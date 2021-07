IRW-News: Great Atlantic Resources Corp. : Great Atlantic begrüßt Dr. Karsten Eden als Strategischen Berater, Zielgenerierung, im Goldprojekt Golden Promise - Zentral-Neufundland

IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp.



: Great Atlantic begrüßt Dr. Karsten Eden als Strategischen Berater, Zielgenerierung, im Goldprojekt Golden Promise - Zentral-Neufundland

VANCOUVER, British Columbia - 29. Juli 2021 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, den Beitritt von Dr. Karsten Eden zum Technischen Team als strategischer Berater zum Zweck der Zielgenerierung speziell für das Goldprojekt Golden Promise in Neufundland bekanntzugeben.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. Eden bei der weiteren Entwicklung und Erweiterung unserer derzeitigen hochgradigen Goldressource durch Bohrarbeiten, unter Einschluss mehrerer neuer Goldentdeckungen, die wir in unserem Landpaket identifiziert haben. Es ist unser Bestreben, ein Vorkommen der Weltklasse, ähnlich unserem nur wenige Kilometer entfernten Nachbarn Marathon Resources (MOZ.v), zu schaffen, erläutert Chris Anderson, CEO von Great Atlantic Resources

Über Dr. Karsten Eden

Dr. Karsten Eden hat mehr als 25 Jahre weitgefächerte, internationale Erfahrung in der Führung von Explorations- und Minenentwicklungsprojekten in Nordamerika, Westafrika, Westaustralien, Skandinavien und Europa. Er verzeichnete Erfolge in der Bestimmung von Explorationszielen und verfügt über extensive Erfahrung in komplexer Explorationsdatenanalyse, Mineralpotenzialmodellierung, Ressourcenmodellierung und Mineralwirtschaft. Dr. Eden hat einen Doktortitel in Explorationsgeologie von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und ist ein durch das American Institute of Professional Geologists und die European Federation of Geologists Certified Professional Geologist (zertifizierter professioneller Geologe).

Dr. Eden hatte Positionen in der Geschäftsleitung, als Chief Geologist und als VP Exploration bei jungen Explorationsunternehmen und Regierungsbehörden inne. Er war maßgeblich an zahlreichen Mineralentdeckungen, einschließlich Gold, Platingruppenelemente, Antimon und industrielle Schwermetalle, beteiligt.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

Christopher R. Anderson: Always be positive, strive for solutions, and never give up

President, CEO & Director

Investor Relations:

Andrew Job

1-416-628-1560

IR@GreatAtlanticResources.com

Büro: 604-488-3900

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60730/GR_290721_DEPRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60730/GR_290721_DEPRcom.002.png

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60730

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60730&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3900873025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.