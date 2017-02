IRW-News: Great Panther Silver Ltd.: Great Panther Silver Ltd. aktualisiert die Mineral-Ressourcenschätzung des Guanajuato Minenkomplexes

IRW-PRESS: Great Panther Silver Ltd.



: Great Panther Silver Ltd. aktualisiert die Mineral-Ressourcenschätzung des Guanajuato Minenkomplexes

Vancouver, British Columbia, 21. Februar 2017. Great Panther Silver Ltd. (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) ("Great Panther", das Unternehmen) gibt eine aktualisierte Mineral-Ressourcenschätzung für den Guanajuato Minenkomplex ("GMC") des Unternehmens in Guanajuato, Mexiko, bekannt. Für den Zweck der Ressourcenschätzung enthält der GMC die im Betrieb befindlichen Guanajuato und San Ignacio Minen und das El Horcon Projekt, das das Potential für einen Satellitenbetrieb hat, derzeit aber nicht in Produktion ist.

"Einmal mehr haben wir erfolgreich ersetzt, was wir im GMC abgebaut haben und viel der Ressourcen in höhere Kategorien aufgestuft", sagte Robert Archer, Präsident & CEO. "Hervorzuheben ist, dass wegen Verspätungen bei den Genehmigungen die Ausfallbohrungen des 4. Quartals 2016 bei San Ignacio nach dem Stichtagsdatum für diese Ressourcenschätzung begannen und die Ergebnisse dieses Programms, das abgeleitete Ressourcen hinzugefügt hätte, nicht eingeschlossen wurden. Für 2017 haben wir unser Bohrbudget für den GMC auf 34.500 m mehr als verdoppelt und werden unsere Anstrengungen zur Vergrößerung und weiteren Definition der Ressourcenbasis der Guanajuato und San Ignacio Minen sowie die Abgrenzung des El Horcon Projekts weiter fortsetzen."

- Die geschätzten gemessenen und angezeigten ("M&I") Mineralressourcen des GMC erhöhten sich um 15% gegenüber der letzten Mineralressource (Pressemeldung vom 22. Februar 2016) auf 7.146.076 oz Silberäquivalent ("oz AgÄq").

- Die geschätzten gemessenen Ressourcen des GMC stiegen gegenüber der letzten gemessenen Mineral-Ressource um 22% auf 5.564.396 oz AgÄq, da angezeigte Mineralressourcen von San Ignacio entwickelt und als gemessen kategorisiert wurden und man eine kleine Erhöhung der gemessenen Ressource der Guanajuato Mine verzeichnete.

- Die geschätzten angezeigten Mineralressourcen des GMC sanken um 12% gegenüber der letzten angezeigten Mineralressource auf 1.581.680 oz AgÄq, da die angezeigten Mineralressourcen der San Ignacio Mine zu gemessenen Mineralressourcen aufgestuft wurden und es einen leichten Rückgang in der Guanajuato Mine gab.

- Der GMC enthält ohne das El Horcon Projekt geschätzte abgeleitete Mineralressourcen von 6.990.004 oz AgÄq, was einen Rückgang von 38% gegenüber der letzten Ressource darstellt. Dies liegt an der Aufstufung der abgeleiteten Ressource der San Ignacio Mine in eine M&I Mineralressource und am verzögerten Start der Oberflächenbohrungen bei San Ignacio, deren Ergebnisse in diese Ressourcenschätzung nicht einbezogen wurden.

- Einschließlich des El Horcon Projekts enthält der GMC geschätzte abgeleitete Mineralressourcen von 9.082.917 oz AgÄq, was einen Rückgang von 26% gegenüber der letzten Ressource darstellt. Die abgeleitete Mineralressource des El Horcon Projekts erhöhte sich nur aufgrund höherer Metallpreisannahmen, denn 2016 wurden keine Feldarbeiten durchgeführt.

Während des Jahres 2016 umfasste die Exploration der San Ignacio Mine primär Untergrundbohrungen zur besseren Definition der Mineralressource der Intermediate und Melladito Zonen. Ein Oberflächen-Bohrprogramm zur Erweiterung der Mineralressource begann nach dem Stichtagsdatum dieser Mineralressource und ist daher nicht enthalten. Die Entwicklung zwischen den beiden Stichtagsdaten 31. Juli 2015 und 31. August 2016 wurde entlang der Melladito, Melladito FW, Melladito Splay, Intermediate und Intermediate 2 Zonen durchgeführt.

