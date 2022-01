IRW-News: Griffin Mining Limited: Griffin Mining Produktionszahlen Gesamtjahr und viertes Quartal 2021

IRW-PRESS: Griffin Mining Limited: Griffin Mining Produktionszahlen Gesamtjahr und viertes Quartal 2021

Griffin Mining Limited, 18. Januar 2022 ("Griffin" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) gibt die Produktionsergebnisse der Zink-Gold-Mine Caijiaying für die drei Monate und das Jahr per 31. Dezember 2021 bekannt.

3 Monate 3 Monate bi3 Monate b3 Monate b

bis s is is

31 30 30 31

. . . Juni 202. März 202

Dezember September 1 1

2021 2021

Geförderte ETonnen201,894 306,966 277,112 185,520

rze

VerarbeiteteTonnen217,882 291,737 275,576 200,209

Erze

Zink in KonzTonnen10,104 11,607 11,645 8,231

entrat

Produziert

ProduziertesOzs 3,015 3,848 4,080 3,504

Gold in

Konzentrat

ProduziertesOzs 56,316 68,549 81,098 63,607

Silber in

Konzentrat

Blei im prodTonnen204 304 327 234

uzierten

Konzentrat

DurchschnittUSD 2,496 2,258 2,224 2,160

lich

erhaltener

Zinkpreis

pro

Tonne

DurchschnittUSD 1,696 1,693 1,684 1,645

lich

erhaltener

Goldpreis

pro

Unze

DurchschnittUSD 18.4 19.6 20.4 20.0

lich

erhaltener

Silberpreis

pro

Unze

DurchschnittUSD 2,226 2,304 2,026 1,590

lich

erhaltener

Bleipreis

pro

Tonne

Jahr bis Jahr bis

31. Dezember 20231. Dezember 202

1 0

Geförderte Erze Tonnen971,492 854,566

Verarbeitete Erze Tonnen985,404 822,058

Zink in Konzentrat ProTonnen41,587 32,472

duziert

Produziertes Gold in KOzs 14,447 11,250

onzentrat

Produziertes Silber Ozs 269,570 292,301

in

Konzentrat

Blei im produzierten KTonnen1,069 1,428

onzentrat

Durchschnittlich USD 2,311 1,645

erhaltener Zinkpreis

pro

Tonne

Durchschnittlich USD 1,748 1,759

erhaltener Goldpreis

pro

Unze

Durchschnittlich USD 20.4 17.7

erhaltener

Silberpreis pro

Unze

Durchschnittlich USD 2,074 1,339

erhaltener Bleipreis

pro

Tonne

Übersicht

Das Kalenderjahr 2021 brachte ein hervorragendes Betriebsergebnis in Bezug auf das abgebaute Erz, das verarbeitete Erz und vor allem die Zink- und Goldproduktion. Und das, obwohl die Produktion im vierten Quartal durch zunehmende Einschränkungen aufgrund des bevorstehenden chinesischen Neujahrsfestes, der Olympischen Winterspiele und der Paralympischen Spiele beeinträchtigt wurde, unter anderem durch die Verringerung der Sprengstofflieferungen.

Die Produktion von Zinkmetall in Konzentraten lag im Jahr 2021 um 28,1 % höher als im Jahr 2020, während die durchschnittlichen Zinkpreise im Jahr 2021 aufgrund höherer Marktpreise und niedrigerer Schmelzlöhne um 40,5 % höher waren als im Jahr 2021.

Mladen Ninkov, Vorsitzender, kommentierte:

"Die Produktionsergebnisse für das Jahr 2021 sind an sich schon hervorragend, und sie sind noch außergewöhnlicher, wenn man bedenkt, dass die Aktivitäten im ersten Quartal normalerweise eingestellt wurden und im letzten Quartal eine Verlangsamung eintrat, als das chinesische Neujahrsfest und die Olympischen Winterspiele näher rückten und die Regierung Restriktionen verhängte. Es ist ein Verdienst des westlichen und des chinesischen Betriebspersonals, dass dieses Ergebnis erzielt werden konnte. "

Über Griffin Mining Limited

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein 88,8 %iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold, Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens giffinmining.com.

Weitere Informationen

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov - CEO

Telefon: +44(0)20 7629 7772

Roger Goodwin - CFO

Panmure Gordon (UK) Limited

Telefon: +44 (0)20 7886 2500

John Prior

Alisa MacMaster

Berenberg

Telefon: +44(0)20 3207 7800

Matthew Armitt

Jennifer Wyllie

Deltir Elezi

Blytheweigh

Tim Blythe

Telefon: +44(0)20 7138 3205

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63660

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63660&tr=1

