen und betrieblichen Anforderungen erfüllt hat, um das Unternehmen in die absehbare Zukunft zu führen. Die Liste der Erfolge ist außergewöhnlich.

Erstens war die Erteilung der neuen Bergbaulizenz durch das chinesische Ministerium für Land und natürliche Ressourcen (das "MNR"), die sowohl die Zone II als auch die Zone III abdeckt, in Verbindung mit der Erteilung der Endabnahmegenehmigung für das Projekt der dritten Stufe der Zone III (die "PFA") eine bedeutsame Errungenschaft in Bezug auf Zeit, Komplexität und operative Bedeutung. Es wird die jährliche Erzförderung aus Zone III von 820.000 Tonnen im Jahr 2020 auf 1,1 Millionen Tonnen im Jahr 2021 erhöhen, aber mit dem erhöhten Erzzugang aus Zone II sollte dies auf über 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr im Jahr 2022 ansteigen und möglicherweise noch weiter zunehmen, wenn diese Zonen weiter erschlossen werden. Es katapultiert Griffin in die Reihe der größten Zinkproduzenten in China, das nach wie vor der größte verbrauchende Markt für Grund- und Eisenmetalle in der Welt ist.

Zweitens die Bekanntgabe der neuen globalen Mineralressourcenschätzung gemäß dem JORC-Code (2012) für die Caijiaying-Mine von erstaunlichen 101,5 Millionen Tonnen mit 3,9 % Zink, 0,6 % Blei, 27,0 g/t Silber und 0.5 g/t Gold, was zu einem Gesamtgehalt an Metall von ca. 4,0 Mio. Tonnen Zink, 0,6 Mio. Tonnen Blei, 88,8 Mio. Unzen Silber und 1,59 Mio. Unzen Gold führt, was eine Steigerung der bekannten Mineralressource um 50 % darstellt.

Drittens: Erlangung der "Green Mine"-Zertifizierung durch das MNR, nachdem die "Green Mine"-Bewertung auf nationaler Ebene bestanden wurde. Das Nichtbestehen der Zertifizierung hätte die Schließung der Caijiying-Mine bedeutet. Damit ist nicht nur die reibungslose Fortführung des Betriebs der Caijiaying-Mine sichergestellt, sondern auch das Engagement des Unternehmens für die Umwelt, die lokale chinesische Gemeinde und die gesamte Volksrepublik China. Die Genehmigung als "Green Mine" kommt, nachdem die besten Umweltpraktiken des Unternehmens in der Vergangenheit von der chinesischen Regierung mit dem Environmental Award und dem Mine Development Outstanding Achievement Award bei aufeinanderfolgenden China Mining Conferences ausgezeichnet wurden.

Viertens, ein weiteres hervorragendes operatives Ergebnis, wenn man bedenkt, dass der Betrieb im ersten Quartal 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie entweder ausgesetzt oder stark eingeschränkt wurde, wobei der Zugang zu den tieferen Stollen in Zone III, die auf die PFA-Genehmigung warten, und das Warten auf die neue Bergbaulizenz für Zone II für das gesamte Jahr 2020 verweigert wurde. Dennoch stiegen der Betriebsgewinn, der Gewinn vor Steuern, der Gewinn nach Steuern und der Gewinn pro Aktie. Griffin kann nun die außergewöhnliche Behauptung aufstellen, dass es auf operativer Basis in allen Turbulenzen der Rohstoffmärkte in den gesamten 15 Jahren seines Bestehens profitabel war und nur in einem dieser Jahre einen Verlust auf Nettogewinnbasis gemacht hat.

Fünftens, und obwohl ich dem Aktienkurs als Wertindikator wenig Glauben schenke, ist der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten 12 Monaten um etwa 200 % gestiegen; 65,1 % gegenüber dem FTSE Fledgling Index, 64 % gegenüber dem FTSE All AIM Index und 60 % gegenüber dem FTSE Small Mining Cap Index. Eine bemerkenswerte Leistung.

