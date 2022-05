IRW-News: Griffin Mining Limited: Griffin Mining Jahreshauptversammlung

IRW-PRESS: Griffin Mining Limited: Griffin Mining Jahreshauptversammlung

5. Mai 2022: Der Vorstand von Griffin Mining Ltd ("das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass alle den Aktionären des Unternehmens auf der heutigen Jahreshauptversammlung vorgelegten Beschlüsse ordnungsgemäß verabschiedet wurden.

Dean Moore und Linda Naylor wurden daher zu Direktoren der Gesellschaft ernannt. Dal Brynelsen hat sich nicht zur Wiederwahl als Direktor gestellt. Die Aktionäre und Direktoren haben Dal Brynelsen ihre Anerkennung für seinen langjährigen Beitrag zum Unternehmen ausgesprochen. Er war maßgeblich an der Entdeckung, der Entwicklung und dem Betrieb der Caijiaying-Mine beteiligt und hat den Erfolg des Unternehmens vorangetrieben. Mit seinem unübertroffenen Ruf bleibt er ein Gigant der Bergbauindustrie und seine Präsenz und sein Enthusiasmus auf der Ebene der Holdinggesellschaft können nicht ersetzt werden. Herr Brynelsen wird weiterhin Direktor der operativen Tochtergesellschaft des Unternehmens in China, der Hebei Hua Ao Mining Industry Company Limited, bleiben, so dass das Unternehmen weiterhin von seiner Bergbauexpertise und seinem umfangreichen Wissen über Betrieb, Logistik und lokale Probleme in China profitieren kann.

Dean Moore ist ein Fellow des Institute of Chartered Accountants in England & Wales und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in börsennotierten Unternehmen. Zuvor war er Chief Financial Officer bei Cineworld Group plc, N Brown Group plc, T&S Stores plc und Graham Group plc und früher nicht-geschäftsführender Vorsitzender von Tuxedo Money Solutions Limited. Derzeit ist er Direktor und Interims-Finanzvorstand von Dignity plc und ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Vergütungsausschusses bei Cineworld Group plc sowie Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Senior Independent Director von Volex plc.

Linda Naylor ist Absolventin der London School of Economics und Fellow des Institute of Chartered Accountants in England & Wales. Als ehemalige Partnerin von Grant Thornton UK LLP hat sie mehr als zwanzig Jahre lang als nominierte Beraterin im Kapitalmarktteam und als Audit Partner mit Spezialisierung auf den Rohstoffsektor gearbeitet. Als Gouverneurin der Universität Portsmouth war sie Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Als Finanzdirektorin der an der AIM notierten Chaarat Gold Holdings Limited von 2009 bis 2018 arbeitete sie in einem kleinen Führungsteam. Ihre Aufgaben umfassten die Finanzberichterstattung, die Beziehungen zu den Investoren und die Mittelbeschaffung, als sich das Unternehmen vom Goldexplorer zum Erschließungsunternehmen in der Kirgisischen Republik entwickelte.

Zusätzliche Informationen

In Übereinstimmung mit den AIM-Regeln sind die folgenden Informationen, die in Bezug auf jeden der Direktoren offengelegt werden müssen, nachstehend aufgeführt. Abgesehen von diesen Angaben sind keine weiteren Informationen gemäß Regel 17 und Absatz (g) von Anhang zwei der AIM-Regeln offenzulegen.

Dean Moore

Vollständiger Name und Dean Roderick Moore, 64 Jahre

Alter:

Derzeitige VerwaltungsraDignity (2002) Limited

tsmandate Dignity PLC

: Thought Provoking Consulting

Limited

Volex PLC

Cineworld-Gruppe PLC

Frühere Mandate (in den Tuxedo Money Solutions Limited

letzten fünf

Jahren):

An derGesellschaft gehal100 von der Gesellschaft

tene gehaltene

Stammaktien: Stammaktien

Linda Naylor

Vollständiger Name und Linda Naylor, 61 Jahre

Alter: (Andere/frühere Namen: Linda

Tipple, Linda

Hayman)

Derzeitige VerwaltungsraSilver Birch Mews Management

tsmandate Limited

:

Frühere Mandate (in den Chaarat Gold Holdings Limited

letzten fünf Zaav Holdings Limited

Jahren): Ak-Shirak Holdings Limited

At-Bashi Holdings Limited

Chon-Tash Holdings Limited

Goldex Asia Holdings Limited

Chaarat Zaav CJSC

Chaarat Betriebsgesellschaft

GmbH

Zentralasien Dienstleistungen L

imited

An der Gesellschaft Linda Naylor hat ein

gehaltene wirtschaftliches Interesse an

Stammaktien: 20.000 Stammaktien des

Unternehmens (einschließlich

10.000 Stammaktien im Besitz

von Linda

Naylors Ehemann)

Über Griffin Mining Limited

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt in China über seine zu 88,8 % im Besitz befindliche Joint-Venture-Aktiengesellschaft die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink-, Gold-, Silber- und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.griffinmining.com .

Weitere Informationen

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov - Vorsitzender----Telefon: +44(0)20 7629 7772

Roger Goodwin - Finanzdirektor

Panmure Gordon (UK) Limited---Telefon: +44 (0)20 7886 2500

John Prior

Dominic Morley-

-

Berenberg ------Telefon: +44(0)20 3207 7800

Matthew Armitt

Jennifer Wyllie

Deltir Elezi

Swiss Resource Capital AG----info@resource-capital.ch

Jochen Staiger

Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.com

