IRW-News: Greenrise Global Brands Inc.: AMP Alternative Medical Products GmbH, Tochtergesellschaft von Greenrise Global Medical Cannabis, wird exklusiver Vertriebspartner einer Auswahl von Little Green Pharma-Extrakten in Deutschland

IRW-PRESS: Greenrise Global Brands Inc.: AMP Alternative Medical Products GmbH, Tochtergesellschaft von Greenrise Global Medical Cannabis, wird exklusiver Vertriebspartner einer Auswahl von Little Green Pharma-Extrakten in Deutschland

Hamburg (Deutschland) und Perth (Australien), den 19. Januar 2022 - Greenrise Global Brands Inc. (FWB: C4T, ISIN: CA39540L1085) (CSE: XCX(Greenrise Global), ein Vertriebshändler von medizinischen und CBD-Wellness-Cannabisprodukten in Deutschland, gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft AMP Alternative Medical Products GmbH (AMP) und Little Green Pharma Ltd. (ASX: LGP) (LGP), ein vertikal integrierter Cannabishersteller, AMP zum Vermarkter und Distributor von medizinischen Cannabisextrakten von LGP an Apotheken und Kliniken in Deutschland ernannt haben, einschließlich des Exklusivvertriebs der Extrakte 20:5 LGP Classic und 10:10 LGP Classic von LPG.

AMP hat eine dreijährige exklusive pharmazeutische Vertriebsvereinbarung für die vollpflanzlichen LPG Classic-Cannabisextrakte unterzeichnet. LGP hat bestimmte medizinische Cannabisprodukte bei den zuständigen Behörden in Deutschland zum Verkauf angemeldet; diese umfassen die 20:5 LGP Classic- und 10:10 LGP Classic-Extrakte in den Größen 30 und 50 Milliliter. Ärzte und Apotheker können weitere Informationen über das Produkt auf der AMP-Website finden und auch dort bestellen: https://amp-eu.com/doccheck-login.

LGP ist ein Pionier und Marktführer bei der Herstellung von medizinischen Cannabisextrakten mit GMP-konformen Anbaueinrichtungen in Australien und Dänemark, deren medizinische Cannabiszubereitungen verschiedene THC- und CBD-Profile bieten, die als medizinische LGP Classic-Cannabisöle erhältlich sind. Die medizinischen Cannabisöle von LGP werden aus einem Ganzpflanzenextrakt (Vollspektrum) zusammen mit mittelkettigem Triglyceridöl (MCT) hergestellt.

LGP gehörte zu den ersten medizinischen Cannabisunternehmen, die medizinische Cannabisöle produzierten und nach Deutschland exportierten. Derzeit baut es seinen guten Ruf in Europa weiter aus, da es für die von der staatlichen französischen Agence nationale de securite du medicament et des produits de sante (ANSM) durchgeführten zweijährigen Studien zu medizinischem Cannabis als Hauptlieferant für medizinische Cannabisextrakte ausgewählt wurde.

Die medizinischen Cannabisextrakte von LGP sollen auch in der klinischen Studie der Waldhausklinik Deuringen gGmbH (Waldhausklinik) zur therapeutischen Verwendung von Cannabisextrakten zum Einsatz kommen, die sich auf die Schmerztherapie bei Patienten mit multilokulären chronischen Schmerzen konzentriert. Die Waldhausklinik ist ein gemeinnütziges Akutkrankenhaus für Innere Medizin im Freistaat Bayern, das mit AMP eine Forschungskooperation zur Wirksamkeit und Sicherheit von medizinischem Cannabis eingegangen ist.

Dr. Stefan Feuerstein, President und Director von Greenrise Global und Geschäftsführer von AMP, sagte: An der Zunahme von pharmazeutischen Cannabisprodukten im Vergleich zu Blüten können wir sehen, dass die Branche reift und wir freuen uns, medizinische Cannabisextrakte von LGP in unser Portfolio aufzunehmen.

Frau Fleta Solomon, Managing Director von Little Green Pharma, sagte: Wir haben uns das strategische Ziel gesetzt, einer der führenden Produzenten und Händler von medizinischen Cannabisextrakten in Europa zu werden, was bedeutet, in Deutschland, dem größten Markt für medizinischen Cannabis der Welt, marktführend zu sein. Unsere Zusammenarbeit mit der AMP Alternative Medical Products GmbH, der Tochtergesellschaft von Greenrise Global, ebnet uns den Weg dahin.