Bei San Ignacio sehen die Pläne für 2017 8.000 m Oberflächen Explorationsbohrungen entlang der Projektion südöstlich der aktuellen Mineralressource hin zum historischen Abbaugebiet von San Pedro und Mexiamora und im sub-parallelen Plateros Trend vor. Weitere 13.025 m unterirdische Bohrungen werden sich auf die Umwandlung abgeleiteter Mineralressourcen in die gemessene und angezeigte Kategorie fokussieren.

In der Guanajuato Mine konzentrierte sich die Untergrundexploration 2016 auf die Gebiete von Los Pozos, Valenciana und Guanajuatito, um die Mineralressource zu vergrößern. Der Fokus der Exploration 2017 wurde ebenfalls auf diesen Zonen und der Promontorio Zone liegen. Eine umfangreiche Beurteilung der historischen Stollen wird auch durchgeführt mit dem Hauptaugenmerk auf unentwickelte Adern mit wirtschaftlich signifikanter Mineralisierung. Dies wird die Zonen Rayas, Upper Cata, Los Pozos, Valenciana und Guanajuatito einschließen.

Zusammen mit den Mineral-Ressourcenschätzungen beurteilt das Unternehmen auch das geologische Potential der Guanajuato Mine, das innerhalb von Spannen für Areale geschätzt wurde, die Pfeiler und Restmaterial in historischen Abbaugebieten mit begrenzten topographischen Kenntnissen enthalten. Das geologische Potential enthält 186.908 - 311.514 t mit Gehalten von 96 - 137 g/t Silber und 1,56 - 2,22 g/t Gold. Diese Gebiete wurden oft gebohrt und unterirdisch bewertet durch detaillierte Probenentnahmen und geologische Kartierung und sie umfassen die Gebiete Promotorio, Teile von Los Pozos und Valenciana. Zwischen 31. Juli 2015 und 31. August 2016 schätzt man, dass ca. 35% der Produktion der Guanajuato Mine aus dem geologischen Potential und anderen Gebieten außerhalb der Mineralressource kamen.

Das El Horcon Projekt liegt ca. 100 Straßenkilometer nordwestlich von Guanajuato, was als Transportentfernung zur Cata Verarbeitungsanlage angesehen wird. Demzufolge ist es in der GMC Mineral-Ressourcenschätzung enthalten. Auf diesem Projekt wurden 2016 keine Arbeiten durchgeführt, aber ein Bohrprogramm ist für das 4. Quartal 2017 budgetiert, um die Kontinuität der Mineralisierung zu testen.

Zusammenfassung der aktualisierten Mineral-Ressourcenschätzung 2016 des Guanajuato Minenkomplexes1

GEMESSEN Mine Tonnen Ag Ag Au Au AgÄq AgÄq (o (g/t) (oz) (g/t) (oz) (g/t)z)

San Ignacio 408 1.525 4.191. .327 1.584 2,8837.760 3435 16 19

Guanajuato 114 97 1.372. .695 24.318 1,53 5.64 3961 64 7 72

Total gemessen 523 2.499 5.564. .022 1.902 2,5843.407 3396 49 31

ANGEZEIGT Mine Tonnen Ag Ag Au Au AgÄq AgÄq (g/t) (oz) (g/t) (oz) (g/t) (oz)

San Ignacio 133 45 1.229. .398 13.762 2.5610.987 2462 06 87

Guanajuato 3 25 352 6.480 23.876 1.19 1.39 3.218 16 3 00

Total angezeigt 169 70 1.581. .879 17.638 2.2712.380 2680 30 90

GEMESSEN & ANGEZEIGT

Mine Tonnen Ag Ag Au Au Ag eq Ag eq (g/t) (oz) (g/t) (oz) (g/t) (oz)

San Ignacio 541 1.979 5.420. .725 1.346 2,8048.747 3897 14 11

Guanajuato 151 1.228 1.725. .175 2.195 1,45 7.04 3179 53 0 55

Total M&I 692 3.207 7.146. .900 1.541 2,5055.787 3076 44 21

ABGELEITET Mine Tonnen Ag Ag Au Au AgÄq AgÄq (g/t) (oz) (g/t) (oz) (g/t) (oz)

