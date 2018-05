IRW-News: Great Atlantic Resources Corp. : Optionsnehmer von Great Atlantic plant die Exploration des Kobaltprojekts Kagoot Brook in New Brunswick

IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp.



: Optionsnehmer von Great Atlantic plant die Exploration des Kobaltprojekts Kagoot Brook in New Brunswick

EXPLORATIONSSCHWERPUNKT ATLANTIK-KANADA

VANCOUVER, British Columbia - 31. Mai 2018 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (Great Atlantic oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Explorex Resources Inc. (TSX.V-EX) die Optionsvereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 75 % am Kobaltprojekt Kagoot Brook in New Brunswick (Kagoot Brook) von Great Atlantic unterzeichnet hat. Darüber hinaus plant Explorex die Durchführung eines umfangreichen Explorationsprogramms für diesen Sommer.

Optionsabkommen

Das Konzessionsgebiet Kagoot Brook befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Great Atlantic und unterliegt einem Abkommen mit einem Schürfungskonsortium. Das Abkommen hinsichtlich des Erwerbs einer 75-Prozent-Beteiligung am Projekt unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Barzahlung in Höhe von 25.000 $ und Emission von 75.000 Aktien nach der Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens (gezahlt und emittiert);

- Emission von Aktien im Wert von 50.000 $ am 1. Jahrestag des endgültigen Abkommens (die Anzahl der zu emittierenden Aktien wird auf den 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs unmittelbar vor dem Jahrestag basieren)

- Ausgaben in Höhe von insgesamt 750.000 $ durch Explorex, einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Zahlungen, über einen Zeitraum von 4 Jahren, wobei 100.000 $ eine feste Verpflichtung bis zum 1. Jahrestag des endgültigen Abkommens sind

- Nach dem Erwerb von 75 Prozent des Projekts werden die Parteien ein Joint Venture bilden. Die Bedingungen sehen eine anteilsmäßige Verwässerung vor, sodass Great Atlantic eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von drei Prozent erhält, wenn seine Beteiligung auf unter fünf Prozent abfallen sollte. Explorex wird weiterhin das Recht haben, zwei Prozentpunkte zu je einer Million Dollar bzw. einen Teil davon zu zurückzukaufen. Sollte Great Atlantic einen Teil der restlichen NSR-Lizenzgebühr verkaufen wollen, wird Explorex ein Vorkaufsrecht besitzen

Einzelheiten zum Projekt Kagoot Brook erhalten Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 14. Februar 2018 oder auf der Website des Unternehmens unter www.greatatlanticresources.com.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

President CEO Director

604-488-3900 - Dir

Investor Relations:

Kaye Wynn Consulting Inc.: 604-558-2630, 888-280-8128 (gebührenfrei)

E-Mail: info@kayewynn.com

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

