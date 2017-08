IRW-News: Great Atlantic Resources Corp. : Great Atlantic findet in Gesteinsproben aus dem Konzessionsgebiet Golden Promise im Zentrum von Neufundland bis zu 5,8 Unzen Gold pro Tonne

IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp.



: Great Atlantic findet in Gesteinsproben aus dem Konzessionsgebiet Golden Promise im Zentrum von Neufundland bis zu 5,8 Unzen Gold pro Tonne

EXPLORATIONSSCHWERPUNKT ATLANTIK-KANADA

VANCOUVER, British Columbia - 28. August 2017 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, die Ergebnisse der Goldanalyse von Gesteinsproben, die in den Monaten Mai und Juni im Goldkonzessionsgebiet Golden Promise im Zentrum von Neufundland gewonnen wurden, bekannt zu geben. Die Gesteinsproben wurden im Rahmen der ersten Arbeiten eines für 2017 budgetierten Explorationsprogramms im Konzessionsgebiet aus zahlreichen Standorten innerhalb der Konzession gesammelt. Die Entnahme der Gesteinsproben bestätigte das Vorkommen einer Goldmineralisierung in Gesteinsbrocken aus Quarzgängen oder Ausbissen in vier Teilzonen. Vier Proben aus Quarzgangmaterial, die aus drei verschiedenen Bereichen gewonnen wurden, wiesen Goldwerte von über 1 Unze Gold pro Tonne (34,2857 Gramm/Tonne oder g/t Au) auf; darin enthalten war auch eine Probe aus Gesteinsbrocken mit einem Spitzenwert von 200 g/t Au (5,8 Unzen Gold pro Tonne). Seither wurden die Grabungen in einem der Teilbereiche - der Jaclyn North Zone - abgeschlossen. Die Analyseergebnisse der Gesteinsproben stehen noch aus. Das Goldkonzessionsgebiet Golden Promise wurde mittlerweile auf rund 16.500 Hektar erweitert. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40724/NR- GR- 08-28-2017-Golden Promise Rock Sample Results_DEPRcom.001.png

Das Konzessionsgebiet Golden Promise beherbergt zahlreiche goldhaltige Quarzgänge und goldhaltige Lesesteine (Gesteinsbrocken). Der Großteil der historischen Exploration fand laut Berichten in der Jaclyn Main Zone im Norden des Konzessionsgebiets statt. Für die Jaclyn Main Zone wurden 2008 laut Vorschrift National Instrument (NI) 43-101 abgeleitete Ressourcen im Umfang von 921.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 3,02 g/t (89.500 Unzen enthaltenes Gold) ausgewiesen. Berichten zufolge waren in einer Massenprobe von 2.241 Tonnen, die 2010 aus der Jaclyn Main Zone gewonnen wurde, Goldwerte von durchschnittlich 4,47 g/t enthalten. Der durchschnittliche Goldgehalt im Steinbruchfeinmaterial der Probe lag laut den Aufzeichnungen bei 1,12 g/t Au. Die Massenprobe enthielt laut Bericht einen rückgerechneten Head Grade von 5,59 g/t Au. Die Jaclyn Main Zone wurde auf einer Streichlänge von rund 800 Metern (Nordost-Ost-Streichrichtung) durch Grabungen und Diamantbohrungen bis in eine vertikale Tiefe von rund 420 Meter nachverfolgt.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40724/NR- GR- 08-28-2017-Golden Promise Rock Sample Results_DEPRcom.002.png

Die von Mai bis Juni durchgeführten Gesteinsprobenahmen konzentrierten sich auf die zentralen bis nördlichen Regionen des Konzessionsgebiets und beinhalteten auch Proben aus der Jaclyn North Zone, der Jaclyn West (Christopher) Zone, dem Erzgang Shawns Shot und den Bruchstückfunden bei Branden. Die Proben wurden an das Labor von ALS Minerals zur Auswertung der Goldanteile und der Anteile verschiedener anderer Elemente übermittelt. Die bedeutendsten Analyseergebnisse sind in der Tabelle 1 angeführt. Die Goldwerte wurden anhand einer Metallsiebung und Brandprobe (Gesamtwert der kombinierten Analyse aus Unterkorn- und Überkornfraktionen) analysiert.

ProbenAu Au GesteinsbrockStichprZone nr. (Gramm/ (Unzen/en/Lesesteineobe / Tonne) Tonne) - Splitt Ausbisse erprobe

GP-R-1200 5,833 Lesestein StichprBruchstückfun 7-30 Quarzgang obe de Branden

GP-R-157,2 1,668 Lesestein StichprBruchstückfun 7-33 Quarzgang obe de Branden

GP-R-10,54 0,016 Ausbiss StichprJaclyn West 7-200 Quarzgang obe (Christopher )

GP-R-148,2 1,406 Ausbiss SplitteShawn's Shot 7-203 Quarzgang rprobe (0,32 m)

GP-R-16,11 0,178 Lesestein StichprJaclyn North 7-206 Quarzgang obe

GP-R-11,63 0,048 Lesestein StichprJaclyn North 7-207 Quarzgang obe

GP-R-170,9 2,068 Lesestein StichprJaclyn North 7-208 Quarzgang obe Tabelle 1: Mai - Juni, Gesteinsproben aus Golden Promise (Gramm Gold pro Tonne/34,2857 = Unzen Gold pro Tonne)