San Ignacio 645 2.519 5.665. .318 1.826 2,1544.551 2137 21 73

Guanajuato 147 61 1.324. .327 12.220 2,1310.095 2867 29 80

Zwischensumme 792 3.132 6.990. abgeleitet .645 1.047 2,1454.646 2004 23 74

El Horcon 162 39 2.092. .140 8.094 3,4417.942 4913 76 01

Total abgeleitet 954 3.530 9.082. .785 1.141 2,3672.587 2917 15 96

1 Mineral-Ressourcenschätzung per Stichtagsdatum 31. August 2016; verwendet Metallpreis-Ausblick von 18,00 US$/oz Silber und 1.300 US$/oz Gold.

Anmerkungen für San Ignacio Mineral-Ressourcenschätzung

1. Cut-offs basieren darauf, dass die marginalen Betriebskosten je Abbauareal bei San Ignacio bei 57 US$/t liegen. 2. Blockmodellgehalte in US$ Beträge umgerechnet und unter Verwendung von Anlagen-Gewinnungsraten von 87% Ag, 86,6% Au und für Pyritkonzentrate ausgehandelte Schmelzbedingungen. 3. Gesteinsdichten bei Intermediate, Intermediate2, Melladito, Melladito Step, Melladito FW und Melladito Splay betragen 2,63 t/m³, bei Nombre de Dios 2,61 t/m³ und Nombre de Dios II 2,62 t/m³. 4. Summen können wegen Rundungen abweichen. 5. Gehalte in metrischen Einheiten. 6. Enthaltenes Silber und Gold in Feinunzen. 7. Mindest-Wahre-Weite von 1,0 m.

Anmerkungen für Guanajuato Mine Mineral-Ressourcenschätzung

1. Cut-offs basieren darauf, dass die marginalen Betriebskosten je Abbauareal bei Cata 76 US$/t, bei Santa Margarita / San Cayetano 85 US$/ t, bei Los Pozos 72 US$/t, bei Guanajuatito 66 US$/t und bei Valenciana 74 US$/t betragen. 2. Blockmodellgehalte in US$ Beträge umgerechnet und unter Verwendung von Anlagen-Gewinnungsraten von 87% Ag, 86,8% Au und für Pyritkonzentrate ausgehandelte Schmelzbedingungen. 3. Gesteinsdichte aller Adern beträgt 2,68 t/m³. 4. Summen können wegen Rundungen abweichen. 5. Gehalte in metrischen Einheiten. 6. Enthaltenes Silber und Gold in Feinunzen. 7. Mindest-Wahre-Weite von 1,0 m.

Anmerkungen für die Mineral-Ressourcenschätzung des El Horcon Projekts

1. 110 US$/t Cut-off, Einbeziehung von Anlagen-Gewinnungsraten an %Ag, %Au, %Pb und Netto-Schmelzbedingungen, die für Pb-Konzentrate typisch sind. 2. Gesteinsdichten aller Adern betragen 2,77 t/m³ für Diamantillo, 2,78 t/m³ für San Guillermo, 2,62 t/m³ für Diamantillo HW und 2,57 t/m³ für Natividad. 3. Summen können wegen Rundungen abweichen. 4. Gehalte in metrischen Einheiten. 5. Enthaltenes Silber und Gold in Feinunzen. 6. Mindest-Wahre-Weite von 1,0 m. 7. Metallpreise von 18,00 US$/oz Silber, 1.300 US$/oz Gold und 0,80 US$/Pfund Blei. 8. Silberäquivalent-Berechnungen für El Horcon enthalten Gold- und Bleiinhalt, aber nicht Zink, da Zink in der Guanajuato-Verarbeitungsanlage nicht gewonnen werden kann.