Da das Unternehmen gewachsen ist und Barmittel generiert hat, wurden zwangsläufig verschiedene Meinungen in Bezug auf den Aktienkurs, Aktienrückkäufe, Dividenden und sogar die Realisierung des Unternehmenswerts geäußert. Es genügt zu sagen, dass Ihr Vorstand weiterhin alle diese Optionen fortlaufend und akribisch bewertet und sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Ansichten aller Aktionäre berücksichtigt werden und, wenn möglich, danach gehandelt wird - ein Vorgehen, das selbst Salomon mit all seiner Weisheit als schwierig empfinden würde.

Das Unternehmen evaluiert weiterhin Möglichkeiten nicht nur durch Akquisition oder organische Expansion, sondern auch durch fortgesetzte Exploration in der Caijiaying-Mine und der umliegenden Region sowie durch Exploration außerhalb der Provinz Hebei, wo immer das Wirtsgestein dem Gebiet der Caijiaying-Mine ähnelt und das Potenzial für bedeutende Explorationserfolge bietet.

Schließlich möchte ich unseren chinesischen und ehemaligen Mitarbeitern, Auftragnehmern, Beratern, Direktoren von Tochtergesellschaften, Partnern, Ehepartnern und Kindern danken. Das Leben hat mich gelehrt, dass Menschen etwas bewirken, und im außergewöhnlichen Covid-19-Jahr 2020 sind genau diese Menschen über ihre Pflicht hinausgegangen und haben unter extrem schwierigen Umständen gearbeitet und ihr Zuhause und ihre Lieben verlassen, um die Interessen des Unternehmens in den Vordergrund zu stellen. Wir könnten nicht dankbarer sein.

Zuletzt möchte ich mich im Namen der Aktionäre bei den wenigen bedanken, denen wir so viel zu verdanken haben und von denen Michael Jordan in "The Last Dance" sagte: "Habt etwas Respekt vor den Leuten, die den Grundstein gelegt haben, um dies zu einer profitablen Organisation zu machen." Ich nenne sie die Gründer des Unternehmens. Diejenigen, die glaubten, als niemand glaubte. Diejenigen, die Standby flogen (als es das noch gab) und eine Woche lang am Flughafen saßen und hofften, einen Flug nach Hause zu erwischen. Diejenigen, die nach Caijiaying fuhren, als es eine 12-stündige Fahrt von Peking auf einer einspurigen Schotterstraße war, die mit überladenen Kohlelastern überfüllt war, und die in einer Unterkunft übernachteten, die man nur grob als Unterkunft bezeichnen kann. Die wenigen, die keinen Lohn oder eine Entschädigung annahmen und blieben, als die Firma fast kein Geld mehr hatte. Diese wenigen, die in einem schrecklichen Büro von der Größe eines Schrankes arbeiteten. Zu diesen wenigen gehören Roger Goodwin, Dal Brynelsen, der verstorbene Bill Mulligan und der kürzlich verstorbene Rupert Crowe.

Es wäre absolut falsch von mir, Rupert nicht zu erwähnen, auch wenn ich schon vieles gesagt habe. Seine Weisheit, sein Fachwissen und seine Ratschläge werden von uns allen bei Griffin jeden Tag vermisst. Ohne ihn wäre die Caijiaying-Mine ein Tal geblieben, gekrönt von mongolischen Sanden, neben einem kleinen Dorf in Nordchina. Ein außergewöhnlicher, brillanter Geologe, der Vater von Caijiaying und, was noch viel wichtiger ist, ein liebenswürdiger, sanfter, überlegter, engagierter, intelligenter Mensch, den zu kennen und mit dem ich einen großen Teil meines Arbeitslebens verbracht habe, war mein absolutes Privileg.

Mit der Vergangenheit hinter uns, freue ich mich auf das nächste Jahr dieser unglaublichen Reise.

