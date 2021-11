IRW-News: Greenrise Global Brands Inc.: Greenrise Global führt die CBD-Wellness-Marke Herbify in Deutschland ein

IRW-PRESS: Greenrise Global Brands Inc.: Greenrise Global führt die CBD-Wellness-Marke Herbify in Deutschland ein

Berlin/Hamburg, Deutschland, den 23. November 2021 - Greenrise Global Brands Inc. (ehemals AMP Alternative Medical Products Inc.) (FWB: C4T, ISIN: CA39540L1085) (CSE: XCX), (Greenrise Global), kündigt die Markteinführung seiner Wellness-Marke Herbify mit hochwertigen, tierversuchfreien und veganen CBD-Produkten an, die entwickelt wurden, um die Leistungsfähigkeit der täglichen Selbstpflege des Einzelnen zu verbessern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62792/Greenrise_221121_DEPRcom.001.png

Die CDB-Öle von Herbify sind für die tägliche orale Anwendung konzipiert und enthalten organisches Hanfsamenöl und CBD-Extrakt, essentielle Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe sowie Kräuter, die einen wichtigen Bestandteil der Pflegeroutine für das körperliche und geistige Wohlbefinden bilden.

Die CBD-Linie von Herbify umfasst:

- Herbify Boost Me enthält Bio-Kurkuma, schwarzen Pfeffer, Pfefferminze und Ingweröl und wurde zum Entgiften, zur Unterstützung des Immunsystems und zur Steigerung der Konzentration entwickelt. Erhältlich in 10-ml-Flaschen für 34,90 Euro.

- Herbify Hold Me enthält Bio-Baldrian und Lavendel, die bei der Entspannung helfen können. Erhältlich in 10-ml-Flaschen für 34,90 Euro.

- Herbify Empower Me enthält Bio-Süßholzwurzel und Zimt und wurde entwickelt, um die Darmgesundheit und Blutzirkulation zu verbessern. Erhältlich in 10-ml-Flaschen für 34,90 Euro.

- Herbify Pure 5% (29,90 Euro) und Herbify Pure 10% (54,90 Euro) enthalten reines Hanfsamenöl aus biologischem Anbau und CBD-Extrakte. Erhältlich in 10-ml-Flaschen.

Die CBD-Öle von Herbify werden in Deutschland hergestellt. Alle CBD-Produkte enthalten Hanf-CBD-Extrakt aus biologischem Anbau und sind zu 100 Prozent natürlich, gentechnikfrei und vegan. Alle Herbify-Produkte werden im Labor getestet, um höchste Qualität und Reinheit zu gewährleisten.

Besuchen Sie bezüglich weiterer Informationen oder zum Kauf von Herbify-Produkten: https://herbify.de/pages/cbd-oel-kaufen

Hendrik Knopp, Director von Greenrise Global, meint: Wir haben sehr genau beobachtet, was Deutsche über CBD denken und wie sie es konsumieren. Unsere Wellness-Marke Herbify eignet sich für CBD-Enthusiasten oder Personen, die CBD zum ersten Mal ausprobieren. Greenrise Global wird zusätzliche Produkte auf den deutschen Markt bringen, der bis 2025 voraussichtlich ein Volumen von 1,6 Milliarden Euro erreichen wird.

Alex Hintz, Chief Product Officer von Greenrise Global sagt: Die Einführung der Marke Herbify ist nur der erste Schritt auf unserem spannenden Weg. Wir entwickeln Produkte, die Menschen helfen, ihrem Alltag entspannter zu begegnen und wieder ihr natürliches Potenzial zu aktivieren. In den kommenden Monaten werden wir unser Produktportfolio erweitern und an der nächsten Generation unserer Produktformulierung arbeiten, um die Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit weiter zu optimieren.

Über die Marke Herbify

Heilpflanzen sind Helden. Herbify ist hiervon überzeugt und will die Kraft der Pflanzen für Verbraucher basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen voll erschließen. Zeit für mich ist Zeit für Herbify. Die Pflanzenprodukte von Herbify sind so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen der Verbraucher in den Bereichen Lifestyle und Gesundheit gerecht werden. Nicht jeder Tag ist gleich und Ihre Pflegeprodukte sollten genauso vielseitig sein. Sie können Herbify individuell und flexibel nach Ihren Bedürfnissen einsetzen. Herbify-Produkte werden in Deutschland hergestellt, stammen aus nachhaltiger Produktion, sind biologisch und vegan und werden im Labor getestet, um höchste Qualität und Reinheit zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://herbify.de

Finden Sie Herbify in den sozialen Medien:

Facebook: www.facebook.com/Herbify-106058705133602

Instagram: www.instagram.com/herbify.de/

TikTok: www.tiktok.com/@herbify.de

YouTube: www.youtube.com/channel/UCffKM2fyXXjZ7nGpGUtliYA

Twitch: www.twitch.tv/herbify

Über Greenrise Global Brands

Greenrise Global hilft Menschen dabei, die positiven Eigenschaften von Cannabis zu verstehen. Greenrise Global ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen mit zwei operativen deutschen Tochtergesellschaften: der Greenrise GmbH (Greenrise Wellbeing) und der AMP Alternative Medical Products GmbH (AMP).

Greenrise Wellbeing ist ein CBD-Wellnessunternehmen mit Sitz in Hamburg, das Marken wie Herbify und CANAVEX® in seinem Portfolio hat. AMP hat seinen Sitz in Erfurt und beliefert Apotheken in ganz Deutschland mit medizinischen Cannabisprodukten, einschließlich medizinischer Cannabismarken von Aphria, Bedrocan, Little Green Pharma und der Markenproduktlinie von AMP, die über das landesweite Vertriebsteam verkauft werden.

AMP hält sich an das deutsche Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und die behördlichen Anforderungen des Freistaats Thüringen und stellt sicher, dass die aus allen Teilen der Welt importierten und in Deutschland verkauften Produkte den EU-Standard der Guten Herstellungspraxis (EU-GMP) erfüllen.

Nähere Informationen über Greenrise Global erhalten Sie unter www.greenriseglobal.com.

Ansprechpartner bei Greenrise:

Kontaktperson für Investoren:

investor@greenriseglobal.com

+1 236-833-1602

Kontakt für Medien:

Valeria Bravo, Corporate and Media Communications

vbb@greenriseglobal.com

+1 604-689-7533

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens basieren. Dazu zählen auch die Geschäftsplane und Meilensteine sowie deren zeitliche Abwicklung. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