Die oben gemachten Schätzungen wurden gemäß CIM Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven klassifiziert und sind somit konsistent mit den Anforderungen von NI 43-101. Die Mineral-Ressourcenschätzung wurde von Robert Brown, P.Eng und qualifizierte Person des Unternehmens durchgeführt. Die Mineral-Ressourcenschätzungen wurden unter Verwendung von MicroMine 3D Geologie-Software und der Methode der Quadratur des inversen Abstands für die Gehaltsschätzung der Blockmodellblöcke durchgeführt. Ein unternehmenseigener Netto-Schmelzertrag- ("NSR") Rechner bezieht Anlagenausbeuten, Schmelzkonditionen und die bezeichneten Metallpreise ein und konvertiert Blockgehalte in NSR (US$)-Werte. Die ausgewiesene Mineralressourcen sind eine kategorisierte Zusammenstellung von Blöcken, die größer als die marginalen Betriebskosten der jeweiligen Abbauareale sind.

Das Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm (QA/QC) des Unternehmens umfasst den Einsatz von Leerkernen, Doppeln und Standards in die Probensendungen; sorgfältige Überwachung der Probenergebnisse und notwendige Sicherungsmaßnahmen. Die Probenauswertung wurde in dem unabhängigen SGS-GTO Labor in Guanajuato, GTO, Mexiko, durchgeführt. Die Silberbeprobung wurde mit der AAS12B Technik durchgeführt, Over-Limits (300 g/t) mit FAG323. Die Goldbeprobung erfolgte mittels FAA313-Technik, Over-Limits (10 g/t) mittels FAG323. Wo es notwendig war, wurden Blei-, Zink-, Kupfer-, Arsen- und Antimonwerte mittels atomarer Absorptions-Spektroskopie festgestellt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden überprüft und genehmigt von Robert F. Brown, P. Eng., der die qualifizierte Person (QP) nach NI 43-101 für den Guanajuato Minenkomplex ist. Informationen bezüglich des Abbaus und der Metallurgie wurden von Ali Soltani, Chief Operating Officer von Great Panther geprüft.

Über Great Panther

Great Panther Silver Limited ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE MKT unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, dem Guanajuato-Minenkomplex, der die San-Ignacio-Satellitenmine einschließt, und Topia in Durango, fokussiert. Außerdem hat das Unternehmen kürzlich einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Anteile am Coricancha Minenkomplex in den Zentralanden von Peru unterzeichnet.

Robert Archer Präsident & CEO

WARNUNGEN ZUR VORSICHT HINSICHTLICH VORAUSSCHAUENDER AUSSAGEN

Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts (zusammen "vorausschauende Aussagen"). Zu solchen vorausschauenden Aussagen können unter anderem die Produktionspläne des Unternehmens für seinen Guanajuato Minenkomplex und die Topia Mine in Mexiko, die Exploration seiner anderen Projekte in Mexiko, das gesamte wirtschaftliche Potential seiner Projekte, die Verfügbarkeit angemessener Finanzierung gehören und sie bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit möglichen politischen Risiken bei Operationen des Unternehmens in ausländischen Rechtssystemen, Unsicherheiten bei den Schätzungen zu Produktion und Kosten und mögliche unerwartete Kosten und Ausgaben, Unsicherheiten bei Mineral-Ressourcenschätzungen, physische Risiken im Bergbau, Währungsschwankungen, Schwankungen bei den Preisen für Silber, Gold und Basismetalle, der Abschluss von wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Projektparameter bei der Optimierung der Pläne, die Unzugänglichkeit oder das Scheitern beim fristgerechten Abschluss einer angemessen Finanzierung sowie andere Risiken und Unsicherheiten, darunter auch die im Jahresbericht für das am 31. Dezember 2015 geendete Jahr und im Bericht wesentlicher Änderungen beschriebenen, eingereicht bei der Canadian Securities Administrators und verfügbar auf www.sedar.com und die Berichte auf Formular 40-F und Formular 6-K, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission und verfügbar unter www.sec.gov. Es gibt keine Sicherheit, dass sich solche vorausschauenden Aussagen als korrekt erweisen, so dass Ergebnisse wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Leser sind angehalten, kein unangemessenes Vertrauen in vorausschauende Aussagen zu setzen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, die vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, es sein denn es ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Great Panther Silver Ltd. Spiros Cacos Direktor Investor Relations +1-604-638-8955 oder gebührenfrei: 1-888-355-1766 scacos@greatpanther.com www.greatpanther.com

Deutsche Anleger: Metals& Mining Consult Ltd. Tel.: 03641 / 597471