Griffin Mining Limited

Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020

(ausgedrückt in Tausend US Dollar)

2020 2019

Geprüft Geprüf

t

$000 $000

Umsatzerlöse 75,403 82,267

Kosten des Umsatzes (42,737 (48,60

) 9)

Bruttogewinn 32,666 33,658

Verwaltungskosten (17,518 (19,43

) 3)

Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 15,148 14,225

Verluste aus dem Abgang von Anlagen und (1,129) (305)

Einrichtungen

Rückstellungen für immaterielle (10) (1,985

Vermögenswerte )

Fremdwährungsgewinne / (-verluste) 22 (93)

Finanzerträge 108 171

Finanzierungskosten (359) (377)

Sonstige Erträge 735 76

Gewinn vor Steuern 14,515 11,712

Ertragsteueraufwand (5,605) (5,628

)

Gewinn des Jahres 8,910 6,084

Unverwässertes Ergebnis je Aktie (Cents) 5.16 3.52

Verwässertes Ergebnis je Aktie (Cents) 4.88 3.24

Griffin Mining Limited

Zusammengefasste Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020

(ausgedrückt in Tausend US Dollar)

2020 2019

Geprüft Geprüf

t

$000 $000

Gewinn des Jahres 8,910 6,084

Sonstiges Gesamtergebnis, das in den

Gewinn oder Verlust umgegliedert

wird

Währungsdifferenzen aus der 9,662 (2,324

Umrechnung ausländischer )

Geschäftsbetriebe

Sonstiges Gesamtergebnis des Jahres, 9,662 (2,324

nach )

Steuern

Gesamtergebnis der Periode 18,572 3,760

Griffin Mining Limited

Zusammengefasste Konzern-Bilanz

Stand: 31. Dezember 2020

(ausgedrückt in Tausend US Dollar)

2020 2019

Geprüft Geprüft

$000 $000

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Sachanlagevermögen 266,709 228,287

Immaterielle Vermögenswerte - Explorationsan325 322

teile

267,034 228,609

Umlaufvermögen

Vorräte 5,333 3,839

Forderungen und sonstige kurzfristige 6,675 1,861

Vermögenswerte

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente16,435 19,885

28,443 25,585

Gesamtvermögen 295,477 254,194

EIGENKAPITAL UND SCHULDEN

Auf die Anteilseigner des

Mutterunternehmens entfallendes

Eigenkapital

Grundkapital 1,728 1,728

Kapitalrücklage 68,470 68,455

Beitrag zum Überschuss 3,690 3,690

Aktienbasierte Vergütungen 2,072 2,072

Eigene Aktien im Bestand (917) (917)

Chinesische gesetzliche 2,830 2,500

Re-Investitionsrücklage

Sonstige Rücklage aus dem Erwerb von nicht (29,346 (29,346

beherrschenden ) )

Anteilen

Devisenreserve 11,365 1,703

Gewinn- und Verlustrücklage 173,814 165,059

Summe des den Anteilseignern des 233,706 214,944

Mutterunternehmens zurechenbaren

Eigenkapitals

Langfristige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten 13,487 -

Langfristige Rückstellungen 2,200 2,150

Latente Steuern 3,359 2,731

Finanzierungsleasing - 479

19,046 5,360

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 42,342 31,769

Leistungen und sonstige

Verbindlichkeiten

Finanzierungsleasing 383 2,121

Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 42,725 33,890

Summe Aktien und Verbindlichkeiten 295,477 254,194

Den Anteilseignern des Mutterunternehmens 1.35 1.24

zurechenbarer Nettoinventarwert je

Aktie

Griffin Mining Limited

Zusammengefasste Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung.

