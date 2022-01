IRW-News: Griffin Mining Limited: Chinesisches Neujahr und Unterbrechung des Bergbaubetriebes bei Griffin Mining wegen den Olympischen und Paralympischen Winterspielen

IRW-PRESS: Griffin Mining Limited: Chinesisches Neujahr und Unterbrechung des Bergbaubetriebes bei Griffin Mining wegen den Olympischen und Paralympischen Winterspielen

31. Dezember 2021, Griffin Mining Limited ("Griffin" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) gibt in Übereinstimmung mit der vorangegangenen Ankündigung vom 5. Oktober 2021 bekannt, dass der Bergbau- und Mahlbetrieb in der Nachtschicht gestern Abend eingestellt wurde. Wie für die Caijiaying-Mine üblich, wird der Bergbaubetrieb während des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen bleiben, wobei die Einstellung aufgrund der Olympischen und Paralympischen Winterspiele bis ins erste Quartal 2022 verlängert und am 14. März 2022 wieder aufgenommen wird.

Der Vorstandsvorsitzende Mladen Ninkov kommentierte: "Wie bereits im Oktober dieses Jahres angekündigt, werden die Bergbau- und Mühlenbetriebe während des chinesischen Neujahrsfestes und der Olympischen und Paralympischen Winterspiele geschlossen bleiben und erst am 14. März 2022 wieder geöffnet. Dies wird natürlich zu einem schlechten ersten Quartal 2022 für das Unternehmen führen. Wir sind jedoch den verschiedenen Regierungsebenen in der Volksrepublik China dankbar, dass sie es dem Unternehmen ermöglichen, in der Vorbereitungszeit dieses hochkarätigen und freudigen Ereignisses tätig zu sein und erkennen die enorme Leistung an, dass Peking die erste Stadt in der Geschichte ist, die sowohl die Olympischen Sommer- als auch die Winterspiele ausrichtet. Wir wünschen für die Spiele viel Erfolg."

Über Griffin Mining Limited

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein 88,8 %iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold, Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.griffinmining.com

