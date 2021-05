IRW-News: Green Battery Minerals Inc.: Green Battery Minerals meldet Beauftragung von Norda Stelo mit Durchführung von Umwelt-Gap-Analyse für Graphitprojekt Berkwood

IRW-PRESS: Green Battery Minerals Inc.



: Green Battery Minerals meldet Beauftragung von Norda Stelo mit Durchführung von Umwelt-Gap-Analyse für Graphitprojekt Berkwood

Green, Clean, Reduce, Reuse, Recharge!

Vancouver (British Columbia), 4. Mai 2021. Green Battery Minerals Inc. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP, OTCQB: GBMIF) (Green Battery oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Norda Stelo Collective Ingenuity (Norda Stelo) aus Quebec damit beauftragt hat, einen Bericht über eine Umwelt-Gap-Analyse (die UGA) für das über Straßen zugängliche Graphitprojekt Berkwood von Green Battery im Norden von Quebec zu erstellen.

Technical Advisory Michel Robert sagte: Die Gap-Analyse ist ein wichtiger Bericht, der das, was bereits über die Umwelt in diesem Gebiet bekannt ist, mit dem, was in unserem Konzessionsgebiet einzigartig sein könnte, verbindet. Dieser Bericht unterstützt die Planung der Errichtung einer Mine und wird uns der Produktion einen Schritt näher bringen.

Norda Stelo ist ein unabhängiges technisches Beratungsunternehmen, das 1963 in Quebec gegründet wurde. Es ist auf ganzheitliche Projekte spezialisiert - von der Planung über das Design bis hin zur Errichtung. Soziale, ökonomische und ökologische Überlegungen werden sowohl in ihre täglichen Betriebe als auch in die Projekte, an denen es beteiligt sind, integriert. Für seine Kunden bedeutet dieses Bestreben nachhaltige, kosteneffiziente und sozialverträgliche Projekte. Diese Anliegen spiegeln sich auch in der Unterstützung unterschiedlicher sozialer Projekte durch Norda Stelo wider.

Vanessa Viera, PhD., eine Biologin von Norda Stelo, sagte:

Für diesen Auftrag wurde eigens ein Team an erfahrenen Spezialisten zusammengestellt, das sämtliche für den Auftrag erforderlichen technischen Bereiche abdeckt. Darüber hinaus wurde unser Arbeitsprogramm entwickelt, um eine Gap-Analyse gemäß dem anwendbaren Umweltstudienverfahren und dem Ordnungsrahmen effizient durchzuführen.

Wir sind davon überzeugt, dass dieses Angebot einen Mehrwert für Green Battery darstellt, zumal unser Team bei der Erstellung einer Umweltbasisstudie für das (acht Kilometer entfernte) Konzessionsgebiet Lac Gueret (Mason Graphite) bereits Kenntnisse über die lokale Umgebung erworben hat.

Im Folgenden finden Sie eine Liste einiger Arbeiten, die zur Vorbereitung des endgültigen Berichts über eine Umwelt-Gap-Analyse (die UGA) durchgeführt werden.

Dieser UGA-Bericht wird für die Erstellung einer UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Umwelt und Kampf gegen den Klimawandel (Ministère de lEnvironnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)) erforderlich sein.

Der Zweck des Auftrags besteht in der Durchführung einer Umwelt-Gap-Analyse auf Basis der für die Region des Graphitprojekts Berkwood verfügbaren Informationen sowie der früheren Erfahrung von Norda Stelo bei der Erschließung von Bergbauprojekten und der Durchführung von Umweltuntersuchungen in den Regionen Nord-du-Quebec und Côte-Nord. Zum Beispiel werden die Umweltverträglichkeitsstudie von Mason Graphite für das Projekt Lac Gueret sowie damit in Zusammenhang stehende Dokumente konsultiert, um zu ermitteln, ob die Umweltmerkmale des Untersuchungsgebiets des Projekts Lac Gueret auf das Gebiet des Grafitprojekts Berkwood anwendbar sein könnten. Weitere Informationsquellen, die konsultiert werden, beinhalten unter anderem: wissenschaftliche Literatur, Berichte über Umweltverträglichkeitsstudien, das Ministerium für Umwelt und Kampf gegen den Klimawandel, das Ministerium für Energie und Bodenschätze (Ministère de lÉnergie et des Ressources naturelles (MERN), das Ministerium für Wälder, Fauna und Parks (Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP), Environment and Climate Change Canada (ECCC) und Breeding Bird Atlas.

Das Team von Norda Stelo

Das Team verfügt über ein umfassendes Verständnis des Projektgebiets. In der Tat waren drei der Teammitglieder an der Umweltbasisstudie für das Projekt Lac Gueret von Mason Graphite beteiligt. Vanessa Viera und Catherine Vallières haben im Jahr 2013 auch zahlreiche Umweltfelduntersuchungen im Untersuchungsgebiet des Projekts Lac Gueret durchgeführt.

Dieser Bericht bringt uns im Prozess eines PEA-Berichts einen Schritt näher, wertet das gesamte Projekt auf und bringt uns auch der endgültigen Abbauentscheidung näher.

President und CEO Tom Yingling sagte: Wir freuen uns, mit dem Bericht über die Umwelt-Gap-Analyse zu beginnen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung unserer PEA und der Abbauentscheidung. Ich freue mich, mit dem Team von Norda Stelo zusammenzuarbeiten, da es bereits umfassende Arbeiten mit unserem Nachbarn Mason Graphite durchgeführt hat, weshalb es mit dem Projektgebiet bereits bestens vertraut ist. Dies sollte dabei helfen, Zeit und Geld zu sparen, und bestätigt auch unsere Mission, das zu wiederholen, was Mason unmittelbar auf unserer Seite der Grenze des Schürfrechts, die wir mit Mason teilen, getan hat. Es bestätigt auch das Bestreben von Green Battery, sich an strenge ESG-Bestimmungen zu halten.

Qualifizierte Person: Dave Kelsch, P.Geo., ist eine qualifizierte Person (Qualified Person, QP) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 und hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen: Green Battery Minerals wird von einem Team geführt, dessen Mitglieder gemeinsam eine Erfolgsbilanz von mehr als 150 Jahren in der Auffindung von Minen und deren Ausbau und Betrieb vorweisen können. Zu den jüngsten Erfolgen des Führungsteams von Green Battery Minerals zählt die Entdeckung der Graphitressourcen bei Berkwood im Norden der kanadischen Provinz Quebec. Green Battery Mineral hält sämtliche Rechte an diesem Projekt und die Aktionäre des Unternehmens sollten angesichts des dramatischen Anstiegs der Nachfrage nach Graphit für Elektrofahrzeuge von diesem Projekt entsprechend profitieren.

Für das Board of Directors:

Green Battery Minerals lnc.

Thomas Yingling

President, CEO & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über

Investor Relations:

oder 1-604-343-7740

info@greenbatteryminerals.com

www.greenbatteryminerals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Erwartungen der Firmenführung des Unternehmens widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Diese Aussagen können daher eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sichtweise der Firmenführung wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58200

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58200&tr=1