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020

(ausgedrückt in Tausend US Dollar)

TeileTeilenBeitragTeilenAktienChinesisAndere AuslänGewinGesamt

n ender ch dischen

KapitPremiuÜberschBasiergehaltgesetzliReserve Austauund zurückzu

al m uss end en ch auf sch Verlführen

auf in ust auf

Re-Inves

tition

ZahlunSchatzReserve Erwerb ReservReserAnteilse

gen amt von e ve igner

nicht der

beherrsc Eltern

hend

Interesse

n

$000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000

1,72768,4423,690 2,072 2,386 4,027 159,1211,242

Zum 1. Januar 2019 (917) (29,346) 61

- - - - 153 (153)-

Regulatorischer -

Transfer für

zukünftige

Investitionen

Ausgabe von Aktien bei 1 13 - - - - - - - 14

Ausübung von

Optionen

Transaktion mit 1 13 - - - 153 - - (153)14

Eigentümern

- - - - - - 6,0846,084

Gewinn des Jahres - -

Anpassung für die - - - - - - - - (33) (33)

Anwendung von IFRS 16

Leasingverhältnisse

Sonstiges Gesamtergebnis

:

Währungsdifferenzen aus - - - - (39) (2,324- (2,363)

der Umrechnung - - )

ausländischer

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis - - - - - (39) - (2,3246,0513,688

)

1,72868,4553,690 2,072 2,500 1,703 165,0214,944

Zum 31. Dezember 2019 (917) (29,346) 59

- - - - 155 - (155)-

Regulatorischer - -

Transfer für

zukünftige

Investitionen

Ausgabe von Aktien bei - 15 - - - - - - - 15

Ausübung von

Optionen

Transaktion mit - 15 - - - 155 - - (155)15

Eigentümern

- - - - - - 8,9108,910

Gewinn des Jahres - -

Sonstiges

Gesamtergebnis:

Währungsdifferenzen aus - - - - 175 9,662 9,837

der Umrechnung - -

ausländischer

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis - - - - - 175 - 9,662 8,91018,747

1,72868,4703,690 2,072 2,830 11,365173,8233,706

Zum 31. Dezember 2020 (917) (29,346) 14

Griffin Mining Limited

Zusammengefasste Konzern-Kapitalflussrechnung

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020

(ausgedrückt in Tausend US Dollar)

2020 2019

Geprüft Geprüft

$000 $000

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Gewinn vor Steuern 14,515 11,712

Fremdwährungs(gewinne) / -verluste (22) 93

Finanzerträge (108) (171)

Finanzierungskosten 359 377

Abschreibungen und Wertminderungen 12,801 12,343

Rückstellungen für immaterielle 10 1,985

Vermögenswerte

Verluste aus dem Abgang von Anlagen 1,129 305

(Zunahme) / Abnahme der Vorräte (1,494) 1,112

(Zunahme) / Abnahme der Forderungen und (4,814) 959

sonstigen kurzfristigen

Vermögenswerte

Zunahme der Verbindlichkeiten aus 5,666 4,016

Lieferungen und Leistungen und sonstigen

Verbindlichkeiten

Gezahlte Steuern (3,644) (11,092

)

Nettomittelzufluss aus laufender 24,398 21,639

Geschäftstätigkeit

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erhaltene Zinsen 108 171

(Kosten) / Erlöse aus dem Abgang von (44) 1

Anlagen

Auszahlungen für den Erwerb von - (18,691 (18,883

Mineralienanteilen ) )

Auszahlungen für den Erwerb von - Anlagen (5,684) (8,193)

und

Einrichtungen

Auszahlungen für den Erwerb von Büro-, (5) (69)

Betriebs- und

Geschäftsausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von (11) (308)

immateriellen Vermögenswerten des

Anlagevermögens - Explorationsanteile

Nettomittelabfluss aus (24,327 (27,281

Investitionstätigkeit ) )

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Ausgabe von Stammaktien bei Ausübung von 15 14

Optionen

Gezahlte Zinsen (112) (52)

Vorschuss aus Finanzierungsleasing - 65

Tilgung von Finanzierungsleasingverträgen (2,469) (2,762)

Netto-Mittelabfluss aus (2,566) (2,735)

Finanzierungstätigkeit

(Abnahme) / Zunahme der Zahlungsmittel und (2,495) (8,377)

Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und 19,885 28,452

Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des

Jahres

Auswirkungen der Wechselkurse (955) (190)

Zahlungsmittel und 16,435 19,885

Zahlungsmitteläquivalente am Ende des

Jahres

Die Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente umfassen

Bankguthaben.