Die Proben GP-R-17-30 und GP-R-17-33 sind jeweils 1,38 Kilogramm bzw. 0,88 Kilogramm schwere Stichproben und wurden aus zwei kantigen Gesteinsbrocken aus Quarzgangmaterial im Bereich der Lesesteinfunde bei Branden gewonnen. Letztere befinden sich im Nordosten des Konzessionsgebiets, rund 8,5 Kilometer nordöstlich der Jaclyn Main Zone. In beiden Gesteinsbrocken war sichtbares Gold enthalten. In historischen Proben aus Gesteinsbrocken in diesem Gebiet wurden laut Aufzeichnungen Goldwerte von 62,6, 72,1 und 80,0 g/t ermittelt.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40724/NR- GR- 08-28-2017-Golden Promise Rock Sample Results_DEPRcom.003.jpeg

Teilstück der Probe GP-R-17-30 mit sichtbarem Gold (Probe ergab 200 g/t Au oder 5,8 Unzen Gold pro Tonne).

Die Proben GP-R-206, 207 und 208 sind jeweils 1,51, 1,50 und 1,36 Kilogramm schwere Stichproben aus Gesteinsbrocken aus Quarzgangmaterial. Sie stammen aus der Jaclyn North Zone, die sich im Norden des Konzessionsgebiets befindet. Die Jaclyn North Zone befindet sich laut Berichten rund 250 Meter nördlich der Jaclyn Main Zone. Die drei Proben wurden aus einem Bereich östlich der historischen Bohrungen in dieser Zone gewonnen. Diese Proben stammen außerdem aus der Nähe der vor kurzem angelegten Gräben.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40724/NR- GR- 08-28-2017-Golden Promise Rock Sample Results_DEPRcom.004.jpeg

Teilstück der Probe GP-R-17-208 (Probe ergab 70,9 g/t Au oder 2,0 Unzen Gold pro Tonne).

Die in nordöstlicher Streichrichtung verlaufende Jaclyn North Zone wurde auf einer Länge von rund 450 Metern und stellenweise bis in eine vertikale Tiefe von 175 Meter nachverfolgt (13 Diamantbohrlöcher). Laut Aufzeichnungen enthält die Zone 3 Unterzonen mit Quarzgängen. Zu den historischen Bohrlochdurchschneidungen laut Berichten zählen:

- GP03-32: ---12,13 g/t Au / 0,35 m & 12,30 g/t Au / 0,30 m

- GP07-76 (Obere Unterzone): -11,28 g/t Au / 0,30 m

- GP06-51 (Mittlere Unterzone):-5,24 g/t Au / 1,70 m

- GP06-47 (Untere Unterzone):-15,23 g/t Au / 0,30 m

Bei der Probe GP-R-17-203 handelt es sich um eine 0,94 kg schwere und 0,32 m lange Splitterprobe, die quer über den Quarzgang Shawns Shot entnommen wurde. Der Erzgang Shawns Shot liegt laut Berichten im Zentrum des Konzessionsgebiets, rund 7,5 km südwestlich der Jaclyn Main Zone. Dieser Quarzgang ist anhand der Aufzeichnungen 0,35 m mächtig und verläuft in annähernd südöstlicher Streichrichtung in einem Ausbiss entlang eines Flusses. In historischen Stichproben aus diesem Erzgang waren Berichten zufolge bis zu 100,5 g/t Au enthalten.

Bei der Probe GP-R-17-200 handelt es sich um eine 1,30 Kilogramm schwere Stichprobe aus einem Ausbiss aus der Jaclyn West (Christopher) Zone im Norden des Konzessionsgebiets. Diese Probe wurde aus einer historischen Grabung entnommen. Die Jaclyn West Zone befindet sich laut Berichten rund 450 Meter südwestlich der Jaclyn Main Zone und hat eine nachgewiesene Streichlänge von 35 Meter und eine Erzgangmächtigkeit von insgesamt 2 Meter. In einer historischen Stichprobe aus einem überlagerten Erzgang waren laut den Aufzeichnungen 3,8 g/t Au enthalten.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40724/NR- GR- 08-28-2017-Golden Promise Rock Sample Results_DEPRcom.005.jpeg

Erzgang Jaclyn West (Christopher) in historischer Grabung

Dem NI 43-101-konformen Fachbericht des Jahres 2008 ist zu entnehmen, dass die Art der Gangsysteme, die Mineralisierung, die Alterierung, das Grundgestein und die Tektonik bei Golden Promise den in Turbiditgestein eingebetteten Goldlagerstätten (Schiefergürtel) in anderen Teilen der Welt sehr ähnlich sind.

Das Konzessionsgebiet ist über eine asphaltierte Landstraße, die quer durch das Konzessionsgebiet verläuft, bestens erreichbar. Das Konzessionsgebiet liegt unweit der Stadt Badger und rund 50 Kilometer nordöstlich des von Marathon Gold Corp. betriebenen Konzessionsgebiets Valentine Lake.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.

David Martin, P.Geo., ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada - einer der führenden Bergbauregionen der Welt - spezialisiert ist. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Für das Board of Directors:

Lorne Mann

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp 888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40724 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40724&tr=1