Über Little Green Pharma

Little Green Pharma ist ein globales, vertikal integriertes und geografisch vielfältiges Unternehmen für medizinisches Cannabis und Psychedelika, das vom Anbau und der Produktion bis hin zur Herstellung und dem Vertrieb tätig ist.

Das Unternehmen verfügt über zwei globale Produktionsstandorte für die Herstellung seiner eigenen Marken- und White-Label-Sortimente an medizinischen Cannabisprodukten in GMP-Qualität. Es besitzt eine Anbaufläche von 21.500 Quadratmeter und eine 4.000 Quadratmeter große GMP-konforme Produktionsanlage, die in der Lage ist, jährlich über 20 Tonnen medizinische Cannabisbiomasse in Dänemark (EU) zu produzieren, und eine Innen-Anbau- sowie -Produktionsanlage in Westaustralien, die jährlich rund 3 Tonnen medizinische Cannabisbiomasse produzieren kann. Das Unternehmen ist auch für die Lieferung von Psilocybin lizenziert und erweitert derzeit seine Produktionsanlagen in Westaustralien zur Herstellung von Psilocybin-Arzneimitteln.

Die Cannabisprodukte von Little Green Pharma erfüllen alle erforderlichen Vorschriften und Testanforderungen der dänischen Arzneimittelbehörde und der australischen Arzneimittelbehörde (Therapeutic Goods Administration). Mit einer wachsenden Palette an Produkten, die unterschiedliche Wirkstoffverhältnisse enthalten, beliefert Little Green Pharma australische, europäische und überseeische Märkte mit medizinischen Cannabisprodukten.

Das Unternehmen legt großen Wert auf den Zugang zu Patienten im globalen Wachstumsmarkt für medizinisches Cannabis, setzt sich aktiv für die Förderung von Informations- und Aufklärungsprogrammen ein und beteiligt sich an klinischen Untersuchungen sowie Forschungsprojekten zur Entwicklung neuer und innovativer Verabreichungssysteme.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.littlegreenpharma.com

Über Greenrise Global Brands

Greenrise Global hilft Menschen dabei, die positiven Eigenschaften von Cannabis zu verstehen. Greenrise Global ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen mit zwei operativen deutschen Tochtergesellschaften: der Greenrise GmbH (Greenrise Wellbeing) und der AMP Alternative Medical Products GmbH (AMP).

Greenrise Wellbeing ist ein CBD-Wellnessunternehmen mit Sitz in Hamburg, das Marken wie Herbify und CANAVEX® in seinem Portfolio hat. AMP Alternative Medical Products GmbH hat seinen Sitz in Erfurt und beliefert Apotheken in ganz Deutschland mit medizinischen Cannabisprodukten, einschließlich medizinischer Cannabismarken von Aphria, Bedrocan, Little Green Pharma und der Markenproduktlinie von AMP, die über das landesweite Vertriebsteam verkauft werden.

AMP hält sich an das deutsche Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und die behördlichen Anforderungen des Freistaats Thüringen und stellt sicher, dass die aus allen Teilen der Welt importierten und in Deutschland verkauften Produkte den EU-Standard der Guten Herstellungspraxis (EU-GMP) erfüllen.

Nähere Informationen über Greenrise Global erhalten Sie unter www.greenriseglobal.com

Ansprechpartner bei Greenrise Global:

Hendrik Knopp, Director

investor@greenriseglobal.com

+1 236-833-1602

Ansprechpartner bei AMP Alternative Medical Products:

Dr. Stefan Feuerstein, Geschäftsführer

sf@amp-eu.de

+49-172-6945663

Kontakt für Medien:

Valeria Bravo, Corporate and Media Communications

vbb@greenriseglobal.com

+1 604-689-7533

Ansprechpartner bei LGP:

Alistair Warren, Company Secretary

a.warren@lgp.global

+61 8 6280 0050

Fleta Solomon, Chief Executive Officer

f.solomon@lgp.global

+61 8 6280 0050

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens basieren. Dazu zählen auch die Geschäftsplane und Meilensteine sowie deren zeitliche Abwicklung. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