Bankeinlagen 16,435 19,885

Im Netto-Cashflow in Höhe von 2.495.000 US-Dollar (2019: 8.377.000 US-Dollar) sind Währungsverluste in Höhe von 22.000 US-Dollar (2019: Gewinne in Höhe von 93.000 US-Dollar) enthalten, die als realisiert behandelt wurden.

Anmerkungen:

Dieser Abschluss wurde unter Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und einer Darstellung erstellt, die mit denjenigen übereinstimmen, die bei der Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlusses der Gesellschaft angewendet wurden.

Die oben dargestellten zusammengefassten Finanzausweise stellen keine gesetzlich vorgeschriebenen Finanzausweise im Sinne von Abschnitt 84 des Bermuda Companies Act 1981 oder Abschnitt 435 des UK Companies Act 2006 dar. Die zusammengefasste konsolidierte Bilanz zum 31. Dezember 2020 sowie die zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die zusammengefasste konsolidierte Gesamtergebnisrechnung, die zusammengefasste konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung und die zusammengefasste konsolidierte Kapitalflussrechnung für das zu diesem Zeitpunkt endende Jahr wurden dem geprüften gesetzlichen Jahresabschluss des Konzerns für 2020 entnommen.

Der Jahresbericht und der Jahresabschluss für 2020 werden per Post an alle eingetragenen Aktionäre versandt. Weitere Exemplare des Jahresberichts und des Jahresabschlusses sind im Londoner Büro des Unternehmens, 8th Floor, 54 Jermyn Street, London, SW1Y 6LX, erhältlich und auf der Website von Griffin Mining Ltd. unter www.griffinmining.com verfügbar.

Der Konzern hat ein Geschäftssegment, die Caijiaying-Zinkgoldmine in der Volksrepublik China. Alle Umsatzerlöse und Umsatzkosten in den Jahren 2020 und 2019 stammten aus der Caijiaying-Zinkgoldmine.

2020 2019

$000 $000

UMSATZERLÖSE

China 75,403 82,267

Verkauf von Zinkkonzentrat 53,095 55,627

Verkauf von Blei- und Edelmetallkonzentraten25,999 29,850

Lizenzgebühren und Ressourcensteuern (3,691 (3,210

) )

75,403 82,267

UMSATZKOSTEN: CHINA

Bergbaukosten 16,056 17,652

Speditionskosten 7,282 8,277

Bearbeitungskosten 8,868 10,019

Abschreibungen (ohne Abschreibungen in den 11,780 11,462

Verwaltungskosten)

Lagerbewegungen (1,249 1,199

)

42,737 48,609

VERWALTUNGSKOSTEN

China 12,939 14,253

Australien 312 414

UK / Bermuda 4,267 4,766

17,518 19,433

Alle Umsatzerlöse, Umsatzkosten und betrieblichen Aufwendungen, die dem Ergebnis belastet werden, beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche.

Anhang (Fortsetzung):

AKTIVA INSGESAMT 2020 2019

$000 $000

China 290,14 248,11

7 9

Australien 967 686

UK / Bermuda 4,363 5,389

295,47 254,19

7 4

INVESTITIONSAUSGABEN 2020 2019

$000 $000

China 24,375 27,076

Australien - 65

UK / Bermuda 5 4

24,380 27,145

FINANZERGEBNIS 2020 2019

$000 $000

Zinsen auf Bankguthaben 108 171

FINANZKOSTEN 2020 2019

$000 $000

Zinsaufwendungen für kurzfristige Bankdarlehen111 51

Zinsen auf Rehabilitationsrückstellungen 77 -

Zinsen aus Finanzierungsleasing 171 326

359 377

SONSTIGE ERTRÄGE 2020 2019

$000 $000

Schrott und sonstige Verkäufe 735 76

Ertragsteueraufwand

2020 2019

$000 $000

Jahresüberschuss vor Steuern 14,515 11,712

Erwarteter Steueraufwand bei einem 3,629 2.929

Standardsteuersatz der VRC von 25 % (2018 25

%)

