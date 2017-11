IRW-News: Great Atlantic Resources Corp. : Great Atlantic Resources: Grabungsproben von Pilleys Island in Nord-Zentral-Neufundlang liefern bis zu 27,5 % Zink, 20,0 % Blei, 8,36 % Kupfer und 63,4 g/t Silber

IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp.



Grabungsproben von Pilleys Island in Nord-Zentral-Neufundlang liefern bis zu 27,5 % Zink, 20,0 % Blei, 8,36 % Kupfer und 63,4 g/t Silber

VANCOUVER, British Columbia - 16. November 2017 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die ersten Analyseergebnisse für die Gesteinsproben erhalten hat, die während der jüngsten Grabungen im unternehmenseigenen Grundmetall-/Edelmetallprojekt Pilleys Island in Nord-Zentral-Neufundland entnommen wurden. Das Explorationsprogramm wurde gemeinsam mit dem Optionspartner Unity Resources durchgeführt. Die Gesteinsstichproben, die aus den Gräben gewonnen wurden, lieferten bis zu 27,5 % Zink (Zn), 20,0 % Blei (Pb), 8,36 % Kupfer (Cu) und 63,4 g/t Silber (Ag). Great Atlantic und Unity Resources planen derzeit ein Diamantbohrprogramm für das Konzessionsgebiet, das Ende November beginnen soll. Das Konzessionsgebiet beherbergt eine historische Kupfermine sowie zahlreiche Zink-, Blei- und Kupfer-(+ /- Gold-, Silber-)vorkommen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41458/Draft-NR-GR-11-14-2017-Pilley's Trenching Results (2)_DEPRcom.001.png

Ein Zielbereich der jüngsten Grabungen war unter anderem auch das Vorkommen Bull Road. Die früheren historischen Arbeiten bei diesem Vorkommen beinhalteten Grabungen und 7 Bohrlöcher. In den bei Bull Road entnommenen gemeldeten historischen Grabungsproben findet sich auch ein 4,6 Meter breiter Abschnitt mit 12,42 % Zn, 3,87 % Cu, 0,95 % Pb und 0,71 Unzen Ag pro Tonne (oz/t). Ein historisches Bohrloch im Bereich dieser Ausbisse lieferte laut Angaben einen 0,65 Meter langen Kernabschnitt mit 22,2 % Zn, 4,4 % Pb, 0,1 % Cu und 0,96 oz/t Ag, der sich innerhalb eines 7,85 Meter langen Abschnitts mit folgenden Erzgehalten befand: 0,66 % Cu, 0,51 % Pb, 3,41 % Zn und 0,34 oz/t Au. Im Zuge des aktuellen Grabungsprogramms wurde das Vorkommen Bull Road erneut offengelegt und bewertet.

Die Grabungen entlang des Verlaufs des Vorkommens Bull Road legten eine Mineralisierung über eine Länge von 130 Meter mit variabler Mächtigkeit von 1 bis 7 Metern offen. Das Vorkommen Bull Road besteht aus polylithischem Brekziengestein mit vulkanogener Massivsulfidmineralisierung, in das Klasten aus Massivsulfiden mit Längen von bis zu über einem Meter gelagert sind.

Die Ergebnisse der Gesteinsstichproben, die im Rahmen des Programms aus verschiedenen Mineralisierungstypen gewonnen wurden, sind in der nachstehenden Tabelle angeführt.

PROBE Cu Pb Zn Ag Sb

NUMMER% % % g/t % Beschreibung

2545138,360,010,1415,5--- Klaste aus

massiven Sulfiden

mit hohem

Cu-Anteil

2545145,7820,027,563,40,30Klaste aus

0 0 massiven Sulfiden

mit

Zn-Pb-Anreicherung

2545150,480,010,054,7 --- Massive Py-Quarz-Kl

aste

2545160,510,551,156,5 --- Mineralisierte Matr

ix

2545172,026,5016,441,7--- Klaste aus massiven

0

Sulfiden

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41458/Draft-NR-GR-11-14-2017-Pilley's Trenching Results (2)_DEPRcom.002.jpeg

Massivsulfidmineralisierung im Graben bei Bull Road

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41458/Draft-NR-GR-11-14-2017-Pilley's Trenching Results (2)_DEPRcom.003.jpeg

Massivsulfidmineralisierung im Graben bei Bull Road

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41458/Draft-NR-GR-11-14-2017-Pilley's Trenching Results (2)_DEPRcom.004.jpeg

Massivsulfidmineralisierung im Graben bei Bull Road

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41458/Draft-NR-GR-11-14-2017-Pilley's Trenching Results (2)_DEPRcom.005.jpeg

Graben bei Bull Road

Das Vorkommen Bull Road wird auch im Rahmen des anstehenden Diamantbohrprogramms ein Zielbereich sein.

Das Konzessionsgebiet Pilleys Island beherbergt eine historische Mine, in der laut einer historischen Schätzung 1,159 Millionen Tonnen Reserven mit einem Kupfergehalt von 1,23 % bzw. 627.373 Tonnen mit 2,34 % Cu und 0,01 oz/t Au lagern. Diese vulkanogene Massivsulfidlagerstätte weist eine Mineralisierung vom Typ Kuroko/Buchans auf. Im Konzessionsgebiet finden sich außerdem noch andere Bereiche mit Grundmetall- und Edelmetallmineralisierung, wie etwa das Vorkommen Bull Road und die Fragmental Zone.

Das Konzessionsgebiet Pilleys Island setzt sich aus sieben nebeneinanderliegenden Konzessionen zusammen und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 875 Hektar. Der Zugang und die Infrastruktur im Konzessionsgebiet sind hervorragend. Das Konzessionsgebiet ist an das Stromnetz sowie an Straßen, die von der Regierung instandgehalten werden, angebunden und befindet sich weniger als 2 Kilometer von der Küste entfernt. Das Konzessionsgebiet liegt in einer bergbaufreundlichen Region.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.

Paul Delaney, P.Geo., ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Für das Board of Directors:

Lorne Mann

Investor Relations:

Kaye Wynn Consulting Inc.: 604-558-2630, 888-280-8128 (gebührenfrei)

E-Mail: info@kayewynn.com

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf

realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