Anpassung für steuerbefreite Posten:

- Nicht steuerpflichtige Erträge und 567 746

Aufwendungen außerhalb der

VRC

Anpassungen für kurzfristige Zeitdifferenzen:

- In Bezug auf buchhalterische Unterschiede (298) (234)

Anpassungen für permanente zeitliche 1,051 1,757

Differenzen

andere

Quellensteuer auf konzerninterne Dividenden 232 50

und

Gebühren

Laufender Steueraufwand 5,181 5,248

Latenter Steueraufwand

Korrektur der vorgezogenen Rückstellung - 18

Entstehung und Umkehrung von temporären 424 362

zeitlichen

Differenzen

424 380

Gesamtsteueraufwand 5,605 5,628

Anhang (Fortsetzung):

ERTRAGSSTEUERAUSGABEN (Fortsetzung)

Die Muttergesellschaft ist für Steuerzwecke nicht im Vereinigten Königreich ansässig. Hebei Hua-Ao zahlte in der VRC eine Einkommensteuer in Höhe von 25 % im Jahr 2020 (25 % im Jahr 2019) auf der Grundlage der nach den allgemein anerkannten chinesischen Rechnungslegungsgrundsätzen (chinesisch "GAAP") ermittelten Gewinne.

GEWINN PRO AKTIE

Die Überleitung des Ergebnisses und die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien, die für die Berechnungen verwendet wurden, sind im Folgenden dargestellt:

2020 2019

Ergebn Gewichtet Betra Ergebn Gewichtet Betra

is Durchschnit g is Durchschni g

tliche pro ttliche pro

Anzahl Akti Anzahl Akti

$000 der e der e

Aktien (Cen $000 Aktien (Cen

ts) ts)

Unverwässertes

Ergebnis je

Aktie

Den

Stammakti8,910 172,788,420 5.16 6,084 172,748,83 3.52

onären 1

zurechenb

ares

Ergebnis

Verwässerungseff

ekt von

Wertpapieren

Optionen - 9,861,227 (0.28 - 15,107,500 (0.28

) )

Verwässert

es 8,910 182,649,647 4.88 6,084 187,856,33 3.24

Ergebnis 1

je

Aktie

Bei der Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie wird das den Stammaktionären zurechenbare Ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der während des Jahres im Umlauf befindlichen Aktien geteilt. Die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie basiert auf dem unverwässerten Ergebnis je Aktie bei angenommener Umwandlung aller verwässernden Optionen und anderer verwässernder potenzieller Stammaktien.

Anhang (Fortsetzung):

SACHANLAGEVERMÖGEN

Mineral Mühle Büromöbe Gesamt

Interes und l &

sen mobile Ausstat

Minen tung

-ausrüs

tung

Zum 1. Januar 2019 167,338 45,747 55 213,140

Fremdwährungsanpassungen (1,611) (786) - (2,397)

Zugänge während des Jahres18,883 8,193 69 27,145

Änderung der Schätzung (115) - - (115)

der

Minenschließungskosten

Anpassung für die - - 370 370

Anwendung von

IFRS16-Leasingverhältniss

en

Anpassung für die

Änderung der Schätzung - 2,792 - 2,792

der

Leasingbilanzierung.

Entsorgungen - (305) - (305)

Abschreibungsaufwand für (6,912) (5,268) (163) (12,343

das )

Jahr

Zum 1. Januar 2020 177,583 50,373 331 228,287

Fremdwährungsanpassungen 8,292 3,408 5 11,705

Zugänge während des Jahres18,691 5,684 5 24,380

Rückstellung für 16,338 - - 16,338

Lizenzübertragungsgebühre

n

Änderung der Schätzung (115) - - (115)

der

Minenschließungskosten

Übertragung von 697 (697) - -

Rehabilitationsmaßnahmen

Entsorgungen - (1,085) - (1,085)

Abschreibungsaufwand für (6,542) (6,084) (175) (12,801

das )

Jahr

51,599

Zum 31. Dezember 2020 214,944 166 266,709

Zum 31. Dezember 2018

Kosten 205,840 72,028 134 278,002

Kumulierte Abschreibungen (38,502 (26,281 (79) (64,862

) ) )

Nettobuchwert 167,338 45,747 55 213,140

Zum 31. Dezember 2019

Kosten 222,589 80,935 573 304,097

Kumulierte Abschreibungen (45,006 (30,562 (242) (75,810

) ) )

Nettobuchwert 177,583 50,373 331 228,287

Zum 31. Dezember 2020

Kosten 267,763 90,173 583 358,519

Kumulierte Abschreibungen (52,819 (38,574 (417) (91,810

) ) )

Nettobuchwert 214,944 51,599 166 266,709

Die Mineralbeteiligungen umfassen den Anteil des Konzerns an den Caijiaying-Erzkörpern einschließlich der Kosten für den Erwerb, zuzüglich nachfolgender Ausgaben für Lizenzen, Konzessionen, Exploration, Bewertung und Bau der Caijiaying-Mine einschließlich der Ausgaben für die anfängliche Einrichtung des Zugangs zu den Mineralreserven, Ausgaben für die Inbetriebnahme und direkte Gemeinkosten vor Beginn der kommerziellen Produktion und zusammen mit den Kosten für die Wiederherstellung am Ende der Lebensdauer.

Die Mühlen- und mobile Minenausrüstung enthält Anlagen im Bau in Höhe von 3.872.000 US-$ (2019: 1.997.000 US-$), die noch abgeschrieben werden müssen.

Anhang (Fortsetzung):

SACHANLAGEN (FORTSETZUNG)

Die oben ausgewiesenen Büroräume, Möbel und Geräte beziehen sich ausschließlich auf das Anlagevermögen, einschließlich geleaster Büroräume, von Griffin Mining (UK Services) Limited und China Zinc Pty Limited.

Im Jahr 2013 wurden im Rahmen eines Finanzierungsleasings Anlagen und Ausrüstungen mit einem angenommenen Wert von 11.381.000 $ erworben, die 2019 auf 14.150.000 $ neu bewertet werden, worauf Abschreibungen in Höhe von 6.712.000 $ (2019: 5.123.000 $) vorgenommen wurden. Zum 31. Dezember 2019 betrug der Nettobuchwert dieser Geräte 8.417.000 $ (2019: 9.027.000 $). Im Jahr 2019 wurde das Londoner Büroleasing in Übereinstimmung mit IFRS16 mit einem angenommenen Wert von 371.000 $ aktiviert, auf den eine Abschreibung in Höhe von 248.000 $ vorgesehen wurde. Zum 31. Dezember 2020 betrug der Nettobuchwert dieses Büros 124.000 $ (2019: 247.000 $).

Der Konzern beurteilt den Buchwert der Mineralbeteiligungen, der Mühle und der mobilen Minenausrüstung mindestens einmal jährlich und häufiger, wenn Anzeichen für eine Wertminderung vorliegen, unter Bezugnahme auf diskontierte Cashflow-Prognosen der zukünftigen Einnahmen und Ausgaben für jedes Geschäftssegment. Diese Prognosen basieren sowohl auf der vergangenen als auch auf der erwarteten zukünftigen Performance, den verfügbaren Ressourcen und den Erwartungen für zukünftige Märkte. Das Management hat festgestellt, dass es zum 31. Dezember 2020 keine Anzeichen für eine Wertminderung gab. Als Best Practice hat das Management jedoch das Wertminderungsmodell aktualisiert.

Bei der Ermittlung von Anzeichen für eine Wertminderung des Buchwerts der Caijiaying-Mine haben die Direktoren den Nettobuchwert der aktivierten Kosten zum 31. Dezember 2020 unter Bezugnahme auf die geschätzten Mineralressourcen bei Caijiaying neu bewertet, die bis 2056 und 2037, wenn die aktuelle Geschäftslizenz von Hebei Hua Ao ausläuft, abgebaut werden können. Es wird jedoch erwartet, dass Hebei Hua Ao vor diesem Zeitpunkt in ein Equity-Joint-Venture-Unternehmen mit unbestimmter Lebensdauer umgewandelt wird. Dementsprechend wurde von der Gesellschaft ein Plan für die Lebensdauer der Mine ("LOM") erstellt, der die fortgesetzte Förderung von Erz bis zum Jahr 2056 vorsieht. Bei der Schätzung der diskontierten zukünftigen Cashflows aus dem fortgeführten Betrieb der Caijiaying-Mine wurden die folgenden Hauptannahmen getroffen:

- - Zukünftige Marktpreise für Zink von $2.500 pro Tonne, Gold von $1.800 pro Feinunze und Silber von $20 pro Feinunze;

- - Zinkbearbeitungsgebühren von 30% der Marktpreise;

- -Abbau von gemessenen und angezeigten Ressourcen in Höhe von 25,5 Mio. Tonnen bis 2037, wenn die derzeitige Geschäftslizenz von Hebei Hua Ao ausläuft, wobei die abgebaute und verarbeitete Erzmenge auf maximal 1,6 Mio. Tonnen Erz pro Jahr ansteigt;

- - Betriebskosten, Rückflüsse und Verbindlichkeiten basierend auf der bisherigen Leistung und der für 2021 budgetierten Leistung;

- - Die Kapitalkosten basieren auf den ursprünglich geplanten Kosten, während die laufenden Kosten auf zukünftigen Planungen basieren:

- - Abzinsungssatz von 10 %; und

- - Fortgesetzte Aufrechterhaltung und Erteilung der geltenden Lizenzen und Genehmigungen.

Anhang (Fortsetzung):

IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

China - Mineralienexplorationsinteressen

$000

Zum 1. Januar 2019 2,016

Fremdwährungsanpassungen (17)

Zugänge während des Jahres 308

Wertminderung während des Jahres (1,985

)

Zum 1. Januar 2020 322

Fremdwährungsanpassungen 2

Zugänge während des Jahres 11

Wertminderung während des Jahres (10)

Zum 31. Dezember 2020 325

Die immateriellen Vermögenswerte stellen die Anschaffungskosten dar, zuzüglich späterer Ausgaben für Lizenzen, Konzessionen, Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsarbeiten in Bezug auf die regionale Exploration in China. Wenn die Ausgaben für ein Interessengebiet als erfolglos eingestuft werden, werden diese Ausgaben erfolgswirksam abgeschrieben. Die Werthaltigkeit dieser Vermögenswerte hängt zunächst von erfolgreichen Bewertungsaktivitäten ab, deren Einzelheiten im Bericht über die Geschäftstätigkeit dargestellt sind. Der Ausgang solcher Bewertungsaktivitäten ist ungewiss. Wenn wirtschaftlich abbaubare Mineralvorkommen festgestellt werden, werden ausreichende Finanzmittel erforderlich sein, um diese Entdeckungen in Produktion zu bringen. Zum 31. Dezember 2020 wurden Wertminderungen in Höhe von 10.000 $ (2019: 1.985.000 $) in Bezug auf die oben genannten Explorationskosten, die zuvor von Hebei Sino Anglo aktiviert wurden, vorgenommen und der Gewinn- und Verlustrechnung belastet.

EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Zum 31. Dezember 2020 gab es keine bereinigenden Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (2019: keine). Seit dem 31. Dezember 2020 hat die Gesellschaft 316.840 eigene Aktien zu einem Preis von 584.000 $ gekauft.

